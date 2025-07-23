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Fabrika Kapı Duvar! Patron İşçileri İzne Çıkarıp Yurt Dışına Kaçmış

Fabrika Kapı Duvar! Patron İşçileri İzne Çıkarıp Yurt Dışına Kaçmış

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.07.2025 - 10:31

İstanbul Başakşehir’de ayakkabı imalatı yapan bir fabrikada çalışan 140 işçi izne çıkarıldı. İzin bitiminde yeniden iş yerine gelen çalışanlar ise hayatının şoku ile karşılaştı. İş yerinin tamamen boşaltıldığını gören işçiler ne patronlarına ne de müdürlerine ulaşamadı. Fabrika sahibinin yurt dışına kaçtığı iddia edildi.

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Olay İkitelli’deki OSB Mahallesi Aykosan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

Olay İkitelli’deki OSB Mahallesi Aykosan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

Ayakkabı imalatı yapılan fabrikada çalışan yaklaşık 150 işçi bir haftalık izne çıkartıldı. Fabrika yetkilileri, işçilere 21 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacağını bildirdi. Sabah saatlerinde iş yerlerine gelen işçiler fabrikanın kapalı olduğunu gördü. İşçilerden bir kısmı durumdan şüphelenerek imalathanenin yetkililerini ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iş yeri sahibini aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine bazı işçiler adliyeye suç duyurusunda bulunmaya giderken bazı işçiler de fabrikanın önünde bekleyişini sürdürdü.

“Patron galiba yurt dışına kaçmış”

“Patron galiba yurt dışına kaçmış”

Fabrikada işçi olan Ali Engin, 'Bizi ayın 12'sinde izne çıkarttılar. Bizde izne çıktık. 21'inde iş başı dediler. Bugün geldik iş yerimize kapı duvar. Sağdan soldan duyduk ki Perşembe, Cuma günü TIR'larla malları kaçırmışlar. Bizim haberimiz yok, iş başı yapacağız diye geldik. Kanuni yollardan hakkımızı savunmak için mücadele edeceğiz. Patronumuz yabancı uyrukluydu, ulaşamıyoruz. Galiba yurt dışına kaçmış. Bu fabrikada 140 kişi çalışıyoruz. Buradaki arkadaşların çoğu adliyeye sigortaya gittiler. İçeriyi komple boşaltmışlar, makineler de yok. İçeriye girelim dedik. Emniyetten polisler geldi. Onlar bize 'kesinlikle girmeyin' dediler.

Olay yerinden görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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