Yok Artık Dedirtiyor: Japonya'da Orta Yaşlı Erkekler Saatlik Olarak Kiralanabiliyor!
Japonya’da yalnızlıkla başa çıkmanın ve sosyal bağlar kurmanın bambaşka yolları var. Bunlardan biri de “Ojisan Rental” adı verilen ve orta yaşlı erkeklerin kiralanabildiği bir hizmet. Bu uygulama kulağa ilk etapta oldukça sıra dışı gelse de aslında oldukça yaygın ve talep gören bir sistem. Genellikle 40 yaş üstü erkeklerin saatlik ücretle kiralandığı bu hizmet, genç nesillerle orta yaşlı erkekleri bir araya getiriyor. İşin ilginç kısmıysa, bu buluşmaların ardında hem sosyal hem de duygusal nedenlerin yatıyor olması.
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Her şey, tuhaf bir yorumla başladı.
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Peki insanlar neden bir "ojisan" kiralıyor?
Sistem nasıl çalışıyor, kurallar neler?
Japonya’da yalnızlık ciddi bir sosyal problem.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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