Fabrika Kapı Duvar! Patron İşçileri İzne Çıkarıp Yurt Dışına Kaçmış

Ayakkabı imalatı yapılan fabrikada çalışan yaklaşık 150 işçi bir haftalık izne çıkartıldı. Fabrika yetkilileri, işçilere 21 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacağını bildirdi. Sabah saatlerinde iş yerlerine gelen işçiler fabrikanın kapalı olduğunu gördü. İşçilerden bir kısmı durumdan şüphelenerek imalathanenin yetkililerini ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iş yeri sahibini aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine bazı işçiler adliyeye suç duyurusunda bulunmaya giderken bazı işçiler de fabrikanın önünde bekleyişini sürdürdü.