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Dertleşen mi Ararsın, Kodlayan mı? İnsanlar ChatGPT’ye Günde 2,5 Milyar Komut Gönderiyor!

Dertleşen mi Ararsın, Kodlayan mı? İnsanlar ChatGPT’ye Günde 2,5 Milyar Komut Gönderiyor!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.07.2025 - 17:02

ChatGPT’ye olan ilgi durmak bilmiyor. Her gün milyarlarca soru gönderiliyor. Kullanıcılar bilgi, eğlence ve üretkenlik için yapay zekayı tercih ediyor. Günde 2,5 milyar komut gerçekten azımsanacak bir sayı değil. Kimileri dertleşmek için ChatGPT ile konuşurken kimileri de günlük işlerini hallediyor, Google’ın rakibi artık klavyenin tam karşısında.

Kaynak 1, Kaynak 2

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OpenAI'ın Axios’a verdiği bilgiye göre, ChatGPT’ye her gün ortalama 2,5 milyar komut gönderiliyor.

OpenAI'ın Axios’a verdiği bilgiye göre, ChatGPT’ye her gün ortalama 2,5 milyar komut gönderiliyor.

Yani saniyede yaklaşık 29 bin satır sorgu anlamına geliyor. 2023 Aralık ayında günlük 1 milyar komut alındığı açıklanmıştı; bu da sadece 8 ayda kullanımın iki buçuk katına çıktığını gösteriyor. Artış, yapay zeka araçlarının artık hayatın her alanında ciddi bir yer edindiğini kanıtlıyor. 

Eğlenceli bir sohbet robotu olmaktan çıkıp, araştırma yapmak, yazı yazmak, kod üretmek, planlama yapmak gibi birçok alanda aktif olarak kullanılıyor. Sadece ABD’den gelen günlük kullanım sayısı 330 milyon civarında. Yani artık insanlar günlerini ChatGPT ile organize ediyor, yazılarını onunla tamamlıyor ve bazen yalnızca dertleşiyor.

Geleneksel internet kullanımı uzun zamandır linkler arasında gezinmeye dayanıyordu.

Geleneksel internet kullanımı uzun zamandır linkler arasında gezinmeye dayanıyordu.

Ancak ChatGPT ve benzeri yapay zekalar sayesinde artık bilgiye doğrudan ve kişiselleştirilmiş biçimde ulaşmak mümkün. Kullanıcı bir soru sorduğunda, karşısına yorumlanmış, filtrelenmiş, işlenmiş bir yanıt çıkıyor. Bu da bilgiye ulaşma alışkanlıklarını değiştiriyor. 

İnsanlar artık arama yapmıyor, konuşarak yanıt alıyor. Web 3.0 denen şey de tam olarak bu: Yapay zekayla şekillenen, yönlendirme odaklı dijital dünya. Teknoloji devlerinin, tarayıcılarının ve arama motorlarının da yapay zeka destekli özelliklere yönelmesi boşuna değil. Bakalım daha neler göreceğiz...

Yarış yeni başladı, herkesin dili ChatGPT ama rakipleri kapıda!

Yarış yeni başladı, herkesin dili ChatGPT ama rakipleri kapıda!

Claude (Anthropic), DeepSeek ve Gemini gibi diğer yapay zeka destekli platformlar da kullanıcı kazanmak için hamleler yapıyor. Google da Gemini ile yarışa katılmış durumda ancak kullanıcı deneyimi konusunda ChatGPT kadar oturmuş bir sistem sunamıyor. 

Öte yandan yapay zeka kullanımı henüz küresel doygunluk seviyesine ulaşmadı. Bu da demek oluyor ki 2,5 milyar günlük komut yalnızca başlangıç olabilir. Önümüzdeki dönem bu rakamlar katlanarak artabilir ve dijital hayatımızın merkezi tamamen değişebilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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