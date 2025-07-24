Dertleşen mi Ararsın, Kodlayan mı? İnsanlar ChatGPT’ye Günde 2,5 Milyar Komut Gönderiyor!

Yani saniyede yaklaşık 29 bin satır sorgu anlamına geliyor. 2023 Aralık ayında günlük 1 milyar komut alındığı açıklanmıştı; bu da sadece 8 ayda kullanımın iki buçuk katına çıktığını gösteriyor. Artış, yapay zeka araçlarının artık hayatın her alanında ciddi bir yer edindiğini kanıtlıyor.

Eğlenceli bir sohbet robotu olmaktan çıkıp, araştırma yapmak, yazı yazmak, kod üretmek, planlama yapmak gibi birçok alanda aktif olarak kullanılıyor. Sadece ABD’den gelen günlük kullanım sayısı 330 milyon civarında. Yani artık insanlar günlerini ChatGPT ile organize ediyor, yazılarını onunla tamamlıyor ve bazen yalnızca dertleşiyor.