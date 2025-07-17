Microsoft Yapay Zekanın İlk Başta Tarihe Gömeceği Meslek Grubunu Açıkladı

Yapay zeka, sadece son birkaç yıl içerisinde inanılmaz bir noktaya ulaştı. Metin ve görsel üretmekle sınırlı kalmayan yapay zeka, artık hayatımızın her alanında aktif olarak kullanılıyor. Kimisi teşhis için, kimisi de de dilekçe yazımı için çareyi yapay zeka sohbet robotlarında buluyor. Haliyle yapay zekanın birçok meslek grubunu da tarihe gömeceği, su götürmez bir gerçek.

Microsoft Research ekibi, yaptıkları araştırmayla yapay zekanın en çok tehdit ettiği meslek grubunu ortaya çıkardı.