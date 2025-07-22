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İlber Ortaylı Kaza Yaptı: Şoförler Arasında Çıkan Kavgayı İlber Ortaylı Sakinleştirdi

İlber Ortaylı Kaza Yaptı: Şoförler Arasında Çıkan Kavgayı İlber Ortaylı Sakinleştirdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.07.2025 - 12:38

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da içinde bulunduğu araç Balıkesir'de kaza yaptı. Maddi hasarın meydana geldiği ölen ve yaralananın olmadığı kaza sonrasında çıkan kavgayı arabadan inen İlber Ortaylı sakinleştirdi.

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İlber Ortaylı’nın içinde bulunduğu araç Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde trafik kazası yaptı.

İlber Ortaylı’nın içinde bulunduğu araç Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde trafik kazası yaptı.

Dün öğlen saatlerinde meydana gelen kazada ünlü tarihçi İlber Ortaylı’nın içinde bulunduğu araç, başka bir araçla çarpıştı. Yaralanma ya da can kaybı olmadığı kaza sonrasında tartışma çıktı. 

İlber Ortaylı’nın şoförü ile diğer sürücü arasında yaşanan kavgaya İlber Ortaylı arabadan inerek müdahale etti. 

Yaşananlar Son Dakika Edremit hesabından paylaşıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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