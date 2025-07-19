Japonya'da Kilolu Olmak Gerçekten Yasa Dışı mı?

2008 yılında yürürlüğe giren Metabolik Sendromla Mücadele Yasası, halk arasında “şişmanlık vergisi” olarak anılsa da uygulamanın ne bireylere ceza kesmekle ne de kilolu olmayı yasa dışı ilan etmekle ilgisi var. Bu yasa, Japonya’da 40 yaş üzerindeki bireylerin yıllık sağlık kontrollerine katılmasını zorunlu kılıyor. Kontroller sonucunda bel çevresi, kan şekeri, tansiyon gibi değerleri risk sınırlarında çıkan çalışanlar sağlık danışmanlığına yönlendiriliyor. Amaç, bu bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve uzun vadede toplum genelinde sağlık harcamalarını azaltmak.

Bu süreçte bireylere herhangi bir vergi, ceza ya da yasal yaptırım uygulanmıyor. Kilo, bel ölçüsü ya da başka bir sağlık verisi bireyin işten çıkarılma nedeni olamıyor. Hatta bu değerlerin çalışmayı doğrudan engellemediği durumlarda işten çıkarma işlemi yasal olarak oldukça zor. Sistem, bireyleri değil, işverenleri çalışan sağlığı konusunda sorumluluk almaya teşvik ediyor.