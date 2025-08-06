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20 Yaşındaki Genç Hırvatistan ve Sırbistan Arasında Kendi Ülkesini Kurdu!

20 Yaşındaki Genç Hırvatistan ve Sırbistan Arasında Kendi Ülkesini Kurdu!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.08.2025 - 08:31

Kendi ülkenizi kurmak çılgınca mı geliyor? Daniel Jackson için değil! Henüz 20 yaşındayken uluslararası gündeme oturdu. Hırvatistan ve Sırbistan arasındaki sahipsiz topraklarda Verdis adını verdiği mikro bir ülke ilan etti. Bu küçük bölge, resmi olarak hiçbir ülkeye ait olmayan bir alan. Jackson ise bu fırsatı değerlendirdi ve hayalini gerçeğe dönüştürdü. 

Üstelik yalnızca hayali değil; gerçek bayrak, para birimi, pasaport ve kabinesiyle oldukça ciddi bir yapıdan söz ediyoruz.

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Ülkenin adı bile belli: Verdis!

Ülkenin adı bile belli: Verdis!

Verdis’in hikayesi, Daniel Jackson’ın henüz 14 yaşındayken kurduğu bir hayalle başladı. Önce bir oyun gibiydi; arkadaşlarıyla eğlenmek için düşünülmüş bir fikir. Ancak zamanla bu fikir ciddi bir projeye dönüştü. Hırvatistan ve Sırbistan arasında, “Pocket Three” olarak bilinen ve kimseye ait olmayan 125 dönümlük ormanlık bir alan vardı. Jackson bu bölgeyi keşfetti ve resmi olarak kimsenin sahiplenmediğini fark etti. 

2019 yılında, henüz 18 yaşındayken Verdis’in bağımsızlığını ilan etti. Bugün bu mikro ülkenin resmi dilleri İngilizce, Hırvatça ve Sırpça; para birimi ise Euro. Vatandaş sayısı ise 400’e ulaşmış durumda. Jackson’a göre yalnızca belirli mesleklere sahip kişiler vatandaş olabiliyor; doktorlar, polisler ya da ihtiyaca yönelik uzmanlık alanları tercih ediliyor.

Verdis’e girmek mümkün mü? Peki ya pasaportu geçerli mi?

Verdis’e girmek mümkün mü? Peki ya pasaportu geçerli mi?

Verdis’e ulaşmak isteyenlerin Osijek’ten tekneyle gelmesi gerekiyor çünkü ülkenin kara bağlantısı bulunmuyor. Ancak pratikte bu da pek mümkün değil. Çünkü Hırvatistan yetkilileri 2023 yılında Jackson ve bazı Verdis vatandaşlarını ülkeye yasa dışı giriş yaptıkları gerekçesiyle sınır dışı etti. Hatta Daniel Jackson’a ömür boyu Hırvatistan’a giriş yasağı getirildi. 

Verdis, kendi pasaportunu basıyor olsa da bu pasaport uluslararası geçerliliğe sahip değil. Jackson bazı vatandaşların bu pasaportla yurtdışına çıkmayı denediğini, hatta bazılarının başarılı olduğunu iddia etse de resmi olarak böyle bir tanınırlık yok. Jackson ise ülkesini uzaktan yönetmeye devam ediyor.

Jackson’a göre Hırvatistan, Verdis’e karşı oldukça sert tutum sergiliyor.

Jackson’a göre Hırvatistan, Verdis’e karşı oldukça sert tutum sergiliyor.

Hırvatistan sahil güvenliği, Verdis topraklarının bulunduğu bölgede gözetleme yapmaya başlamış durumda. Bu da fiilen Verdis’e erişimi neredeyse imkansız hale getiriyor. Buna karşılık Sırbistan tarafı daha yumuşak yaklaşıyor. 

Jackson sık sık Belgrad’a giderek görüşmeler yapıyor ve Sırp yetkililerin en azından onu dinlemeye açık olduğunu belirtiyor. Her ne kadar Verdis henüz hiçbir ülke tarafından tanınmamış olsa da, Jackson diplomatik ilişkiler kurmaya istekli olduklarını açıkça söylüyor.

Devlet başkanı olmak istemiyor: "Amacım sadece bir hayali gerçekleştirmekti"

Devlet başkanı olmak istemiyor: "Amacım sadece bir hayali gerçekleştirmekti"

Her ne kadar şu anda Verdis’in kurucu lideri olsa da Daniel Jackson gücü elinde tutmak gibi bir niyetinin olmadığının altını çizmiş durumda. Eğer bir gün Verdis resmen tanınırsa, istifa edeceğini ve demokratik seçimler düzenleyeceğini söylüyor. 

Roblox üzerinden sanal dünyalar tasarlayan genç dijital tasarımcı olarak başladığı bu yolculuk, onu sahipsiz bir toprak parçasının devlet başkanlığına kadar taşıdı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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