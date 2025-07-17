Microsoft Yapay Zekanın İlk Başta Tarihe Gömeceği Meslek Grubunu Açıkladı
Yapay zeka, sadece son birkaç yıl içerisinde inanılmaz bir noktaya ulaştı. Metin ve görsel üretmekle sınırlı kalmayan yapay zeka, artık hayatımızın her alanında aktif olarak kullanılıyor. Kimisi teşhis için, kimisi de de dilekçe yazımı için çareyi yapay zeka sohbet robotlarında buluyor. Haliyle yapay zekanın birçok meslek grubunu da tarihe gömeceği, su götürmez bir gerçek.
Microsoft Research ekibi, yaptıkları araştırmayla yapay zekanın en çok tehdit ettiği meslek grubunu ortaya çıkardı.
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Yapay zeka, herkesi tedirgin etmeye başladı.
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En çok risk altındaki meslek grubu: Çevirmenlik
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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