iPhone'larda Klavye Sesi Neden Bazen Aniden Yükseliyor?

Klavye sesinin durup dururken yükselmesinin temel nedeni, iPhone'un bildirimlere verdiği otomatik tepki. Telefonunuza örneğin bir mesaj veya uygulama bildirimi geldiğinde sistem sesi geçici olarak yükseltiliyor. Bu özellik, önemli uyarıların fark edilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmış durumda. Ancak bu ses artışı yalnızca bildirimle sınırlı kalmıyor; o anda klavyede yazı yazıyorsanız, tıklama sesi de bu artıştan doğrudan etkileniyor.

Yani klavye sesinin yükselmesi bir hata değil, aslında iOS’un bildirimlere öncelik tanıma davranışının sonucu. Bu yüzden çoğu kullanıcı sesin neden yükseldiğini anlamakta zorlanıyor çünkü bildirim sesinden çok, aniden yükselen klavye sesi dikkat çekiyor.