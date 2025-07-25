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Yok Artık Dedirtiyor: Japonya'da Orta Yaşlı Erkekler Saatlik Olarak Kiralanabiliyor!

Yok Artık Dedirtiyor: Japonya'da Orta Yaşlı Erkekler Saatlik Olarak Kiralanabiliyor!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.07.2025 - 22:13

Japonya’da yalnızlıkla başa çıkmanın ve sosyal bağlar kurmanın bambaşka yolları var. Bunlardan biri de “Ojisan Rental” adı verilen ve orta yaşlı erkeklerin kiralanabildiği bir hizmet. Bu uygulama kulağa ilk etapta oldukça sıra dışı gelse de aslında oldukça yaygın ve talep gören bir sistem. Genellikle 40 yaş üstü erkeklerin saatlik ücretle kiralandığı bu hizmet, genç nesillerle orta yaşlı erkekleri bir araya getiriyor. İşin ilginç kısmıysa, bu buluşmaların ardında hem sosyal hem de duygusal nedenlerin yatıyor olması.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Her şey, tuhaf bir yorumla başladı.

Her şey, tuhaf bir yorumla başladı.

Ojisan Rental fikrinin arkasında Takanobu Nishimoto adında bir stil danışmanı var. Her şey; tren yolculuğu sırasında liseli kızların, orta yaşlı bir adam hakkında “iğrenç” şeklinde konuşmalarını duymasıyla başladı. Bu sözler onu derinden etkiledi ve “Orta yaşlı adamlar gerçekten bu kadar değersiz mi görülüyor?” fikrini doğurdu. Nishimoto, toplumsal önyargılara karşı adım atmak için önce kendisini kiralamaya başladı. 

Sohbet etmek isteyenler, tavsiye arayanlar ya da sadece dertleşmek isteyenlerle buluştu. Zamanla medyanın ilgisi arttı ve bugün Japonya genelinde 70'ten fazla orta yaşlı adam bu sistemin bir parçası haline geldi.

Peki insanlar neden bir "ojisan" kiralıyor?

Peki insanlar neden bir "ojisan" kiralıyor?

Bu hizmete en çok ilgi gösterenler, 30-40 yaş aralığındaki kadınlar. Ancak yalnızca Japonlar değil, Japonya'da yaşayan yabancılar ve turistler de bu sistemden faydalanıyor. Bazı insanlar kendilerini ifade edebilecekleri bir sohbet arkadaşı arıyor. 

Kimileri mülakat provası yapmak, birlikte yürüyüşe çıkmak, izakaya kültürünü deneyimlemek ya da sadece konuşmak istiyor. Bazı ojisanlar rehberlik yapıyor, bazıları sadece dert dinliyor. Bu insanların ortak noktası ise birine samimi şekilde vakit ayırmak istemeleri. Yani kiralanan her an, aslında karşılıklı sosyal bağ kurma süreci.

Sistem nasıl çalışıyor, kurallar neler?

Sistem nasıl çalışıyor, kurallar neler?

Ojisan kiralama işlemi oldukça basit. Web sitesi üzerinden profilleri inceleyip ilgi alanlarına göre birini seçiyorsunuz. 1 saatlik ücret 1000 yen yani yaklaşık 7 dolar. Kiralama sonrasında karşılıklı mailleşme ile buluşma organize ediliyor. Herkesin güvenliği için belli kurallar var. 

Kişisel bilgi paylaşımı yasak, uygunsuz davranışlar ya da illegal istekler kesinlikle kabul edilmiyor. Her ojisan titizlikle seçiliyor; kimlik doğrulaması, mülakatlar ve geçmiş kontrolleri yapılıyor. Sistemde 3 şikayet alan ojisan platformdan çıkarılıyor.

Japonya’da yalnızlık ciddi bir sosyal problem.

Japonya’da yalnızlık ciddi bir sosyal problem.

Kalabalık şehirlerde bile insanlar birbirinden uzak yaşıyor. Ojisan Rental bu toplumsal ihtiyaca yanıt veriyor. Özellikle yeni taşınanlar, yalnız yaşayanlar ya da Japonya kültürüne alışmaya çalışan yabancılar için bu hizmet oldukça işlevsel. 

Kiralanan amcalar, bazen yemeğe eşlik ediyor, bazen birlikte alışverişe gidiliyor. Karşılıklı güven ve saygı çerçevesinde ilerleyen bu sistem hem gençler hem de orta yaşlılar için bağ kurmanın yeni yolu haline gelmiş durumda.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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