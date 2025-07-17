Grok'un İş İlanı Heyecanlandırdı: Anime Kızları Seven Mühendis Aranıyor!

Elon Musk'ın her geçen gün kendisini yenilediği bu platformda, kendisinin de deyimiyle 'sıkıcı bir an' yaşanmıyor. Küfürleriyle dünya gündemine gelen Grok'ta bu kez Waifu karakterler dikkat çekti. xAI tarafından geliştirilen yeni özellikle, kullanıcılar 'Ani' adı verilen bu anime kızıyla sohbet edebiliyor. Super AI aboneleri için önümüzdeki zamanlarda daha kolay bir şekilde erişime açılacak olan bu yeni özellikte, sadece Ani bulunmuyor. Bad Rudy karakteri de kullanıcının tercihine sunuluyor.

İlerleyen süreçlerde farklı tarzlarda anime karakterlerin de Grok'a gelmesi bekleniyor. Haliyle anime karakterleri geliştirmek için de bu alanda uzman bir mühendis gerekiyor!