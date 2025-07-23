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İsrailli Bakanın Skandal Paylaşımı: Yapay Zeka ile Gazze’yi Yeniden Dizayn Etti

İsrailli Bakanın Skandal Paylaşımı: Yapay Zeka ile Gazze’yi Yeniden Dizayn Etti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.07.2025 - 11:09

İsrail’in milyonlarca Filistinlinin yaşadığı Gazze’deki katliamları sürerken, İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel yapay zeka ile hazırladığı skandal videoyu paylaştı. 

'Ya biz ya onlar (Filistinliler)' mesajının yer aldığı videoda Gazze'deki bina, sokak ve caddelerin yeniden inşa edildiği, bölgede gökdelenlerin yükseldiği görüldü.

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Gazze’de 50 binden fazla kişiyi öldüren ve milyonlarca insanı açlığa mahkum eden İsrail tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen katliamlarına devam ediyor.

Gazze’de 50 binden fazla kişiyi öldüren ve milyonlarca insanı açlığa mahkum eden İsrail tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen katliamlarına devam ediyor.

Son olarak İsrailli Bakan Gila Gamliel’in sosyal medyada yaptığı paylaşımda milyonlarca Filistinli, Gazze’den silindi. Bakanın yapay zeka ile hazırladığı videoda, ABD Başkanı Donald Trump'ın adını taşıyan bir iş merkezinin de bulunduğu, Gazze sahiline çok sayıda kafe ve barın inşa edildiği yer aldı.

Videoda ayrıca Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu ve Trump ile eşi Melania Trump da Gazze sahilinde dolaşıyor.

İsrail, milyonlarca Filistinlinin Gazze’den sürgün edilmesini istiyor.

İsrail, milyonlarca Filistinlinin Gazze’den sürgün edilmesini istiyor.

Gamliel, paylaşımında saldırıların başlamasından bir hafta sonra 13 Ekim 2023'te İsrail kabinesine Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edilmesi önerisi sunduğunu hatırlatarak 'Gazzelilerin 'gönüllü göçü' sadece Trump ve Netanyahu ile mümkün.' dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e, Filistinlileri başka ülkelere sürmek amacıyla Refah'ta 'insani yardım kenti' kurulması için bir plan hazırlama talimatı verdiğini duyurmuştu.

Yapay zeka ile hazırlanan skandal video 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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