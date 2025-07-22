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İstanbul Taksim'de Zincirleme Kaza: 9 Araç Birbirine Girdi, Çok Sayıda Yaralı Var!

İstanbul Taksim'de Zincirleme Kaza: 9 Araç Birbirine Girdi, Çok Sayıda Yaralı Var!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.07.2025 - 11:38 Son Güncelleme: 22.07.2025 - 12:45

İstanbul Taksim’de İETT otobüsünün de aralarında olduğu toplam 9 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralananlar ambulansla hastaneye götürüldü. Taksim yolu trafiğe kapatıldı.

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KAZA SONRASI OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER 👇

Beyoğlu'nda 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu ve 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralananlar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Beyoğlu'nda 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu ve 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralananlar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi ve 1 otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zincirleme trafik kazasında yaralanan çok sayıda kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

İŞTE KAZA ANI:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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