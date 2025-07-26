Japonya’da Kiralanabildiğine İnanamayacağınız Garip Hizmetler!
Japonya’da kiralanabilen hizmetler yalnızca araç ya da bisikletle sınırlı değil. Ülkede sıradan kabul edilen birçok uygulama, yabancı gözlere fazlasıyla ilginç gelebiliyor. Özür dilemek, işten istifa etmek, hatta gerçek ya da yapay bir köpek kiralamak bile mümkün. Japonya’nın sosyal yapısına ve alışkanlıklarına göre gelişen bu hizmetlerin bazıları oldukça şaşırtıcı. İşte Japonya’da kiralanabildiğine inanamayacağınız 10 garip şey...
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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