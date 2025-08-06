20 Yaşındaki Genç Hırvatistan ve Sırbistan Arasında Kendi Ülkesini Kurdu!
Kendi ülkenizi kurmak çılgınca mı geliyor? Daniel Jackson için değil! Henüz 20 yaşındayken uluslararası gündeme oturdu. Hırvatistan ve Sırbistan arasındaki sahipsiz topraklarda Verdis adını verdiği mikro bir ülke ilan etti. Bu küçük bölge, resmi olarak hiçbir ülkeye ait olmayan bir alan. Jackson ise bu fırsatı değerlendirdi ve hayalini gerçeğe dönüştürdü.
Üstelik yalnızca hayali değil; gerçek bayrak, para birimi, pasaport ve kabinesiyle oldukça ciddi bir yapıdan söz ediyoruz.
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Ülkenin adı bile belli: Verdis!
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Verdis’e girmek mümkün mü? Peki ya pasaportu geçerli mi?
Jackson’a göre Hırvatistan, Verdis’e karşı oldukça sert tutum sergiliyor.
Devlet başkanı olmak istemiyor: "Amacım sadece bir hayali gerçekleştirmekti"
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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