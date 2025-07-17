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Microsoft Yapay Zekanın İlk Başta Tarihe Gömeceği Meslek Grubunu Açıkladı

Microsoft Yapay Zekanın İlk Başta Tarihe Gömeceği Meslek Grubunu Açıkladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.07.2025 - 11:46

Yapay zeka, sadece son birkaç yıl içerisinde inanılmaz bir noktaya ulaştı. Metin ve görsel üretmekle sınırlı kalmayan yapay zeka, artık hayatımızın her alanında aktif olarak kullanılıyor. Kimisi teşhis için, kimisi de de dilekçe yazımı için çareyi yapay zeka sohbet robotlarında buluyor. Haliyle yapay zekanın birçok meslek grubunu da tarihe gömeceği, su götürmez bir gerçek.

Microsoft Research ekibi, yaptıkları araştırmayla yapay zekanın en çok tehdit ettiği meslek grubunu ortaya çıkardı.

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Yapay zeka, herkesi tedirgin etmeye başladı.

Yapay zeka, herkesi tedirgin etmeye başladı.

Hayatımıza aktif bir şekilde giren yapay zeka sohbet robotları, kısa bir süre içerisinde kendilerini geliştirmeyi başardı. Artık yalnızca metin veya görsel üretmekle yetinmeyen yapay zekalar, birçok iş kolunda çalışanlara yardımcı oluyor. Fakat gün gittikçe iyileşen yapay zekanın yakın bir gelecekte mesleklerimizi elimizden alacağına dair duyulan endişeler de artıyor.

Microsoft Research, yapay zekayla ilgili bir çalışma yürüttü. Yapay zekanın iş dünyasındaki kullanımını detaylandırmak isteyen ekip, insanlarla sohbet robotları arasındaki 200 bin konuşmayı inceledi. 

Yapay zekanın en çok tehdit ettiği meslek grupları da belli oldu.

En çok risk altındaki meslek grubu: Çevirmenlik

En çok risk altındaki meslek grubu: Çevirmenlik

Yapay zeka, en çok bilgi toplama ve yazma alanlarında kullanılıyor. İncelenen konuşmaların detaylarında ise yapay zekanın en çok çevirmenleri ve tercümanları etkilediği ortaya çıktı. Çevirmenlerin ve tercümanların yaptıkları işin yüzde 98'i, yapay zeka tarafından da yapılabiliyor. Yakın gelecekte bu meslek grubunun yapay zekayla tamamen entegre olacağını söylemek mümkün.

Çevirmenlerin ardından tarihçiler, araştırmacılar, yazarlar, gazeteciler, medya çalışanları, editörler ve halkla ilişkiler uzmanları geliyor. (Evet, belki kısa bir süre sonra burada yapay zekanın oluşturacağı metinleri okuyacaksınız!)

Gelelim yapay zekanın bile alt edemeyeceği meslek gruplarına!

İnsanlarla iletişim kurmayı gerektiren, fiziksel beceri isteyen meslek grupları 'şimdilik' güvende. Örneğin hemşireler, terapistler, şoförler, şefler...Bir insanın elinin değmesi gereken meslek grupları yapay zekaya karşı en avantajlı grupta.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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