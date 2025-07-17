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Aldatıldığını ChatGPT'den Öğrendi! Bundan Sonra ChatGPT Şifresini de İsteyeceksiniz!

Aldatıldığını ChatGPT'den Öğrendi! Bundan Sonra ChatGPT Şifresini de İsteyeceksiniz!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.07.2025 - 14:16

Hayatımıza her gün biraz daha fazla giren ChatGPT, çoğu kişiye “İşimden olur muyum?” korkusu yaşatıyor. Ancak bu kez ChatGPT’ye sorduğu soruyla kendine ele veren genç, sevgilisinden oldu. Silmeyi unuttuğu sohbet sayesinde sevgilisini aldattığı ortaya çıkan genç, bir de üstüne sosyal medyanın gündeminde yerini aldı. 

Gelin, “Diyelim ki ben bir playboyum” ifadeleri ile ChatGPT’ye akıl danışan gencin yapay zekalı yakalanma hikayesini bir kez de arkadaşlarından dinleyelim.

Hazırsanız, başlıyoruz!

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İşte, @ceylinthecat_ adlı TikTok hesabında yapılan o paylaşım! 👇

Telefon, Instagram, Twitter (X), TikTok derken şimdi bir de ChatGPT şifresini öğrenmemiz gerekecek!

Telefon, Instagram, Twitter (X), TikTok derken şimdi bir de ChatGPT şifresini öğrenmemiz gerekecek!

Ceylin'in anlattığı gibi aldatıldığınızı silinmeyen bir ChatGPT sohbetinden, “Diyelim ki ben bir playboyum” promptundan ya da belki de yapay zeka ile geriye dönük yeni bir sohbet başlatarak keşfetebilirsiniz. Sonuçta yapay zekanın en büyük özelliği zamanla sizi tanıyor ve size dair bilgileri kaydediyor olması değil mi? 

Gelin şimdi bir de sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlara göz atalım! 👇

İç ses de ChatGPT kadar güçlüdür: "Hissediyorsan doğrudur" 👇

İç ses de ChatGPT kadar güçlüdür: "Hissediyorsan doğrudur" 👇
twitter.com

"Ya öğrenmeseydi..." 👇

"Ya öğrenmeseydi..." 👇
twitter.com

"Gören de prompt girdi, yöntem geliştirdi sanacak..." 👇

"Gören de prompt girdi, yöntem geliştirdi sanacak..." 👇
twitter.com
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"Üst düzey dedikoducu teyzeler..." Öyle mi dersin?👇

"Üst düzey dedikoducu teyzeler..." Öyle mi dersin?👇
twitter.com

"Mesele yapay zeka değil, şifre" 👇

"Mesele yapay zeka değil, şifre" 👇
twitter.com

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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