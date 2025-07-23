İsrailli Bakanın Skandal Paylaşımı: Yapay Zeka ile Gazze’yi Yeniden Dizayn Etti
İsrail’in milyonlarca Filistinlinin yaşadığı Gazze’deki katliamları sürerken, İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel yapay zeka ile hazırladığı skandal videoyu paylaştı.
'Ya biz ya onlar (Filistinliler)' mesajının yer aldığı videoda Gazze'deki bina, sokak ve caddelerin yeniden inşa edildiği, bölgede gökdelenlerin yükseldiği görüldü.
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Gazze’de 50 binden fazla kişiyi öldüren ve milyonlarca insanı açlığa mahkum eden İsrail tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen katliamlarına devam ediyor.
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İsrail, milyonlarca Filistinlinin Gazze’den sürgün edilmesini istiyor.
Yapay zeka ile hazırlanan skandal video 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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