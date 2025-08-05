Trambolinde Zıplayan Tavşanların Videosu Bütün İnternet Alemini Kandırdı
Temmuz 2025’te internette dolaşan bir video herkesi mest etti. Arka bahçedeki bir trambolinde neşe içinde zıplayan tavşanlar görülüyordu. TikTok’tan Facebook’a kadar her yerde paylaşılan bu video izleyenlerin yüzünü güldürdü. Ancak detaylara dikkat eden kullanıcılar işin aslını fark etti. Görüntüler tamamen yapay zeka tarafından oluşturulmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Viral video interneti sarstı ama detaylar şüphe uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay zeka izleri ortaya çıktı, daha önce de benzer içerikler üretmiş.
İşte interneti kasıp kavuran o video 👇🏻
"Lütfen bana bunun gerçek olduğunu söyleyin"
"Hayır, trambolindeki ayılardan sonra dersimi aldım"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
"Chat, bu gerçek mi?"
"Yaşlandığımda dolandırılacağım"
"Birkaç yıl önce anneme yapay zeka videolarına inandığı için gülüyordum"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın