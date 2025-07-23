‘Ahlaklı Yapay Zeka’ Entegre Edildi: ‘Yerli Sosyal Medya’ NEXT Teknofest Sosyal Kullanımda
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST girişimcisi gençler tarafından geliştirilen sosyal medya platformu NEXT TEKNOFEST SOSYAL'in genel kullanıma açıldığını duyurdu. Yerli sosyal medya uygulaması NEXT Teknofest Sosyal, App Store uygulamasında 'Sosyal Ağ (Social Networking)' kategorisindeki en popüler uygulamalar listesinde zirveye yerleşti.
Platformun en dikkat çekici özelliklerinden biri entegre edilen yerli yapay zeka modeli T3 AI. “Ahlaklı yapay zeka” anlayışıyla geliştirildiği belirtilen yapay zeka, kullanıcıların etiketlediği paylaşımlara yanıt verebiliyor, farklı dillerdeki içerikleri anlayabiliyor.
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Selçuk Bayraktar, NEXT TEKNOFEST SOSYAL uygulamasının kurulduğunu duyurdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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İyi, Furkan Bölükbaşı "Türbanlı Simge sa.." aramalarını orda yapar artık.
Kayınpederden torpilli olmak da ahlaklı bir davranış mıdır?
Badem yavruları ahlaklı yapay zeka var mübarekler. Ahlaksız sorularınıza cevap vermiyor yani isteseniz de ahlaksız yapamıyorsunuz. Hemen indirin. 😂