Tesla'nın İnsansı Robotu Optimus Şirket Yemeğinde Patlamış Mısır Dağıttı

Elon Musk, Tesla'nın insansı robotu Optimus'u bir kez daha sahneye çıkardı. Bu kez bir fabrika tanıtımı ya da teknik demo değil, şirket yemeği vardı. Robot, insanlara patlamış mısır ikram etti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Etkileyici olan ise sadece mısır değil, robotun bunu hatasız yapmasıydı.

Gelin o anlara bakalım!

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