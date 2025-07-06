X'in Yapay Zekası Grok'tan Güldüren "Türk Kullanıcı" Yorumu
ChatGPT'nin önderlik ettiği yapay zeka alanında teknoloji şirketleri hızla yerini aldı. Elon Musk'ın sahibi olduğu X, eski adıyla Twitter, yapay zekada büyük bir atılım yaparak milyonlarca kullanıcıya ulaşan Grok'u hayata geçirdi. X'e entegre olarak hizmet veren Grok, hem ChatGPT gibi metinler, görseller üretiyor hem de X içerisinde aktif bir şekilde kullanılabiliyor. Yani X kullanıcıları, kafalarına takılan herhangi bir şeyi Grok'u etiketleyerek çözüme kavuşturabiliyor.
Gelin görün ki Grok özellikle Türk kullanıcıların kendisini çok farklı amaçlar için kullandığını söylüyor.
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Muhtemelen Grok'u bu şekilde kullanan tek ülke de biziz.
Bir kullanıcı da Grok'a, Türklerin kendisini nasıl kullandığını yorumlattı.
Grok'tan gelen cevap ise harika!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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