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Katlanabilir iPhone Geliyor! Apple Yeni iPhone İçin Tarih Verdi

Katlanabilir iPhone Geliyor! Apple Yeni iPhone İçin Tarih Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.07.2025 - 17:01

Apple tarihinde bir ilke imza atacak. Markanın katlanabilir iPhone'u için tarih verildi. Apple’ın ilk kez piyasaya süreceği katlanabilir iPhone modeline dair yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Ancak bu üretim biraz kafaları karıştırdı. iPhone'un ilk katlanabilir telefonlarının ekranını Samsung Display üretecek. Öte yandan telefonun üretime başlanacağı tarih de belli oldu.

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Apple tarihinde bir ilk: Katlanabilir iPhone geliyor!

Apple tarihinde bir ilk: Katlanabilir iPhone geliyor!

Apple, iPhone sevenleri heyecanlandıran gelişme yaşandı. Apple'ın ilk kez üreteceği katlanabilir iPhone için yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihazın ekranları, Güney Kore'nin Chungcheongnam-do bölgesindeki Asan şehrinde yer alan A3 fabrikasında üretilecek. Bu üretim, Samsung Display’in Apple’a özel oluşturduğu bir üretim hattı üzerinden gerçekleştirilecek.

Samsung Display üretim için Apple’a özel bir hat kurdu. Bu hat yılda 15 milyon adet üretim kapasitesine sahip. Üretim hattındaki aşamalarda ise sona gelindi.

Katlanabilir iPhone nasıl olacak?

Apple’ın yeni katlanabilir iPhone modelinin içe doğru katlanan 7 inçlik OLED bir ekran taşıması bekleniyor. Bu cihazın, 2025 sonbaharında tanıtılması planlanan iPhone 18 serisinin bir parçası olarak tanıtılması öngörülüyor. Tıpkı diğer iPhone modellerinde olduğu gibi her yıl güncellenecek bir ürün serisine dönüşebilir.

Katlanabilir iPhone ne zaman çıkacak?

Katlanabilir iPhone ne zaman çıkacak?

Katlanabilir iPhone'un ne zaman çıkacağı merak ediliyor. 2026 yılında Apple’ın bu modelden 6 ila 8 milyon adet üretmeyi hedeflediği ifade ediliyor. Samsung Display’in yıllık 15 milyon panel üretim kapasitesi ise bu hedefin oldukça üzerinde. Bu durum, Samsung’un gelecek yıllara yönelik daha büyük üretim planlarına işaret ediyor.

Samsung Display, Apple ile katlanabilir ekran tedariki konusunda birkaç yıldır özel bir anlaşma yürütüyor. Apple genelde tedarikçilerini çeşitlendirmeye çalışsa da, Samsung’un 2019'dan beri katlanabilir OLED üretimindeki tecrübesi sayesinde bu iş birliği istisna oluşturuyor. Şirket daha önce de iPhone X ve iPhone XS modellerinde OLED geçişinde Apple’a destek olmuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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