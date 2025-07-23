Cumartesi Anneleri’nin Simgelerindendi: Emine Ocak 89 Yaşında Hayatını Kaybetti

Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybolan yakınlarının akıbetini öğrenmek için 1995 yılından beri eylemler yapıyordu. Cumartesi Anneleri’nin simgelerinden biri de Emine Ocak’tı. Emine Ocak, İstanbul Gazi Mahallesi’nde 1995 yılında gözaltına alınan ve 2 ay sonra kimsesizler mezarlığına defnedildiği öğrenilen oğlu Hasan Ocak için eylemlere katılıyordu.

Cumartesi Anneleri ve İnsan Hakları Derneği'nin sosyal medya duyurusunda, 'Cesaretiyle, ısrarı ve kararlılığıyla hakikat ve adalet mücadelemizin en güçlü sesi Emine Ocak'ı kaybettik' ifadeleri yer aldı.