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"Sistemin İnsanlığa En Büyük Kandırmacası" Dedi Modern Kölelik Tartışması Alevlendi: Yaşamak Bu mu?

"Sistemin İnsanlığa En Büyük Kandırmacası" Dedi Modern Kölelik Tartışması Alevlendi: Yaşamak Bu mu?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.07.2025 - 12:22

Eğitim hayatından iş hayatına insan hayatını özetleyen @_yavuzc kullanıcı adlı X kullanıcısı, 'Sistemin İnsanlığa en büyük kandırmacası' hakkında yaptığı özetle sosyal medyanın gündemine oturdu. Çalışma hayatını modern zaman köleliği ile ilişkilendiren pek çok kişi isyan etti. Sosyal medyanın isyanı ise çoğu kişinin aklına 'Ne için çalışıyorum?' sorusunu getirdi. 

Bakalım, yorumları okuduğunuzda siz ne düşüneceksiniz? 

İşte, detaylar...

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"20 yıl oku, 40 yıl başkası için çalış, 5-10 yıl sağlık sorunlarıyla boğuş ve bitti..."

"20 yıl oku, 40 yıl başkası için çalış, 5-10 yıl sağlık sorunlarıyla boğuş ve bitti..."
twitter.com

İşte, sosyal medyayı dile getiren, çoğumuzun içindeki isyanı dile getirmesini sağlayan o tweet, hayatımızı 'Sistemin İnsanlığa en büyük kandırmacası' olarak böyle özetle. 

Gelin şimdi de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına birlikte göz atalım 👇

"Eskiden köleler sahibini seçemezdi. Şimdi?"👇

"Eskiden köleler sahibini seçemezdi. Şimdi?"👇
twitter.com

"Hepimiz köye dönelim:" Bunu düşünmeyen var mı? 👇

"Hepimiz köye dönelim:" Bunu düşünmeyen var mı? 👇
twitter.com

"Debelenip geçip gidiyorsun dünyadan"👇

"Debelenip geçip gidiyorsun dünyadan"👇
twitter.com

"Sistemi sen değiştireceksin"👇

"Sistemi sen değiştireceksin"👇
twitter.com
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Sorarım size: "Günde 5 saat çalışma olsa dünya batacak mı?"👇

Sorarım size: "Günde 5 saat çalışma olsa dünya batacak mı?"👇
twitter.com

Sorunun çözülmesini istiyor muyuz peki?👇

Sorunun çözülmesini istiyor muyuz peki?👇
twitter.com

"Sistemin hakkını verin" diyen de oldu tabii.👇

"Sistemin hakkını verin" diyen de oldu tabii.👇
twitter.com

"Direnç yerini rızaya bırakıyor..."👇

"Direnç yerini rızaya bırakıyor..."👇
twitter.com

"Sosyal hayat kalmadı..." Sosyal hayat neydi ki?👇

"Sosyal hayat kalmadı..." Sosyal hayat neydi ki?👇
twitter.com
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Biz de üzülüyoruz inan... 👇

Biz de üzülüyoruz inan... 👇
twitter.com

Derken, metrobüsün büyüsüne kapılmış biri...👇

Derken, metrobüsün büyüsüne kapılmış biri...👇
twitter.com

"İşin garibi özgür olduğumuzu sanıyoruz"👇

"İşin garibi özgür olduğumuzu sanıyoruz"👇
twitter.com

Dedene de maşallah canım... 👇

Dedene de maşallah canım... 👇
twitter.com

"Matrix tam olarak bu"👇

"Matrix tam olarak bu"👇
twitter.com
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"Ticaret mi yapsam acaba aydınlanması:" Size geldi mi 30'larda?👇

"Ticaret mi yapsam acaba aydınlanması:" Size geldi mi 30'larda?👇
twitter.com

"Potansiyeli harcananlar ülkesi..."👇

"Potansiyeli harcananlar ülkesi..."👇
twitter.com

"Buna da birileri yaşamak diyor"👇

"Buna da birileri yaşamak diyor"👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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