Zayıf Bir Şifre 158 Yıllık İngiliz Şirketinin İflasına Neden Oldu
İngiltere merkezli KNP Logistics, bir fidye yazılımı saldırısının ardından iflas etti. Şirketin sistemlerine, bir çalışana ait olduğu düşünülen basit bir parola aracılığıyla sızıldığı bildirildi. Siber saldırı sonucunda KNP’nin tüm verileri şifrelenirken, şirket faaliyetlerini sürdüremez hale geldi. 158 yıllık firmanın çöküşü, 700’den fazla çalışanın işini kaybetmesine neden oldu.
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Saldırganlar, şirketin tüm sistemini kilitledi.
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İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA) verilerine göre, fidye yazılımı saldırılarının haftalık sayısı 35 ila 40’a yükseldi.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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