"Sistemin İnsanlığa En Büyük Kandırmacası" Dedi Modern Kölelik Tartışması Alevlendi: Yaşamak Bu mu?

Eğitim hayatından iş hayatına insan hayatını özetleyen @_yavuzc kullanıcı adlı X kullanıcısı, 'Sistemin İnsanlığa en büyük kandırmacası' hakkında yaptığı özetle sosyal medyanın gündemine oturdu. Çalışma hayatını modern zaman köleliği ile ilişkilendiren pek çok kişi isyan etti. Sosyal medyanın isyanı ise çoğu kişinin aklına 'Ne için çalışıyorum?' sorusunu getirdi.

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İşte, detaylar...