Sinan Canan "Maddi Zorluk Zorluk Değildir" Dedi! Sosyal Medya Yürekleri Dağlayan Geçim Dertleriyle Dile Geldi
Soruyoruz size, 'Maddi zorluk bir zorluk mudur, değil midir?' Akademisyen Sinan Canan'ın 'Maddi zorluk bir zorluk değildir' dediği video sosyal medyanının gündemine bomba gibi düştü. Felsefe Parrhesia adlı sanat, bilim ve felsefe içerikleri paylaşan hesapta yayınlanan videoya tepkiler ise gecikmedi.
Yoksulluğun da zorluğun da ne olduğunu anlatan X kullanıcıları 'Maddi zorluk' ve beraberinde getirdiği yıkımı bir kez daha gözler önüne serdi. Yüreğimizi dağlayan yorumlarıyla belki de kimilerinin unuttuğu acılar veya bazılarımızın hiç bilmediği 'zorluklar' ise bir kez daha su yüzüne çıktı.
Gelin, görelim gerçek zorluk neymiş...
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İşte, Sinan Canan'ın o sözleri! 👇
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Sinan Canan'ın sözlerine "Katılıyor musunuz?" diye soran Felsefe Parrhesia ise X kullanıcılarından cevabını aldı!
"Siz hiç..." 👇
Bakın bakalım, zorluk neymiş... 👇
"Hepsi de zor"👇
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"Tok açın halinden ne anlasın..." 👇
"Karacaoğlan'dan devam..." 👇
"Yoksulluk savaşın kendisi!" 👇
"Onlara da söyleyebilir misiniz?" 👇
"Maddi zorluk dediğiniz..." 👇
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"12 yılını koca bir çöp yığını gibi önüne yığan birinin ardından" 👇
"... Maddi koşullar sağlan(a)madığında" 👇
"Ne kadar inanarak boş konuşuyor." 👇
"Maddi zorluk sefilleştirir." 👇
"Ne güzel bir kafa" 👇
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"Darwinist güzelleme..." 👇
"Evladını yatağa aç yatırmak zorunda kalan anne..." 👇
"Halkın duygularını hissetmeye çalışın..." 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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