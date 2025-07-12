Katlanabilir iPhone Geliyor! Apple Yeni iPhone İçin Tarih Verdi
Apple tarihinde bir ilke imza atacak. Markanın katlanabilir iPhone'u için tarih verildi. Apple’ın ilk kez piyasaya süreceği katlanabilir iPhone modeline dair yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Ancak bu üretim biraz kafaları karıştırdı. iPhone'un ilk katlanabilir telefonlarının ekranını Samsung Display üretecek. Öte yandan telefonun üretime başlanacağı tarih de belli oldu.
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Apple tarihinde bir ilk: Katlanabilir iPhone geliyor!
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Katlanabilir iPhone ne zaman çıkacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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