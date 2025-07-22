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Tıklamakla Kalmıyor: MacBook Trackpad Aslında Bir Tartı mı?

Tıklamakla Kalmıyor: MacBook Trackpad Aslında Bir Tartı mı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.07.2025 - 15:11

MacBook’unuzun trackpad'ini (izleme panelini), tartı olarak kullanabilirsiniz desek ne derdiniz? Evet, bildiğiniz tartı! Kanadalı geliştirici Krish Shah tarafından geliştirilen TrackWeight adlı uygulama, Force Touch trackpad'ini tartı gibi kullanma imkanı sağlıyor. Üstelik Shah'ın X üzerinden yaptığı deneyler ve GitHub üzerinden verdiği açık kaynaklı kod da bir hayli ilgi çekici bulundu. 

Kaynak: Krish Shah

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MacBook'unuzun trackpad'ini (izleme panelini), bir tartı gibi kullanmanız mümkün!

MacBook'unuzun trackpad'ini (izleme panelini), bir tartı gibi kullanmanız mümkün!

Kanadalı geliştirici Krish Shah tarafından geliştirilen TrackWeight adlı uygulama, MacBook'un Force Touch trackpad'ini tartı olarak kullanmanızı mümkün hale getiriyor. Uygulama, macOS üzerinde çalışıyor ve MacBook'un basınç sensörlerini tartı işlevi için kullanıyor. Uygulamanın kaynak kodu, MIT lisansı altında GitHub'da açık kaynaklı olarak Shah tarafından paylaşıldı.

Peki, TrackWeight Nasıl Çalışıyor?

Krish Shah tarafından geliştirilen uygulama, SwiftUI ve Combine'ı kullanarak kullanıcı arayüzünü ve veri akışı yönetimini sağlıyor. Arka planda ise, Takuto Nakamura'nın “Open Multi‑Touch Support” kütüphanesi kullanılarak macOS trackpad'inin basınç, konum, açı ve yoğunluk gibi çoklu dokunmatik verilerine erişiliyor.

Trackpad'e parmak ya da başka bir iletken nesne dokunduğu zaman, Force Touch sensörleri aktif hale geliyor ve basınç değerlerini okuyorlar. Geliştirici Shah, uygulamanın oldukça hassas olduğunu X üzerinden yayınladığı deneyle de test ediyor. 

Krish Shah tarafından yapılan deney anlarını aşağıda bulabilirsiniz! 👇

UYARI: 3,5 kg'dan daha ağır nesneler, MacBook'a zarar verebilir ve doğruluk kaybı yaşanabilir.

Shah, 3,5 kilograma kadar tartım testleri yaptığını da belirtiyor. 👇

TrackWeight'in Doğru Çalışması için Nelere Dikkat Etmeli?

TrackWeight'in Doğru Çalışması için Nelere Dikkat Etmeli?

Tabii tartım yaparken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar ise şu şekilde: 

  • Mesela, tartım süresince parmağınızın trackpad'le sürekli temas halinde olması gerekiyor. Aksi halde sensör veri üretemiyor. 

  • Metal nesneler de bazı durumlarda algılamayı etkileyebiliyor. Bu yüzden, Shah, metal nesneleri kağıt havlu üzerine koyarak tartmanızı öneriyor. 

  • Son olarak; tartılacak nesnenin trackpad'in temas alanı içinde kalması da önemli. Büyük nesneler için bu yöntem gerçeli olmayabilir. 

TrackWeight Hangi Cihazlarda Çalışıyor? 

2015 sonrası MacBook Pro'lar ve 2016 sonrası MacBook'lar için destekleniyor. Yani, TrackWeight, Force Touch destekli tüm Apple laptoplarda çalışıyor.

Peki Nedir Bu Force Touch Teknolojisi?

Yeni MacBook'ların trackpad'i fiziksel olarak hareket etmez; basınç sensörü ve haptik motor sayesinde tıklama hissi verir. Bu özellikler, farklı basınç seviyeleriyle çeşitli işlevleri tetiklemenizi ve birden fazla parmakla hareketler yapmanızı sağlar.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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