Katlanabilir iPhone Geliyor! Apple Yeni iPhone İçin Tarih Verdi

Katlanabilir iPhone'un ne zaman çıkacağı merak ediliyor. 2026 yılında Apple’ın bu modelden 6 ila 8 milyon adet üretmeyi hedeflediği ifade ediliyor. Samsung Display’in yıllık 15 milyon panel üretim kapasitesi ise bu hedefin oldukça üzerinde. Bu durum, Samsung’un gelecek yıllara yönelik daha büyük üretim planlarına işaret ediyor.

Samsung Display, Apple ile katlanabilir ekran tedariki konusunda birkaç yıldır özel bir anlaşma yürütüyor. Apple genelde tedarikçilerini çeşitlendirmeye çalışsa da, Samsung’un 2019'dan beri katlanabilir OLED üretimindeki tecrübesi sayesinde bu iş birliği istisna oluşturuyor. Şirket daha önce de iPhone X ve iPhone XS modellerinde OLED geçişinde Apple’a destek olmuştu.