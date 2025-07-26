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Japonya’da Kiralanabildiğine İnanamayacağınız Garip Hizmetler!

Japonya’da Kiralanabildiğine İnanamayacağınız Garip Hizmetler!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.07.2025 - 16:07

Japonya’da kiralanabilen hizmetler yalnızca araç ya da bisikletle sınırlı değil. Ülkede sıradan kabul edilen birçok uygulama, yabancı gözlere fazlasıyla ilginç gelebiliyor. Özür dilemek, işten istifa etmek, hatta gerçek ya da yapay bir köpek kiralamak bile mümkün. Japonya’nın sosyal yapısına ve alışkanlıklarına göre gelişen bu hizmetlerin bazıları oldukça şaşırtıcı. İşte Japonya’da kiralanabildiğine inanamayacağınız 10 garip şey...

Kaynak 1, Kaynak 2

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Sadece Japonya'da Mümkün: Orta Yaşlı Bir Adamı Günlük Olarak Kiralayabilirsiniz

Sadece Japonya'da Mümkün: Orta Yaşlı Bir Adamı Günlük Olarak Kiralayabilirsiniz

Orta yaşlı adam kiralama Japonya'da kulağa şaka gibi gelse de ciddi şekilde talep gören bir hizmet. “Ossan” adı verilen bu kişiler, genellikle turistlere rehberlik yapmak ya da sosyal etkinliklerde eşlik etmek üzere kiralanıyor. Bazen yalnızca bir bardaki sohbete ortak oluyorlar, bazen konser arkadaşına dönüşüyorlar. 

Romantik Bir Gün İçin Gerçek Olmayan Sevgili Kiralama Hizmeti Oldukça Yaygın

Japonya’da sevgili kiralama hizmeti oldukça yaygın ve belirli kurallarla sunuluyor. Fiziksel teması sınırlandıran bu sistem, akşam yemeği, lunapark gezisi ya da kafe buluşması gibi senaryolarda kullanılıyor. Kiralanan sevgililer profesyonel davranıyor, ilgi gösteriyor ama duygusal beklenti oluşturmuyor. Özellikle yalnız hissedenler ya da gerçek randevu öncesi prova yapmak isteyenler için bu hizmet, oldukça ilgi çekici seçenek haline gelmiş durumda.

Orta yaşlı adam kiralama hizmetini bu içeriğimizde ele almıştık 🤩👇🏻

Gerçek Bir Köpek Sahibi Olmak Zor Geldiyse, Onu da Kiralayabilirsiniz.

Gerçek Bir Köpek Sahibi Olmak Zor Geldiyse, Onu da Kiralayabilirsiniz.

Japonya’da tempolu iş yaşamı birçok insanın evcil hayvan sahiplenmesini imkansız hale getiriyor. Bu duruma alternatif olarak bazı merkezler, üyelik sistemiyle köpek kiralama imkanı sunuyor. Dilerseniz üç saatlik yürüyüş için, dilerseniz birkaç günlük bakım amacıyla bir köpeği evinize götürebiliyorsunuz. Farklı ırk ve karakterdeki köpeklerle vakit geçirmek isteyenler için bu sistem hem eğlenceli hem de rahatlatıcı bir deneyim sunuyor.

Japonya’da Bavul Taşımadan Seyahat Etmek Mümkün: Kıyafet Kiralama Hizmetleri

Valizle uğraşmak istemeyenler için Japonya’da kıyafet kiralama çözümleri oldukça ilginç bir alternatif. Özellikle Japon hava yolu şirketleri, müşterilerin oteline doğrudan kıyafet ulaştıran hizmetler sunuyor. Bunun yanında Tokyo merkezli AirCloset, kullanıcıya özel stil önerileriyle hazırlanan kıyafet kutularını gönderiyor. Kullanıcı beğendiklerini satın alabiliyor, diğerlerini geri yollayabiliyor. Seyahat sırasında şıklığından ödün vermek istemeyenler için birebir.

Kapınıza Kadar Gelen Korku: Kiralık Korku Ambulansı ile Gerilim Dolu Dakikalar

Kapınıza Kadar Gelen Korku: Kiralık Korku Ambulansı ile Gerilim Dolu Dakikalar

Japonya’da korku evine gitmeye gerek kalmadan ürkütücü bir deneyimi yaşamak mümkün. Korku prodüksiyon şirketi tarafından tasarlanan özel ambulans, rezervasyonla kapınıza geliyor. İçeri giren katılımcılar, surround sesler, hareketli koltuklar ve su efektleriyle donatılmış bir korku deneyiminin tam ortasında kalıyor. En fazla altı kişilik gruplarla sınırlı olan bu hizmet, pandemi sonrası geliştirilen en farklı eğlence fikirlerinden biri.

Sinir Bozucu Bir Günün Ardından Eşyaları Parçalayarak Rahatlamak İsterseniz Oda Kiralanabiliyor

Reeast Room isimli mekanda, Japonya’daki stresinizi fiziksel bir çıkış noktasına dönüştürebiliyorsunuz. Kiralanan özel bir odada, tabak, cam eşya, eski elektronikler gibi kırılabilir nesnelerle donatılmış bir alan veriliyor. Elinize verilen beyzbol sopası ya da çekiçle, ne isterseniz parçalayabiliyorsunuz. Fiyatlar odadaki eşya miktarına ve kaç kişiyle geleceğinize göre değişiyor. Grupça stres atmak isteyenler için yaratıcı bir çözüm.

İşten Ayrılmak İstemiyor Ama Patronla Yüzleşemiyor musunuz? Biri Sizin Yerine Ayrılabilir

İşten Ayrılmak İstemiyor Ama Patronla Yüzleşemiyor musunuz? Biri Sizin Yerine Ayrılabilir

Japonya’daki “taishoku daiko” adı verilen bu hizmet, çalışanlar adına işten ayrılma sürecini yönetiyor. Özellikle genç çalışanlar, patronlarıyla yüzleşme korkusu ya da olası baskılardan kaçınmak için bu hizmeti tercih ediyor. Temsilci, şirketle iletişime geçiyor, gerekli belgeleri teslim ediyor ve gerekirse tüm süreci yönetiyor. Japon iş kültürüne özgü bu çözüm, sosyal çekingenliklerle baş etmenin sıra dışı yollarından biri olarak görülüyor.

Yüz Yüze Özür Dilemek Zor Geldiyse, Onu da Kiralayabilirsiniz!

Japonya'da profesyonel özür hizmeti veren ajanslar, sizin adınıza gidip gerekli özrü diliyor. İş ilişkilerinde yaşanan sorunlardan özel hayatınızdaki krizlere kadar birçok senaryoya uygun temsilciler sunuluyor. Hatta bazı hizmetler, bir ilişkiyi bitirme ya da aldatma senaryosunda “ilişki partneri” gibi davranıp özür sürecini sizin yerinize üstlenebiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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