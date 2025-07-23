Fabrika Kapı Duvar! Patron İşçileri İzne Çıkarıp Yurt Dışına Kaçmış
İstanbul Başakşehir’de ayakkabı imalatı yapan bir fabrikada çalışan 140 işçi izne çıkarıldı. İzin bitiminde yeniden iş yerine gelen çalışanlar ise hayatının şoku ile karşılaştı. İş yerinin tamamen boşaltıldığını gören işçiler ne patronlarına ne de müdürlerine ulaşamadı. Fabrika sahibinin yurt dışına kaçtığı iddia edildi.
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Olay İkitelli’deki OSB Mahallesi Aykosan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.
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“Patron galiba yurt dışına kaçmış”
Olay yerinden görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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