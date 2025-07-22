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Tesla'nın İnsansı Robotu Optimus Şirket Yemeğinde Patlamış Mısır Dağıttı

Tesla'nın İnsansı Robotu Optimus Şirket Yemeğinde Patlamış Mısır Dağıttı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.07.2025 - 15:35

Elon Musk, Tesla'nın insansı robotu Optimus'u bir kez daha sahneye çıkardı. Bu kez bir fabrika tanıtımı ya da teknik demo değil, şirket yemeği vardı. Robot, insanlara patlamış mısır ikram etti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Etkileyici olan ise sadece mısır değil, robotun bunu hatasız yapmasıydı.

Gelin o anlara bakalım!

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Optimus sahneye çıktı, patlamış mısırı eliyle uzattı.

Optimus sahneye çıktı, patlamış mısırı eliyle uzattı.

Tesla’nın insansı robotu Optimus, Hollywood’daki Tesla Diner ve Supercharger istasyonunun açılışında patlamış mısır servisi yaptı. Etkinlik sırasında kaydedilen görüntülerde, Optimus’un bir paketi doldurduğu ve konuklara uzattığı anlar yer aldı. Robotun hareketleri sırasında herhangi bir dökülme yaşanmadı. Servisin ardından Optimus, el hareketiyle selam verdi.

O anlara buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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