Erden Timur: “Evler Küçülecek, Ben En Küçük 1+1 80 Metrekareyken 39 Metrekare Yaptım”

NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, CNBC-e’de katıldığı programda yaptığı açıklamalarda sosyal medyada gündem oldu. Evlerin gittikçe küçüleceğini söyleyen Erden Timur “Ben mesela en küçük 1+1 80 metrekareyken 39 metrekare yaptım. Ürün çok inovatif” dedi.
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İşte Erden Timur'un yaptığı ve sosyal medyada gündem olan o konuşma 👇
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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O sırada kendi oturduğu evin 1200 m2 filan olması gerçeği
Bizleri 39 metrekareye tıkmayı "İnovatif" bulan zenginlerin oturdukları evlerin metrekareleri ne acaba. Zenginler ne kadar şımarık, güçlü bir sol olsa bunlar... Devamını Gör
Samsundaki bütün neredeyse tüm 1+1şer 30 metrekare 39 metrekare lüks diye geçiyor