Yapay Zekayla Siyasi Kavgaya Tutuşan Twitter Kullanıcısı Olay Oldu

Şüphesiz bu ayın, belki de bu yılın en önemli gelişmesi Ekrem İmamoğlu'nu tutukluluk haline götüren dosyalar. Yargı kararları tartışmaya açılırken soruşturma dosyaları da gazeteciler, kanaat önderleri tarafından inceleniyor. Pek çok kişi de dosyalardaki hukuki terimler ve iddiaların doğruluk olasılığı için yapay zeka asistanlarına başvuruyor. Yazılım mühendisi olduğunu belirten, hükümete yakın bir X kullanıcısı da yapay zeka asistanı Grok'la kavgaya tutuştu.