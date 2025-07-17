Grok'un İş İlanı Heyecanlandırdı: Anime Kızları Seven Mühendis Aranıyor!
Elon Musk satın aldığından bu yana yeni geliştirmelerin üst üste yaşandığı X'te şimdilerde Grok gündemde. Son günlerde skandal cevaplarıyla dünyada gündem olan Grok, bu kez de bambaşka bir boyuta ulaştı. Kullanıcı deneyimini geliştirmek isteyen Musk, Grok'a anime kızıyla sohbet etme özelliği getirdi. İlerleyen zamanlarda kullanıcılara 'bireysel AI' karakterleri sunmayı platformda haliyle bu alanda profesyonellemiş birisine ihtiyaç var.
Yani, anime kızlarına ilgi duyan bir mühendise.
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Grok'a gotik tarzda bir Waifu dahil oldu.
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xAI'da Anime kızlarından anlayan bir mühendis için iş ilanı açıldı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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