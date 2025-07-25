Tecrübeli Pilottan Uçuş Tüyosu: En Sakin Zamanı ve En Az Sarsıntı Yaşanan Koltuğu Açıkladı
Yaz tatili sezonunda artan uçuş trafiğiyle birlikte pek çok yolcu sarsıntı korkusu ya da uçak fobisiyle mücadele ediyor. Deneyimli pilot Captain Chris, bu konuda yolculara pratik öneriler verdi. Özellikle “ne zaman uçulmalı?” ve “hangi koltukta daha az sarsıntı hissedilir?” gibi sorulara net yanıtlar sundu.
Eşi Laurie ile birlikte hazırladığı YouTube kanalında, seyahat edenlerin işine yarayacak uçuş tüyolarını paylaşıyor. İşte tecrübeli bir kaptanın gözünden en doğru uçuş tercihleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uçmaktan korkanlar için en ideal saat: Sabahın erken saatleri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uçağın neresinde oturmalı? Ön sıra ve kanat üstü favorisi.
Kaptanla konuşmaktan çekinmeyin.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın