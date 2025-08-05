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Trambolinde Zıplayan Tavşanların Videosu Bütün İnternet Alemini Kandırdı

Trambolinde Zıplayan Tavşanların Videosu Bütün İnternet Alemini Kandırdı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.08.2025 - 21:19

Temmuz 2025’te internette dolaşan bir video herkesi mest etti. Arka bahçedeki bir trambolinde neşe içinde zıplayan tavşanlar görülüyordu. TikTok’tan Facebook’a kadar her yerde paylaşılan bu video izleyenlerin yüzünü güldürdü. Ancak detaylara dikkat eden kullanıcılar işin aslını fark etti. Görüntüler tamamen yapay zeka tarafından oluşturulmuştu.

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Viral video interneti sarstı ama detaylar şüphe uyandırdı.

Viral video interneti sarstı ama detaylar şüphe uyandırdı.

TikTok kullanıcısı @rachelthecatlovers tarafından 27 Temmuz 2025’te paylaşılan video, “Ev güvenlik kamerasına bir bakayım dedim de… galiba bahçede konuk sanatçılar var!” notuyla yayınlandı. Videoda, bir grup tavşanın arka bahçedeki trambolinde zıpladığı görülüyordu. Büyük hesaplar da videoyu paylaştı ve kısa sürede Facebook, X, Threads ve Bluesky platformlarında yüz binlerce kişiye ulaştı.

Ancak videoyu izleyen bazı dikkatli kullanıcılar için pek de tutarlı görünmüyordu. Zira videoda birkaç tuhaf an vardı, örneğin bir tavşan zıplarken, arkasındaki başka bir tavşan aniden ortadan kayboluyordu. Bir diğer sahnede ise tavşanlardan biri şekil ve renk değiştiriyordu. Görüntüler sevimliydi ama fiziken mümkün görünmeyen bu sahneler, yapaylık şüphesini doğurdu.

Yapay zeka izleri ortaya çıktı, daha önce de benzer içerikler üretmiş.

Yapay zeka izleri ortaya çıktı, daha önce de benzer içerikler üretmiş.

Snopes okurlarının doğruluk sorgusuna yanıt olarak yapılan araştırmalar, videonun büyük ihtimalle yapay zeka tarafından üretildiğini ortaya koydu. @rachelthecatlovers hesabı daha önce Google’ın yapay video oluşturucu aracı Veo ile üretilmiş en az bir video daha paylaşmıştı. O videoda yer alan Veo filigranı, bu kullanıcının içeriklerinde yapay zeka kullanmayı sevdiğini gösteriyordu. 

Trambolindeki tavşanlar videosunda ise doğrudan bir filigran bulunmasa da AI üretimi olduğunu gösteren teknik kusurlar vardı. Özellikle 0:05 zaman damgasında görülen ani kaybolmalar ve biçim değişimleri, videonun sahte olduğunu net biçimde ortaya koyuyordu.

İşte interneti kasıp kavuran o video 👇🏻

"Lütfen bana bunun gerçek olduğunu söyleyin"

"Lütfen bana bunun gerçek olduğunu söyleyin"

"Hayır, trambolindeki ayılardan sonra dersimi aldım"

"Hayır, trambolindeki ayılardan sonra dersimi aldım"
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👇🏻

👇🏻

"Chat, bu gerçek mi?"

"Chat, bu gerçek mi?"

"Yaşlandığımda dolandırılacağım"

"Yaşlandığımda dolandırılacağım"

"Birkaç yıl önce anneme yapay zeka videolarına inandığı için gülüyordum"

"Birkaç yıl önce anneme yapay zeka videolarına inandığı için gülüyordum"

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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