8 Bin Bitcoin'i Çöpe Atan Adam 12 Yıllık Arayışına Yeni Çözüm Buldu
Bir sabah uyanıyorsunuz ve çöpe attığınız bir hard diskin içinde 923 milyon dolar değerinde Bitcoin olduğunu hatırlıyorsunuz. İşte James Howells’ın hikayesi tam da böyle başlıyor. 2013 yılında yanlışlıkla çöpe giden bir hard disk, onu 12 yıl süren takıntılı arayışa sürükledi. Kazı izinleri, dava süreçleri ve başarısız girişimlerle dolu bu yılların sonunda artık yeni bir yolu var. O Bitcoin’lere ulaşamıyor olabilir ama onları temsil eden yeni bir kripto para yaratabilir.
İşte kendisinin yeni planı...
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Her şey bir bardak limonatayla başladı: 923 milyon dolarlık hard disk nasıl çöpe gitti?
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12 yıl boyunca belediyeyle uğraştı, teknolojiyle plan yaptı ama kazıya asla izin çıkmadı.
Howells, artık çöplüğü kazmak yerine başka bir yoldan ilerliyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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