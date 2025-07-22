Tesla'nın İnsansı Robotu Optimus Şirket Yemeğinde Patlamış Mısır Dağıttı
Elon Musk, Tesla'nın insansı robotu Optimus'u bir kez daha sahneye çıkardı. Bu kez bir fabrika tanıtımı ya da teknik demo değil, şirket yemeği vardı. Robot, insanlara patlamış mısır ikram etti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Etkileyici olan ise sadece mısır değil, robotun bunu hatasız yapmasıydı.
Gelin o anlara bakalım!
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Optimus sahneye çıktı, patlamış mısırı eliyle uzattı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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