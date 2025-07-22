Zayıf Bir Şifre 158 Yıllık İngiliz Şirketinin İflasına Neden Oldu

İngiltere merkezli KNP Logistics, bir fidye yazılımı saldırısının ardından iflas etti. Şirketin sistemlerine, bir çalışana ait olduğu düşünülen basit bir parola aracılığıyla sızıldığı bildirildi. Siber saldırı sonucunda KNP’nin tüm verileri şifrelenirken, şirket faaliyetlerini sürdüremez hale geldi. 158 yıllık firmanın çöküşü, 700’den fazla çalışanın işini kaybetmesine neden oldu.

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