Tıklamakla Kalmıyor: MacBook Trackpad Aslında Bir Tartı mı?

Kanadalı geliştirici Krish Shah tarafından geliştirilen TrackWeight adlı uygulama, MacBook'un Force Touch trackpad'ini tartı olarak kullanmanızı mümkün hale getiriyor. Uygulama, macOS üzerinde çalışıyor ve MacBook'un basınç sensörlerini tartı işlevi için kullanıyor. Uygulamanın kaynak kodu, MIT lisansı altında GitHub'da açık kaynaklı olarak Shah tarafından paylaşıldı.

Peki, TrackWeight Nasıl Çalışıyor?

Krish Shah tarafından geliştirilen uygulama, SwiftUI ve Combine'ı kullanarak kullanıcı arayüzünü ve veri akışı yönetimini sağlıyor. Arka planda ise, Takuto Nakamura'nın “Open Multi‑Touch Support” kütüphanesi kullanılarak macOS trackpad'inin basınç, konum, açı ve yoğunluk gibi çoklu dokunmatik verilerine erişiliyor.

Trackpad'e parmak ya da başka bir iletken nesne dokunduğu zaman, Force Touch sensörleri aktif hale geliyor ve basınç değerlerini okuyorlar. Geliştirici Shah, uygulamanın oldukça hassas olduğunu X üzerinden yayınladığı deneyle de test ediyor.

Krish Shah tarafından yapılan deney anlarını aşağıda bulabilirsiniz! 👇

UYARI: 3,5 kg'dan daha ağır nesneler, MacBook'a zarar verebilir ve doğruluk kaybı yaşanabilir.