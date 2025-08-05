Trambolinde Zıplayan Tavşanların Videosu Bütün İnternet Alemini Kandırdı

TikTok kullanıcısı @rachelthecatlovers tarafından 27 Temmuz 2025’te paylaşılan video, “Ev güvenlik kamerasına bir bakayım dedim de… galiba bahçede konuk sanatçılar var!” notuyla yayınlandı. Videoda, bir grup tavşanın arka bahçedeki trambolinde zıpladığı görülüyordu. Büyük hesaplar da videoyu paylaştı ve kısa sürede Facebook, X, Threads ve Bluesky platformlarında yüz binlerce kişiye ulaştı.

Ancak videoyu izleyen bazı dikkatli kullanıcılar için pek de tutarlı görünmüyordu. Zira videoda birkaç tuhaf an vardı, örneğin bir tavşan zıplarken, arkasındaki başka bir tavşan aniden ortadan kayboluyordu. Bir diğer sahnede ise tavşanlardan biri şekil ve renk değiştiriyordu. Görüntüler sevimliydi ama fiziken mümkün görünmeyen bu sahneler, yapaylık şüphesini doğurdu.