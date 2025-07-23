İsrailli Bakanın Skandal Paylaşımı: Yapay Zeka ile Gazze’yi Yeniden Dizayn Etti

Son olarak İsrailli Bakan Gila Gamliel’in sosyal medyada yaptığı paylaşımda milyonlarca Filistinli, Gazze’den silindi. Bakanın yapay zeka ile hazırladığı videoda, ABD Başkanı Donald Trump'ın adını taşıyan bir iş merkezinin de bulunduğu, Gazze sahiline çok sayıda kafe ve barın inşa edildiği yer aldı.

Videoda ayrıca Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu ve Trump ile eşi Melania Trump da Gazze sahilinde dolaşıyor.