Tıklamakla Kalmıyor: MacBook Trackpad Aslında Bir Tartı mı?
MacBook’unuzun trackpad'ini (izleme panelini), tartı olarak kullanabilirsiniz desek ne derdiniz? Evet, bildiğiniz tartı! Kanadalı geliştirici Krish Shah tarafından geliştirilen TrackWeight adlı uygulama, Force Touch trackpad'ini tartı gibi kullanma imkanı sağlıyor. Üstelik Shah'ın X üzerinden yaptığı deneyler ve GitHub üzerinden verdiği açık kaynaklı kod da bir hayli ilgi çekici bulundu.
Kaynak: Krish Shah
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MacBook'unuzun trackpad'ini (izleme panelini), bir tartı gibi kullanmanız mümkün!
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Shah, 3,5 kilograma kadar tartım testleri yaptığını da belirtiyor. 👇
TrackWeight'in Doğru Çalışması için Nelere Dikkat Etmeli?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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