"Sistemin İnsanlığa En Büyük Kandırmacası" Dedi Modern Kölelik Tartışması Alevlendi: Yaşamak Bu mu?
Eğitim hayatından iş hayatına insan hayatını özetleyen @_yavuzc kullanıcı adlı X kullanıcısı, 'Sistemin İnsanlığa en büyük kandırmacası' hakkında yaptığı özetle sosyal medyanın gündemine oturdu. Çalışma hayatını modern zaman köleliği ile ilişkilendiren pek çok kişi isyan etti. Sosyal medyanın isyanı ise çoğu kişinin aklına 'Ne için çalışıyorum?' sorusunu getirdi.
Bakalım, yorumları okuduğunuzda siz ne düşüneceksiniz?
İşte, detaylar...
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"20 yıl oku, 40 yıl başkası için çalış, 5-10 yıl sağlık sorunlarıyla boğuş ve bitti..."
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"Eskiden köleler sahibini seçemezdi. Şimdi?"👇
"Hepimiz köye dönelim:" Bunu düşünmeyen var mı? 👇
"Debelenip geçip gidiyorsun dünyadan"👇
"Sistemi sen değiştireceksin"👇
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Sorarım size: "Günde 5 saat çalışma olsa dünya batacak mı?"👇
Sorunun çözülmesini istiyor muyuz peki?👇
"Sistemin hakkını verin" diyen de oldu tabii.👇
"Direnç yerini rızaya bırakıyor..."👇
"Sosyal hayat kalmadı..." Sosyal hayat neydi ki?👇
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Biz de üzülüyoruz inan... 👇
Derken, metrobüsün büyüsüne kapılmış biri...👇
"İşin garibi özgür olduğumuzu sanıyoruz"👇
Dedene de maşallah canım... 👇
"Matrix tam olarak bu"👇
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"Potansiyeli harcananlar ülkesi..."👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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