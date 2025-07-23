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İstanbul’da Fare İstilası! Esenyurt’ta Fareler Sokaklarda Görüntülendi

İstanbul’da Fare İstilası! Esenyurt’ta Fareler Sokaklarda Görüntülendi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.07.2025 - 08:27

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde akılalmaz görüntüler kaydedildi. Bir özel hastanenin yanındaki sokakta onlarca farenin dolaştığı görüldü. Farelerin büyüklüğü ise dikkatlerden kaçmadı. 

Video: Esenyurtsondakika

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İşte Esenyurtsondakika hesabından paylaşılan fare görüntüleri:

İstanbul Esenyurt’ta fareler sokaklarda korkunç görüntüler oluşturdu!

İstanbul Esenyurt’ta fareler sokaklarda korkunç görüntüler oluşturdu!

İstanbul Esenyurt'ta onlarca fare bir sokakta dolaşırken görüntülendi. Fareler sokakta kendilerine yiyecek ararken, aşırı büyük olması korkuttu. Sürü halinde gezen fareler, bir aracın korna sesiyle kaçışarak etrafa dağıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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