onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
8 Bin Bitcoin'i Çöpe Atan Adam 12 Yıllık Arayışına Yeni Çözüm Buldu

8 Bin Bitcoin'i Çöpe Atan Adam 12 Yıllık Arayışına Yeni Çözüm Buldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.08.2025 - 20:00

Bir sabah uyanıyorsunuz ve çöpe attığınız bir hard diskin içinde 923 milyon dolar değerinde Bitcoin olduğunu hatırlıyorsunuz. İşte James Howells’ın hikayesi tam da böyle başlıyor. 2013 yılında yanlışlıkla çöpe giden bir hard disk, onu 12 yıl süren takıntılı arayışa sürükledi. Kazı izinleri, dava süreçleri ve başarısız girişimlerle dolu bu yılların sonunda artık yeni bir yolu var. O Bitcoin’lere ulaşamıyor olabilir ama onları temsil eden yeni bir kripto para yaratabilir.

İşte kendisinin yeni planı...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her şey bir bardak limonatayla başladı: 923 milyon dolarlık hard disk nasıl çöpe gitti?

Her şey bir bardak limonatayla başladı: 923 milyon dolarlık hard disk nasıl çöpe gitti?

James Howells’ın hikayesi, kripto para dünyasının en trajik efsanelerinden biri. 2009 yılında, Bitcoin henüz kimsenin ciddiye almadığı bir şeyken, madencilik yapmaya başladı. O dönem dünya çapında sadece 5 madenci vardı, biri de Howells’ti. Eski bir laptop ile 8.000 Bitcoin kazdı. Ancak bilgisayar hem sesli hem de çok ısınıyordu. Sevgilisi şikayet ederken, bir gün kazara üzerine limonata döktü. 

Bilgisayar bozuldu, parçalar söküldü, özel anahtarın bulunduğu hard disk ise bir çekmeceye kaldırıldı. 2013 yılında ev temizliği sırasında eski sevgilisiyle birlikte bu hard diski çöp olarak değerlendirdiler. O sırada Bitcoin’in adı bile anılmıyordu. Ama yıllar sonra bu küçük parça, onun milyarderlik hayalini sonsuza dek gömecekti.

12 yıl boyunca belediyeyle uğraştı, teknolojiyle plan yaptı ama kazıya asla izin çıkmadı.

12 yıl boyunca belediyeyle uğraştı, teknolojiyle plan yaptı ama kazıya asla izin çıkmadı.

Howells, diskin Newport’taki Docksway çöplüğünde olduğunu anladığında bir arayış başladı ve tam 12 yıl sürdü. Çöplüğün altında yaklaşık 1.4 milyon tonluk bir atık yığını vardı. Bitcoin’in fiyatı yükseldikçe onun da bu diske ulaşma arzusu büyüdü. 2017’de kazı için izin istedi ama belediye hem çevresel riskleri hem de maliyeti gerekçe göstererek başvuruyu reddetti. 2021’de yeni bir planla ortaya çıktı. Eğer kazıya izin verilirse Bitcoin’lerin yüzde 25’ini şehirdeki 316 bin kişiye dağıtacağını söyledi. Ama bu da kabul edilmedi. Lisans kurallarına aykırı bulundu.

Pes etmedi. Yatırımcılardan destek aldı. Projeyi daha da büyüttü. Yapay zeka destekli robot kollar, gözetleme drone’ları ve Boston Dynamics’in ünlü robot köpekleri bile işin içine dahil edildi. Planı, çöplüğü büyük bir teknoloji sahasına dönüştürmekti. Ama ne yaptıysa ikna edemedi. 2023’te işi mahkemeye taşıdı, tam 446 milyon sterlin tazminat istedi. 

Ancak dava reddedildi. 2025’in başında yargıç, dosyada mantıklı bir dayanak olmadığını söyledi. Tüm bu girişimlerin sonunda Howells artık yorulmuştu. Son hamlesi, çöplüğü 2.5 milyon sterline satın almak oldu. Onun da karşılığı olmadı. O an pes etti. “Artık kime ne anlatıyorum bilmiyorum. Gidip duvara konuşsam daha anlamlı olur” dedi.

Howells, artık çöplüğü kazmak yerine başka bir yoldan ilerliyor.

Howells, artık çöplüğü kazmak yerine başka bir yoldan ilerliyor.

Yeni planı, Ceiniog Coin adını verdiği bir kripto para birimiyle, gömülü Bitcoin’leri temsil etmek. Ceiniog, eski Galler parasından ilhamla isimlendirildi. Bitcoin ağı üzerinde geliştirilecek bu Layer-2 proje, Ordinals, Runes ve diğer Web3 teknolojileriyle entegre olacak. 

Toplamda 800 milyar adet INI üretilecek ve her biri gömülü 8.000 Bitcoin’deki birer Satoshi’ye karşılık gelecek. Yani Ceiniog Coin’in toplam piyasa değeri 923 milyon dolar olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın