Japonya’da Kiralanabildiğine İnanamayacağınız Garip Hizmetler!

Orta yaşlı adam kiralama Japonya'da kulağa şaka gibi gelse de ciddi şekilde talep gören bir hizmet. “Ossan” adı verilen bu kişiler, genellikle turistlere rehberlik yapmak ya da sosyal etkinliklerde eşlik etmek üzere kiralanıyor. Bazen yalnızca bir bardaki sohbete ortak oluyorlar, bazen konser arkadaşına dönüşüyorlar.

Romantik Bir Gün İçin Gerçek Olmayan Sevgili Kiralama Hizmeti Oldukça Yaygın

Japonya’da sevgili kiralama hizmeti oldukça yaygın ve belirli kurallarla sunuluyor. Fiziksel teması sınırlandıran bu sistem, akşam yemeği, lunapark gezisi ya da kafe buluşması gibi senaryolarda kullanılıyor. Kiralanan sevgililer profesyonel davranıyor, ilgi gösteriyor ama duygusal beklenti oluşturmuyor. Özellikle yalnız hissedenler ya da gerçek randevu öncesi prova yapmak isteyenler için bu hizmet, oldukça ilgi çekici seçenek haline gelmiş durumda.