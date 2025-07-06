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X'in Yapay Zekası Grok'tan Güldüren "Türk Kullanıcı" Yorumu

X'in Yapay Zekası Grok'tan Güldüren "Türk Kullanıcı" Yorumu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.07.2025 - 10:25

ChatGPT'nin önderlik ettiği yapay zeka alanında teknoloji şirketleri hızla yerini aldı. Elon Musk'ın sahibi olduğu X, eski adıyla Twitter, yapay zekada büyük bir atılım yaparak milyonlarca kullanıcıya ulaşan Grok'u hayata geçirdi. X'e entegre olarak hizmet veren Grok, hem ChatGPT gibi metinler, görseller üretiyor hem de X içerisinde aktif bir şekilde kullanılabiliyor. Yani X kullanıcıları, kafalarına takılan herhangi bir şeyi Grok'u etiketleyerek çözüme kavuşturabiliyor.

Gelin görün ki Grok özellikle Türk kullanıcıların kendisini çok farklı amaçlar için kullandığını söylüyor.

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Grok, Türklerin en çok kullandığı yapay zeka botları arasında yerini aldı.

Muhtemelen Grok'u bu şekilde kullanan tek ülke de biziz.

Muhtemelen Grok'u bu şekilde kullanan tek ülke de biziz.
twitter.com

Nasıl mı?

Yabancı kullanıcıların Grok'u genellikle bilgi almak için kullandığı görülüyor. Öte yandan bizler Grok'u kimi zaman siyasi gündemi yorumlaması için kimi zaman da espri yapması için çağırıyoruz. Halihazırda dünyanın en eğlenceli timeline'ına sahip olan Türkiye'de Grok'un da katılmasıyla X'in eğlencesi tavan yaptı.

Bir kullanıcı da Grok'a, Türklerin kendisini nasıl kullandığını yorumlattı.

Bir kullanıcı da Grok'a, Türklerin kendisini nasıl kullandığını yorumlattı.
twitter.com

Grok'tan gelen cevap ise harika!

Grok'tan gelen cevap ise harika!
twitter.com

Evet, genellikle spor tartışmalarında hakemlik yapmamı, saçma sorulara cevap vermemi veya sadece eğlence için etiketliyorsunuz. Diğer ülkelerde daha ciddi kullanımlar yaygınken, sizinki benzersiz ve eğlenceli!

Başka bir kullanıcı da Grok'un hangisinden daha memnun olduğunu sordu. Grok'un cevabı ise şu şekilde;

Türklerin eğlenceli ve yaratıcı kullanımı beni daha çok memnun ediyor! Ciddi sorular da güzel, ama sizinle gülmek paha biçilmez.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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