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İstanbul’daki Yüksek Sıcaklıklar: Sıcaktan Gece Denize Girdiler

İstanbul’daki Yüksek Sıcaklıklar: Sıcaktan Gece Denize Girdiler

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.07.2025 - 08:24

İstanbul son yılların en sıcak günlerinden birini yaşadı. Gece saatlerinde yüksek nem nedeniyle evlerde duramayan vatandaşlar deniz kenarlarına giderek serinlemeye çalıştı.Yeniköy sahiline gelen bazı vatandaşlar gece olmasına rağmen denize girmeyi tercih etti. 

Meteoroloji’nin verilerine göre İstanbul’da bugün de yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

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İstanbul’da gündüz saatlerinde etkili olan sıcak hava gece saatlerinde etkisini sürdürünce vatandaşlar evlerde duramadı.

İstanbul’da gündüz saatlerinde etkili olan sıcak hava gece saatlerinde etkisini sürdürünce vatandaşlar evlerde duramadı.

İstanbul'da hava sıcaklığının gece saatlerinde de etkili olması üzerine evlerinde bunalanlar sahillere akın etti. Yeniköy sahiline gelen bazı vatandaşlar gece olmasına rağmen denize girerek serinledi. Birçok kişi ise deniz kenarında banklarda oturarak zaman geçirdi.

Sıcaktan bunalıp denize giren Oğuz Orhan, “Biz halı saha maçından çıktık. Denize girelim dedik arkadaşlarla. Serinleyelim diye denize girdik. Valla iyi de geldi' dedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Buğra Mendoza

hayatta yuzemem. dibini gormedigim yerlere giremem.

nazifegurergil1957

bu havada deniz suyuda sıcaktır ben havuza alisigim eni belli boyu belli steril.