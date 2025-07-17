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Grok'un İş İlanı Heyecanlandırdı: Anime Kızları Seven Mühendis Aranıyor!

Grok'un İş İlanı Heyecanlandırdı: Anime Kızları Seven Mühendis Aranıyor!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.07.2025 - 08:47

Elon Musk satın aldığından bu yana yeni geliştirmelerin üst üste yaşandığı X'te şimdilerde Grok gündemde. Son günlerde skandal cevaplarıyla dünyada gündem olan Grok, bu kez de bambaşka bir boyuta ulaştı. Kullanıcı deneyimini geliştirmek isteyen Musk, Grok'a anime kızıyla sohbet etme özelliği getirdi. İlerleyen zamanlarda kullanıcılara 'bireysel AI' karakterleri sunmayı platformda haliyle bu alanda profesyonellemiş birisine ihtiyaç var.

Yani, anime kızlarına ilgi duyan bir mühendise.

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Grok'a gotik tarzda bir Waifu dahil oldu.

Grok'a gotik tarzda bir Waifu dahil oldu.

Elon Musk'ın her geçen gün kendisini yenilediği bu platformda, kendisinin de deyimiyle 'sıkıcı bir an' yaşanmıyor. Küfürleriyle dünya gündemine gelen Grok'ta bu kez Waifu karakterler dikkat çekti. xAI tarafından geliştirilen yeni özellikle, kullanıcılar 'Ani' adı verilen bu anime kızıyla sohbet edebiliyor. Super AI aboneleri için önümüzdeki zamanlarda daha kolay bir şekilde erişime açılacak olan bu yeni özellikte, sadece Ani bulunmuyor. Bad Rudy karakteri de kullanıcının tercihine sunuluyor.

İlerleyen süreçlerde farklı tarzlarda anime karakterlerin de Grok'a gelmesi bekleniyor. Haliyle anime karakterleri geliştirmek için de bu alanda uzman bir mühendis gerekiyor!

xAI'da Anime kızlarından anlayan bir mühendis için iş ilanı açıldı.

xAI'da Anime kızlarından anlayan bir mühendis için iş ilanı açıldı.

Yıllık 180 bin ila 440 bin dolar maaşı olan bu iş ilanının detayları ise aşağıdaki gibidir;

Pozisyon hakkında: Grok'un gerçek zamanlı avatar ürünlerini dünyanın en iyisi yapmak isteyen olağanüstü multimedya mühendisleri ve ürün düşünürleri arıyoruz.

Görev tanımını: Grok'un gerçek zamanlı avatar ürünlerini hızlı, ölçeklenebilir ve güvenilir hale getirme. Ses ve oyun araştırmalarını ilerletmeye yardımcı olma ve çığır açan yenilikleri milyonlarca kullanıcıya dağıtma.

Ne dersiniz? Başvurulur mu?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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