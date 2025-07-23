Cumartesi Anneleri’nin Simgelerindendi: Emine Ocak 89 Yaşında Hayatını Kaybetti
Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybolan yakınlarının akıbetini öğrenmek için 1995 yılından beri eylemler yapıyordu. Cumartesi Anneleri’nin simgelerinden biri de Emine Ocak’tı. Emine Ocak, İstanbul Gazi Mahallesi’nde 1995 yılında gözaltına alınan ve 2 ay sonra kimsesizler mezarlığına defnedildiği öğrenilen oğlu Hasan Ocak için eylemlere katılıyordu.
Cumartesi Anneleri ve İnsan Hakları Derneği'nin sosyal medya duyurusunda, 'Cesaretiyle, ısrarı ve kararlılığıyla hakikat ve adalet mücadelemizin en güçlü sesi Emine Ocak'ı kaybettik' ifadeleri yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumartesi Anneleri, geçtiğimiz Mayıs ayında Taksim’de yeniden bir araya gelmiş ve 1000. hafta eylemlerini düzenlemişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Sonunda kavuştu oğluna 🥺 allah rahmet eylesin