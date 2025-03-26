Yapay Zekayla Siyasi Kavgaya Tutuşan Twitter Kullanıcısı Olay Oldu
Yapay Zekayla Siyasi Kavgaya Tutuşan Twitter Kullanıcısı Olay Oldu
Şüphesiz bu ayın, belki de bu yılın en önemli gelişmesi Ekrem İmamoğlu'nu tutukluluk haline götüren dosyalar. Yargı kararları tartışmaya açılırken soruşturma dosyaları da gazeteciler, kanaat önderleri tarafından inceleniyor. Pek çok kişi de dosyalardaki hukuki terimler ve iddiaların doğruluk olasılığı için yapay zeka asistanlarına başvuruyor. Yazılım mühendisi olduğunu belirten, hükümete yakın bir X kullanıcısı da yapay zeka asistanı Grok'la kavgaya tutuştu.
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Yapay zeka ve X kullanıcısı arasında geçen tartışma şöyle başladı.
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Saraçhane bülbülü olmakla itham edildi.
Tartışma iyice alevlendi.
Ardından s.... çekildi.
Tabii Grok da dertli.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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