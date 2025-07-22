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İstanbul'da Yarın Mesai Saatleri Değişecek mi? 23 Temmuz İstanbul Hava Durumu

İstanbul'da Yarın Mesai Saatleri Değişecek mi? 23 Temmuz İstanbul Hava Durumu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.07.2025 - 16:22

Meteoroloji'nin verilerine göre Türkiye, tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor. Asfalt sıcaklığının 50 dereceyi bulduğu bazı kentlerimizde vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Uzmanlar, sıcak havalarda dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulunurken dikkat edilmesi gereken bir hususa Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen parmak bastı. Şen, İstanbul Valisi Davut Gül’e seslenerek “Sayın Valimiz yarın mesai saatini erkene alırsa afete dönüşmeden atlatırız.' dedi.

Peki İstanbul'da mesai saatleri değişecek mi?

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İstanbul'da Yarın Mesai Saatleri Değişecek mi?

İstanbul'da Yarın Mesai Saatleri Değişecek mi?

İstanbul, 23 Temmuz Çarşamba günü en sıcak günlerinden birini yaşayacak. bu sıcaklara dikkat çeken İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, yeni bir açıklama yaptı.

İstanbul’un güney ilçelerinde hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkabileceğini vurgulayan isim, İstanbul Valisi'ne seslendi. 'SayınValimiz yarın mesai saatini erkene alırsa afete dönüşmeden atlatırız.' diyen Şen'e henüz cevap gelmedi. 

Dolayısıyla yarın İstanbul'da mesai saatlerinin değişip değişmeyeceği henüz bilinmiyor.

23 Temmuz İstanbul Hava Durumu

23 Temmuz İstanbul Hava Durumu

İstanbul 22-23 Temmuz hava durumu;

22 Temmuz: 35°C (Az bulutlu ve açık)

23 Temmuz: 38-40 °C

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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