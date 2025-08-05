8 Bin Bitcoin'i Çöpe Atan Adam 12 Yıllık Arayışına Yeni Çözüm Buldu

Howells, diskin Newport’taki Docksway çöplüğünde olduğunu anladığında bir arayış başladı ve tam 12 yıl sürdü. Çöplüğün altında yaklaşık 1.4 milyon tonluk bir atık yığını vardı. Bitcoin’in fiyatı yükseldikçe onun da bu diske ulaşma arzusu büyüdü. 2017’de kazı için izin istedi ama belediye hem çevresel riskleri hem de maliyeti gerekçe göstererek başvuruyu reddetti. 2021’de yeni bir planla ortaya çıktı. Eğer kazıya izin verilirse Bitcoin’lerin yüzde 25’ini şehirdeki 316 bin kişiye dağıtacağını söyledi. Ama bu da kabul edilmedi. Lisans kurallarına aykırı bulundu.

Pes etmedi. Yatırımcılardan destek aldı. Projeyi daha da büyüttü. Yapay zeka destekli robot kollar, gözetleme drone’ları ve Boston Dynamics’in ünlü robot köpekleri bile işin içine dahil edildi. Planı, çöplüğü büyük bir teknoloji sahasına dönüştürmekti. Ama ne yaptıysa ikna edemedi. 2023’te işi mahkemeye taşıdı, tam 446 milyon sterlin tazminat istedi.

Ancak dava reddedildi. 2025’in başında yargıç, dosyada mantıklı bir dayanak olmadığını söyledi. Tüm bu girişimlerin sonunda Howells artık yorulmuştu. Son hamlesi, çöplüğü 2.5 milyon sterline satın almak oldu. Onun da karşılığı olmadı. O an pes etti. “Artık kime ne anlatıyorum bilmiyorum. Gidip duvara konuşsam daha anlamlı olur” dedi.