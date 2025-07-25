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Tecrübeli Pilottan Uçuş Tüyosu: En Sakin Zamanı ve En Az Sarsıntı Yaşanan Koltuğu Açıkladı

Tecrübeli Pilottan Uçuş Tüyosu: En Sakin Zamanı ve En Az Sarsıntı Yaşanan Koltuğu Açıkladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.07.2025 - 19:55

Yaz tatili sezonunda artan uçuş trafiğiyle birlikte pek çok yolcu sarsıntı korkusu ya da uçak fobisiyle mücadele ediyor. Deneyimli pilot Captain Chris, bu konuda yolculara pratik öneriler verdi. Özellikle “ne zaman uçulmalı?” ve “hangi koltukta daha az sarsıntı hissedilir?” gibi sorulara net yanıtlar sundu. 

Eşi Laurie ile birlikte hazırladığı YouTube kanalında, seyahat edenlerin işine yarayacak uçuş tüyolarını paylaşıyor. İşte tecrübeli bir kaptanın gözünden en doğru uçuş tercihleri...

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Uçmaktan korkanlar için en ideal saat: Sabahın erken saatleri.

Uçmaktan korkanlar için en ideal saat: Sabahın erken saatleri.

Captain Chris’e göre uçuş korkusu olanlar için günün en uygun saati sabahın erken saatleri. Özellikle yaz mevsiminde sabah saatlerinde hava daha serin ve sakin olduğu için, bu saatlerde türbülans ihtimali düşüyor. Gün ısındıkça yükselen hava akımları ve artan sıcaklık, uçakların daha fazla sarsılmasına neden olabiliyor.

Bu yüzden sabah 06:00–09:00 arası yapılan uçuşlar, hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak daha rahat geçiyor. Ayrıca havalimanlarının da daha az kalabalık olduğu bu saatlerde seyahat etmek, yolculuk stresini azaltabiliyor.

Uçağın neresinde oturmalı? Ön sıra ve kanat üstü favorisi.

Uçağın neresinde oturmalı? Ön sıra ve kanat üstü favorisi.

Kaptan pilotun bir diğer önerisi de koltuk seçimiyle ilgili. Uçakta en az sarsıntı hissedilen bölge, genellikle uçağın ön kısmı ya da kanat hizası. Özellikle kanatlar üzerindeki koltuklarda, uçak hareket ettiğinde sarsıntı daha dengeli dağıldığı için türbülans daha az hissediliyor.

Uçağın arka bölümü ise “yaw” hareketi dediğimiz sağa-sola sallanma etkisini daha fazla yansıtıyor. Chris, birçok havayolunun bu koltuklar için ek ücret talep ettiğini belirtiyor ancak uçuş konforu açısından bu farkın ödenmeye değer olduğunu savunuyor.

Kaptanla konuşmaktan çekinmeyin.

Kaptanla konuşmaktan çekinmeyin.

Captain Chris, uçmaktan korkan yolculara bir öneride daha bulunuyor: Uçuş öncesinde kokpite giderek pilotla konuşun. “Kendinizi gergin hissediyorsanız, bunu kabin görevlilerine veya doğrudan pilota söylemekten çekinmeyin.” diyen Chris, çoğu pilotun yolcuya hava durumu ve uçuşla ilgili bilgilendirme yapmaktan memnuniyet duyacağını belirtiyor.

Bu tür bir iletişim, yolcunun zihnindeki belirsizlikleri azaltıyor ve olası türbülans durumlarında neyle karşılaşacağını bilmek, endişeyi ciddi ölçüde düşürebiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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