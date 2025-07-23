İstanbul’daki Yüksek Sıcaklıklar: Sıcaktan Gece Denize Girdiler

İstanbul'da hava sıcaklığının gece saatlerinde de etkili olması üzerine evlerinde bunalanlar sahillere akın etti. Yeniköy sahiline gelen bazı vatandaşlar gece olmasına rağmen denize girerek serinledi. Birçok kişi ise deniz kenarında banklarda oturarak zaman geçirdi.

Sıcaktan bunalıp denize giren Oğuz Orhan, “Biz halı saha maçından çıktık. Denize girelim dedik arkadaşlarla. Serinleyelim diye denize girdik. Valla iyi de geldi' dedi.