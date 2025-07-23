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Orman Yangınları ile Mücadele Sürüyor: Bu Ay 23 Şüpheli Gözaltına Alındı

Orman Yangınları ile Mücadele Sürüyor: Bu Ay 23 Şüpheli Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.07.2025 - 09:03

Türkiye’de Afrika kaynaklı yaşanan sıcak hava dalgası ormanları da tehdit ediyor. Ekiplerin, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Eskişehir, Karabük ve İzmir’deki orman yangınlarına müdahalesi sürerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu ay içerisinde orman yangınları nedeniyle 23 kişinin gözaltına alındığını ve 4 kişinin de tutuklandığını açıkladı.

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Sıcak havalar insan sağlığını tehdit ettiği gibi ormanları da tehdit ediyor. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle çıkan orman yangınları rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılabiliyor.

Sıcak havalar insan sağlığını tehdit ettiği gibi ormanları da tehdit ediyor. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle çıkan orman yangınları rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılabiliyor.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte orman yangınlarına müdahale de yeniden başladı. Ekipler, Sakarya, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Karabük ve İzmir’deki yangınları kontrol altına almaya çalışıyor.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yaşanan orman yangının iş makinesi alevlerin içerisinde kalırken, iş makinesine helikopterle su atıldı. Yangınla mücadele ekibi güçlükle kurtuldu. Can kaybı ya da yaralanan olmadı. Ayrıca Afyonkarahisar ve Karabük’teki yangınlar nedeniyle bazı köyler boşaltıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Bilecik'te devam eden orman yangınına yönelik sahada inceleme yaptı.

Yangınlarla ilgili son durumu paylaşan Bakan Yumaklı 'Ekiplerimiz, bugün ülke genelinde 22'si ormanlık alan, 32'si de orman dışı alan olmak üzere 54 yangınla mücadele etti. Bunlardan 51'i kontrol altına alındı.' dedi.

Dün (salı) başlayan ve devam eden 3 yangınla da devam ettiğini vurgulayan Yumaklı şöyle devam etti: 'Bunlardan biri Eskişehir Seyitgazi, ikincisi Karabük merkeze yakın Çukurca ya da oraya yakın bir yerleşim birimi, bir de İzmir Urla'da devam eden yangınlar. Arkadaşlarımızın en son bize verdiği rapor, enerjilerinin düşürüldüğü ve gece boyu müdahalelerle birlikte inşallah yarın itibarıyla güzel haberler vereceği yönünde.'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan orman yangınları ile ilgili açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan orman yangınları ile ilgili açıklama geldi.

İçişleri Bakanı 4-22 Temmuz tarihileri arasında ülke genelinde yaşanan orman yangınları nedeniyle toplam 23 kişinin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanların 4’ü tutuklanırken, 19 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Ali Yerlikaya’nın paylaşımı 👇

Ali Yerlikaya’nın paylaşımı 👇
twitter.com

'04-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen 61 orman yangını ile ilgili Jandarmamız tarafından;

23 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 4’ü tutuklandı; 19’u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Eskişehir-Seyitgazi Bardakçı Mahallesinde; 4 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen yangının; orman kesim işçilerinin çalışma yaptığı bölgede meydana geldiği belirlendi. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Hatay-Dörtyol Kesecik Mahallesinde; 4 Temmuz'da başlayıp 5 Temmuz’da söndürülen yangının çıkış noktasında görülen S.K. isimli 1 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir-Dursunbey Kurtlar mahallesinde; 7 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. A.G., İ.G. ve S.E. isimli 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Uşak-Banaz Kızılhisar Köyünde; 8 Temmuz’da başlayıp 9 Temmuz’da söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. Ö.A. ve İ.Ş. isimli 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Uşak-Merkez Derbent Köyünde; 9 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarlada balya makinesiyle çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. R.B. ve O.A. isimli 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Tekirdağ-Şarköy Kocaali Köyünde; 11 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının çıkış noktasında görülen R.K. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Balıkesir-Dursunbey Bayıryüzü Köyünde; 11 Temmuz’da başlayıp 12 Temmuz’da söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. A.G. ve F.U. isimli 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 1 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kırklareli-Kofçaz Kocatarla Köyünde; 12 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, S.D. isimli şüpheli şahsa ait park halinde bulunan aracın motor kısmında çıkan yangının ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Tunceli-Mazgirt Aşağı Oyumca Köyünde; 13 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, Y.Z.G. isimli şahsın, babasının mezarına diktiği mumun kuru otları tutuşturması sonucu meydana geldiği belirlendi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Balıkesir-Manyas Çakırca Mahallesinde; 13 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarlada balya makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Y.E.G. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Konya-Doğanhisar Güvenlik Mahallesinde; 14 Temmuz’da başlayıp 16 Temmuz’da söndürülen orman yangınının, R.O. isimli şahsın çay yapmak maksadıyla yakmış olduğu ateşin ormanlık alana sıçramasıyla meydana geldiği belirlendi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kütahya-Gediz Üzümlü Köyünde; 15 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. D.K. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bolu-Mudurnu Deliceler Köyünde; 15 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarlada balya makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. M.Y. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Manisa Saruhanlı Seyitoba Mahallesinde; 15 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, ot biçme makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. F.K. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Manisa Saruhanlı Apak Mahallesinde; 15 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. M.S. isimli 1 şüpheli tutuklandı.

Bilecik Merkez Kurt köyünde; 20 Temmuz’da başlayıp 21 Temmuz’da söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. U.Ü. ve C.P. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. 1 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.

Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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