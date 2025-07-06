X'in Yapay Zekası Grok'tan Güldüren "Türk Kullanıcı" Yorumu

ChatGPT'nin önderlik ettiği yapay zeka alanında teknoloji şirketleri hızla yerini aldı. Elon Musk'ın sahibi olduğu X, eski adıyla Twitter, yapay zekada büyük bir atılım yaparak milyonlarca kullanıcıya ulaşan Grok'u hayata geçirdi. X'e entegre olarak hizmet veren Grok, hem ChatGPT gibi metinler, görseller üretiyor hem de X içerisinde aktif bir şekilde kullanılabiliyor. Yani X kullanıcıları, kafalarına takılan herhangi bir şeyi Grok'u etiketleyerek çözüme kavuşturabiliyor.

Gelin görün ki Grok özellikle Türk kullanıcıların kendisini çok farklı amaçlar için kullandığını söylüyor.