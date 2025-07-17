Aldatıldığını ChatGPT'den Öğrendi! Bundan Sonra ChatGPT Şifresini de İsteyeceksiniz!

Hayatımıza her gün biraz daha fazla giren ChatGPT, çoğu kişiye “İşimden olur muyum?” korkusu yaşatıyor. Ancak bu kez ChatGPT’ye sorduğu soruyla kendine ele veren genç, sevgilisinden oldu. Silmeyi unuttuğu sohbet sayesinde sevgilisini aldattığı ortaya çıkan genç, bir de üstüne sosyal medyanın gündeminde yerini aldı.

Gelin, “Diyelim ki ben bir playboyum” ifadeleri ile ChatGPT’ye akıl danışan gencin yapay zekalı yakalanma hikayesini bir kez de arkadaşlarından dinleyelim.

Hazırsanız, başlıyoruz!