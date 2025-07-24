Dertleşen mi Ararsın, Kodlayan mı? İnsanlar ChatGPT’ye Günde 2,5 Milyar Komut Gönderiyor!
ChatGPT’ye olan ilgi durmak bilmiyor. Her gün milyarlarca soru gönderiliyor. Kullanıcılar bilgi, eğlence ve üretkenlik için yapay zekayı tercih ediyor. Günde 2,5 milyar komut gerçekten azımsanacak bir sayı değil. Kimileri dertleşmek için ChatGPT ile konuşurken kimileri de günlük işlerini hallediyor, Google’ın rakibi artık klavyenin tam karşısında.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
OpenAI'ın Axios’a verdiği bilgiye göre, ChatGPT’ye her gün ortalama 2,5 milyar komut gönderiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geleneksel internet kullanımı uzun zamandır linkler arasında gezinmeye dayanıyordu.
Yarış yeni başladı, herkesin dili ChatGPT ama rakipleri kapıda!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın