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Sinan Canan "Maddi Zorluk Zorluk Değildir" Dedi! Sosyal Medya Yürekleri Dağlayan Geçim Dertleriyle Dile Geldi

Sinan Canan "Maddi Zorluk Zorluk Değildir" Dedi! Sosyal Medya Yürekleri Dağlayan Geçim Dertleriyle Dile Geldi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.07.2025 - 01:03

Soruyoruz size, 'Maddi zorluk bir zorluk mudur, değil midir?' Akademisyen Sinan Canan'ın 'Maddi zorluk bir zorluk değildir' dediği video sosyal medyanının gündemine bomba gibi düştü. Felsefe Parrhesia adlı sanat, bilim ve felsefe içerikleri paylaşan hesapta yayınlanan videoya tepkiler ise gecikmedi. 

Yoksulluğun da zorluğun da ne olduğunu anlatan X kullanıcıları 'Maddi zorluk' ve beraberinde getirdiği yıkımı bir kez daha gözler önüne serdi. Yüreğimizi dağlayan yorumlarıyla belki de kimilerinin unuttuğu acılar veya bazılarımızın hiç bilmediği 'zorluklar' ise bir kez daha su yüzüne çıktı. 

Gelin, görelim gerçek zorluk neymiş...

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İşte, Sinan Canan'ın o sözleri! 👇

Sinan Canan'ın sözlerine "Katılıyor musunuz?" diye soran Felsefe Parrhesia ise X kullanıcılarından cevabını aldı!

Sinan Canan'ın sözlerine "Katılıyor musunuz?" diye soran Felsefe Parrhesia ise X kullanıcılarından cevabını aldı!

Önce Canan'ın sözlerini bir de şöyle bırakalım, sonra da gelin sosyal medya ahalisi bu sözlere ne yanıt vermiş birlikte bakalım. 

“Gerçek zorluğu çoğunu bilmiyoruz. İçinde yaşadığımız zorluğu gerçekten zorluk zannediyoruz. Çok net bir şey söyleyeyim, maddi zorluk bir zorluk değildir. Para gelince biten bir zorluk, zorluk değildir. 

Esas zorluk, çaresiz bir şekilde bir savaşın ortasında 10 sene yaşamak zorunda kalmaktır. Sizinle hiç ilgisi olmayan ya da hiçbir kontrolünüz olmadan hayatınızda çok önemli bir daha ele geçirmeden getireceğiz bir kişi, zaman, bir fırsat budur mesela acı. Bir insanı küstürmek ve ondan sonra onu kaybetmek, ondan özür dileyecek bir şansınızın olmaması… Paranız yoksa çalışabilirsiniz, sağlığınız bozuksa düzeltmeye çalışabilirsiniz, yalnızsanız çevre yapmaya çalışabilirsiniz. Ama bundan şikayet ederek, bunun hep sizin dışınızdaki şeylere bağlı olduğunu düşünme eğilimindeyseniz ki çoğumuz öyleyiz. Maalesef bununla da çok ağır manipüle ediliyoruz ve hep öyle gidiyor işler.”

"Siz hiç..." 👇

"Siz hiç..." 👇
twitter.com

Bakın bakalım, zorluk neymiş... 👇

Bakın bakalım, zorluk neymiş... 👇

"Hepsi de zor"👇

"Hepsi de zor"👇
twitter.com
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"Tok açın halinden ne anlasın..." 👇

"Tok açın halinden ne anlasın..." 👇
twitter.com

"Karacaoğlan'dan devam..." 👇

"Karacaoğlan'dan devam..." 👇
twitter.com

"Yoksulluk savaşın kendisi!" 👇

"Yoksulluk savaşın kendisi!" 👇
twitter.com

"Onlara da söyleyebilir misiniz?" 👇

"Onlara da söyleyebilir misiniz?" 👇
twitter.com

"Maddi zorluk dediğiniz..." 👇

"Maddi zorluk dediğiniz..." 👇
twitter.com

'eşitsizliğin yarattığı şiddeti anlamamış, boş boş konuşuyordur.'

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"12 yılını koca bir çöp yığını gibi önüne yığan birinin ardından" 👇

"12 yılını koca bir çöp yığını gibi önüne yığan birinin ardından" 👇
twitter.com

"... Maddi koşullar sağlan(a)madığında" 👇

"... Maddi koşullar sağlan(a)madığında" 👇
twitter.com

"Ne kadar inanarak boş konuşuyor." 👇

"Ne kadar inanarak boş konuşuyor." 👇
twitter.com

"Maddi zorluk sefilleştirir." 👇

"Maddi zorluk sefilleştirir." 👇
twitter.com

"Ne güzel bir kafa" 👇

"Ne güzel bir kafa" 👇
twitter.com
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"Darwinist güzelleme..." 👇

"Darwinist güzelleme..." 👇
twitter.com

"Evladını yatağa aç yatırmak zorunda kalan anne..." 👇

"Evladını yatağa aç yatırmak zorunda kalan anne..." 👇
twitter.com

"Halkın duygularını hissetmeye çalışın..." 👇

"Halkın duygularını hissetmeye çalışın..." 👇

Şimdi söyleyin, 'Maddi zorluk zorluk mudur? Değil midir?'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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