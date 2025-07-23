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‘Ahlaklı Yapay Zeka’ Entegre Edildi: ‘Yerli Sosyal Medya’ NEXT Teknofest Sosyal Kullanımda

‘Ahlaklı Yapay Zeka’ Entegre Edildi: ‘Yerli Sosyal Medya’ NEXT Teknofest Sosyal Kullanımda

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.07.2025 - 14:24

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST girişimcisi gençler tarafından geliştirilen sosyal medya platformu NEXT TEKNOFEST SOSYAL'in genel kullanıma açıldığını duyurdu.  Yerli sosyal medya uygulaması NEXT Teknofest Sosyal, App Store uygulamasında 'Sosyal Ağ (Social Networking)' kategorisindeki en popüler uygulamalar listesinde zirveye yerleşti.

Platformun en dikkat çekici özelliklerinden biri entegre edilen yerli yapay zeka modeli T3 AI. “Ahlaklı yapay zeka” anlayışıyla geliştirildiği belirtilen yapay zeka, kullanıcıların etiketlediği paylaşımlara yanıt verebiliyor, farklı dillerdeki içerikleri anlayabiliyor.

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Selçuk Bayraktar, NEXT TEKNOFEST SOSYAL uygulamasının kurulduğunu duyurdu.

Selçuk Bayraktar, NEXT TEKNOFEST SOSYAL uygulamasının kurulduğunu duyurdu.

Bayraktar'ın paylaştığı videoda 'reklam yok, sansür yok,  yapay zeka robotu var' ayrıntısı dikkat çekti. Genç girişimcilerin TEKNOFEST çatısı altında geliştirdiği NEXT TEKNOFEST SOSYAL, kullanıcılarına reklamsız ve güvenli bir ortam sunduğu belirtildi.

Platformun en dikkat çekici özelliklerinden biri entegre edilen yerli yapay zeka modeli T3 AI. “Ahlaklı yapay zeka” anlayışıyla geliştirildiği belirtilen yapay zeka, kullanıcıların etiketlediği paylaşımlara yanıt verebiliyor, farklı dillerdeki içerikleri anlayabiliyor.

Selçuk Bayraktar'ın paylaşımı:

En çok indirilen uygulama oldu!

En çok indirilen uygulama oldu!

'Sosyal Ağ' kategorisinde yer alan ücretsiz uygulamalar listesinde yerli sosyal ağ NEXT Teknofest Sosyal, son dönemde en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu.

Kullanıcıların son dönemdeki ilgisini gösteren sıralamada ikinci sırada Telegram, üçüncü sırada Facebook, dördüncü sırada OmeTV ve beşinci sırada sosyal etkinlik odaklı uygulama event app yer aldı.

Haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı içerik paylaşımlarının yapıldığı yerli bir sosyal medya platformu olan NEXT Teknofest Sosyal'de kullanıcılar aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar işbirliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI'yı da kullanabiliyor. Türkçe dil modeli, kendisini etiketleyerek yapılan paylaşımlara hızlı bir şekilde cevap vererek kullanıcılarla etkileşime geçiyor.

NEXT Teknofest Sosyal nedir, nasıl indirilir?

NEXT Teknofest Sosyal nedir, nasıl indirilir?

Next Sosyal, haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı içeriklerin yer aldığı yerli bir sosyal medya platformudur.

Telefonunuza Android veya iOS üzerinden NEXT Sosyal uygulamasını indirip açın. 'Giriş Yap' butonuna tıkladıktan sonra TEKNOFEST Sosyal sunucusunu seçip 'T3 SSO ile Devam Et' seçeneğine tıklayın.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Kzlt

İyi, Furkan Bölükbaşı "Türbanlı Simge sa.." aramalarını orda yapar artık.

Gaipten Gelen

Kayınpederden torpilli olmak da ahlaklı bir davranış mıdır?

antioksidaneksierik

Badem yavruları ahlaklı yapay zeka var mübarekler. Ahlaksız sorularınıza cevap vermiyor yani isteseniz de ahlaksız yapamıyorsunuz. Hemen indirin. 😂