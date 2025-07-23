onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cumartesi Anneleri’nin Simgelerindendi: Emine Ocak 89 Yaşında Hayatını Kaybetti

Cumartesi Anneleri’nin Simgelerindendi: Emine Ocak 89 Yaşında Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.07.2025 - 09:38

Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybolan yakınlarının akıbetini öğrenmek için 1995 yılından beri eylemler yapıyordu. Cumartesi Anneleri’nin simgelerinden biri de Emine Ocak’tı. Emine Ocak, İstanbul Gazi Mahallesi’nde 1995 yılında gözaltına alınan ve 2 ay sonra kimsesizler mezarlığına defnedildiği öğrenilen oğlu Hasan Ocak için eylemlere katılıyordu.

Cumartesi Anneleri ve İnsan Hakları Derneği'nin sosyal medya duyurusunda, 'Cesaretiyle, ısrarı ve kararlılığıyla hakikat ve adalet mücadelemizin en güçlü sesi Emine Ocak'ı kaybettik' ifadeleri yer aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cumartesi Anneleri, geçtiğimiz Mayıs ayında Taksim’de yeniden bir araya gelmiş ve 1000. hafta eylemlerini düzenlemişti.

Cumartesi Anneleri, geçtiğimiz Mayıs ayında Taksim’de yeniden bir araya gelmiş ve 1000. hafta eylemlerini düzenlemişti.

Türkiye’nin en uzun süreli eylemlerine imza atan Cumartesi Anneleri’nin simge isimlerinden biri de Emine Ocak’tı. Emine Ocak’ın, 89 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Cumartesi Anneleri’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Cesaretiyle, ısrarı ve kararlılığıyla hakikat ve adalet mücadelemizin en güçlü sesi Emine Ocak’ı kaybettik. Cenaze törenine ilişkin bilgiler ayrıca duyurulacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
İnanç Yıldırım

Sonunda kavuştu oğluna 🥺 allah rahmet eylesin