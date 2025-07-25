Tecrübeli Pilottan Uçuş Tüyosu: En Sakin Zamanı ve En Az Sarsıntı Yaşanan Koltuğu Açıkladı

Yaz tatili sezonunda artan uçuş trafiğiyle birlikte pek çok yolcu sarsıntı korkusu ya da uçak fobisiyle mücadele ediyor. Deneyimli pilot Captain Chris, bu konuda yolculara pratik öneriler verdi. Özellikle “ne zaman uçulmalı?” ve “hangi koltukta daha az sarsıntı hissedilir?” gibi sorulara net yanıtlar sundu.

Eşi Laurie ile birlikte hazırladığı YouTube kanalında, seyahat edenlerin işine yarayacak uçuş tüyolarını paylaşıyor. İşte tecrübeli bir kaptanın gözünden en doğru uçuş tercihleri...

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