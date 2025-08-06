20 Yaşındaki Genç Hırvatistan ve Sırbistan Arasında Kendi Ülkesini Kurdu!

Kendi ülkenizi kurmak çılgınca mı geliyor? Daniel Jackson için değil! Henüz 20 yaşındayken uluslararası gündeme oturdu. Hırvatistan ve Sırbistan arasındaki sahipsiz topraklarda Verdis adını verdiği mikro bir ülke ilan etti. Bu küçük bölge, resmi olarak hiçbir ülkeye ait olmayan bir alan. Jackson ise bu fırsatı değerlendirdi ve hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Üstelik yalnızca hayali değil; gerçek bayrak, para birimi, pasaport ve kabinesiyle oldukça ciddi bir yapıdan söz ediyoruz.

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