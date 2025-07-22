İstanbul'da Yarın Mesai Saatleri Değişecek mi? 23 Temmuz İstanbul Hava Durumu
Meteoroloji'nin verilerine göre Türkiye, tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor. Asfalt sıcaklığının 50 dereceyi bulduğu bazı kentlerimizde vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Uzmanlar, sıcak havalarda dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulunurken dikkat edilmesi gereken bir hususa Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen parmak bastı. Şen, İstanbul Valisi Davut Gül’e seslenerek “Sayın Valimiz yarın mesai saatini erkene alırsa afete dönüşmeden atlatırız.' dedi.
Peki İstanbul'da mesai saatleri değişecek mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da Yarın Mesai Saatleri Değişecek mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
23 Temmuz İstanbul Hava Durumu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın