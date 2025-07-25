Yok Artık Dedirtiyor: Japonya'da Orta Yaşlı Erkekler Saatlik Olarak Kiralanabiliyor!

Ojisan Rental fikrinin arkasında Takanobu Nishimoto adında bir stil danışmanı var. Her şey; tren yolculuğu sırasında liseli kızların, orta yaşlı bir adam hakkında “iğrenç” şeklinde konuşmalarını duymasıyla başladı. Bu sözler onu derinden etkiledi ve “Orta yaşlı adamlar gerçekten bu kadar değersiz mi görülüyor?” fikrini doğurdu. Nishimoto, toplumsal önyargılara karşı adım atmak için önce kendisini kiralamaya başladı.

Sohbet etmek isteyenler, tavsiye arayanlar ya da sadece dertleşmek isteyenlerle buluştu. Zamanla medyanın ilgisi arttı ve bugün Japonya genelinde 70'ten fazla orta yaşlı adam bu sistemin bir parçası haline geldi.