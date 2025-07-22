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Zayıf Bir Şifre 158 Yıllık İngiliz Şirketinin İflasına Neden Oldu

Zayıf Bir Şifre 158 Yıllık İngiliz Şirketinin İflasına Neden Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.07.2025 - 12:24

İngiltere merkezli KNP Logistics, bir fidye yazılımı saldırısının ardından iflas etti. Şirketin sistemlerine, bir çalışana ait olduğu düşünülen basit bir parola aracılığıyla sızıldığı bildirildi. Siber saldırı sonucunda KNP’nin tüm verileri şifrelenirken, şirket faaliyetlerini sürdüremez hale geldi. 158 yıllık firmanın çöküşü, 700’den fazla çalışanın işini kaybetmesine neden oldu.

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Saldırganlar, şirketin tüm sistemini kilitledi.

Saldırganlar, şirketin tüm sistemini kilitledi.

BBC’nin haberine göre, fidye yazılımı saldırısı 2024 yılının Haziran ayında gerçekleşti. KNP Logistics’in sistemlerine, Akira isimli siber suç örgütü tarafından erişim sağlandı. Hackerlar, bir çalışanın zayıf parolasını kullanarak şirketin iç ağlarına sızdı. Erişim sağlandıktan sonra sistemdeki tüm veriler şifrelenerek operasyonlar durma noktasına geldi. Fidye talebinin yaklaşık 5 milyon sterlin olduğu belirtildi.

KNP Logistics, fidye talebini karşılayamadığı için verilerine tekrar erişim sağlayamadı. Finansal kayıtlar, operasyonel bilgiler ve şirket içi sistemler tamamen devre dışı kaldı. Şirket, kısa süre içerisinde iflas sürecine girdi. 700’den fazla çalışanın işine son verildi. Şirket yöneticisi Paul Abbott, olayın sorumluluğunu taşıyan çalışana bilgi verilmediğini açıkladı.

İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA) verilerine göre, fidye yazılımı saldırılarının haftalık sayısı 35 ila 40’a yükseldi.

İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA) verilerine göre, fidye yazılımı saldırılarının haftalık sayısı 35 ila 40’a yükseldi.

Ajans yöneticilerinden Suzanne Grimmer, saldırıların neredeyse iki katına çıktığını belirtti. Bazı saldırganların sistemlere teknik bilgiye gerek duymadan, doğrudan yardım masalarını arayarak erişim sağladıkları bildirildi. M&S gibi büyük firmalar da yakın zamanda benzer saldırılardan etkilendi. 

NCA yetkilisi James Babbage, genç nesil hackerların siber suç dünyasına oyunlar üzerinden dahil olduklarını, kolay erişilebilir yazılımlarla ciddi saldırılar gerçekleştirebildiklerini söyledi. Yetkililer, kurumların artık siber güvenliği tüm karar alma süreçlerinde temel unsur olarak ele almaları gerektiğini vurguluyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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