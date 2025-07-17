Aldatıldığını ChatGPT'den Öğrendi! Bundan Sonra ChatGPT Şifresini de İsteyeceksiniz!
Hayatımıza her gün biraz daha fazla giren ChatGPT, çoğu kişiye “İşimden olur muyum?” korkusu yaşatıyor. Ancak bu kez ChatGPT’ye sorduğu soruyla kendine ele veren genç, sevgilisinden oldu. Silmeyi unuttuğu sohbet sayesinde sevgilisini aldattığı ortaya çıkan genç, bir de üstüne sosyal medyanın gündeminde yerini aldı.
Gelin, “Diyelim ki ben bir playboyum” ifadeleri ile ChatGPT’ye akıl danışan gencin yapay zekalı yakalanma hikayesini bir kez de arkadaşlarından dinleyelim.
Hazırsanız, başlıyoruz!
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İşte, @ceylinthecat_ adlı TikTok hesabında yapılan o paylaşım! 👇
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Telefon, Instagram, Twitter (X), TikTok derken şimdi bir de ChatGPT şifresini öğrenmemiz gerekecek!
İç ses de ChatGPT kadar güçlüdür: "Hissediyorsan doğrudur" 👇
"Ya öğrenmeseydi..." 👇
"Gören de prompt girdi, yöntem geliştirdi sanacak..." 👇
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"Üst düzey dedikoducu teyzeler..." Öyle mi dersin?👇
"Mesele yapay zeka değil, şifre" 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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