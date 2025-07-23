İstanbul’daki Yüksek Sıcaklıklar: Sıcaktan Gece Denize Girdiler
İstanbul son yılların en sıcak günlerinden birini yaşadı. Gece saatlerinde yüksek nem nedeniyle evlerde duramayan vatandaşlar deniz kenarlarına giderek serinlemeye çalıştı.Yeniköy sahiline gelen bazı vatandaşlar gece olmasına rağmen denize girmeyi tercih etti.
Meteoroloji’nin verilerine göre İstanbul’da bugün de yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.
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İstanbul’da gündüz saatlerinde etkili olan sıcak hava gece saatlerinde etkisini sürdürünce vatandaşlar evlerde duramadı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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hayatta yuzemem. dibini gormedigim yerlere giremem.
bu havada deniz suyuda sıcaktır ben havuza alisigim eni belli boyu belli steril.