Japonya'da Kilolu Olmak Gerçekten Yasa Dışı mı?
Japonya’da kilolu bireylere vergi uygulandığı ya da kilolu olmanın yasa dışı sayıldığı yönündeki söylentiler zaman zaman yeniden gündeme geliyor. Sosyal medyada “şişmanlık vergisi” adıyla paylaşılan bu sistem aslında çok farklı işliyor. Japonya’daki uygulama bireyleri değil, kurumları sorumlu tutuyor. Peki bu sistem nasıl işliyor? Gerçekten kimleri etkiliyor?
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“Şişmanlık Vergisi” nedir, ne değildir?
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Japonya’da büyük ölçekli firmalar, çalışanlarını her yıl bir kez sağlık kontrolüne göndermekle yükümlü.
“Şişmanlık vergisi” terimi, aslında doğru olmayan bir İngilizce çeviriden kaynaklanıyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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sumo güreşçileri var zaten nasıl yasa dışı olabilir ki