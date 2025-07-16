Sinan Canan "Maddi Zorluk Zorluk Değildir" Dedi! Sosyal Medya Yürekleri Dağlayan Geçim Dertleriyle Dile Geldi

Soruyoruz size, 'Maddi zorluk bir zorluk mudur, değil midir?' Akademisyen Sinan Canan'ın 'Maddi zorluk bir zorluk değildir' dediği video sosyal medyanının gündemine bomba gibi düştü. Felsefe Parrhesia adlı sanat, bilim ve felsefe içerikleri paylaşan hesapta yayınlanan videoya tepkiler ise gecikmedi.

Yoksulluğun da zorluğun da ne olduğunu anlatan X kullanıcıları 'Maddi zorluk' ve beraberinde getirdiği yıkımı bir kez daha gözler önüne serdi. Yüreğimizi dağlayan yorumlarıyla belki de kimilerinin unuttuğu acılar veya bazılarımızın hiç bilmediği 'zorluklar' ise bir kez daha su yüzüne çıktı.

Gelin, görelim gerçek zorluk neymiş...