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Tıp Yazmadığı İçin Babası Evi Terk Etti: Üniversite Tercih Dönemi Sosyal Medyada Yine Gergin Başladı

Tıp Yazmadığı İçin Babası Evi Terk Etti: Üniversite Tercih Dönemi Sosyal Medyada Yine Gergin Başladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.08.2025 - 16:14

Üniversite adayları için kader anı geldi çattı. Tercih dönemi resmen başladı ve son gün 13 Ağustos olarak belirlendi. Öğrenciler, aylarca hatta yıllarca verdikleri emeğin karşılığını almak için kritik bir karar aşamasındalar. Ancak bu süreçte yaşanan aile baskısı ve toplumsal beklentiler de birçok genç için süreci zorlaştırıyor. 

Reddit’te yer alan “liseliler” subreddit’inde yapılan bir paylaşım ise tüm bu gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi. Tercih listesine tıp fakültesi yazmayan bir öğrenci, babasının evi terk ettiğini duyurdu. Paylaşım kısa sürede gündem oldu.

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“Babam tıpa tapıyor, ben mühendislik yazdım”

“Babam tıpa tapıyor, ben mühendislik yazdım”

Sosyal medya kullanıcısının paylaşımına göre baba, çocuğunun tercih listesinde tıp fakültesi bulunmadığını görünce büyük bir kriz çıkardı. Genç, tüm listeyi mühendislik fakülteleriyle doldurduğunu söyledi ve “babam benim sözümü dinlemiyorsanız sizinle yaşamanın anlamı yok” diyerek küfredip evi terk ettiğini aktardı.

Alt yorumlarda ise birçok kullanıcı, eski neslin “garanti meslek” olarak gördüğü tıbbı dayatma sebebini devlet memurluğu ve KPSS gibi faktörlere bağladı. Tıbbın her şeyin çözümü gibi görülmesi, özellikle mühendislik isteyen öğrencilerle ebeveynler arasında kriz yaratmaya devam ediyor.

Gençler, ailelerinin hayalleri, toplumun beklentileri ve kendi istekleri arasında sıkışıp kalabiliyor.

Gençler, ailelerinin hayalleri, toplumun beklentileri ve kendi istekleri arasında sıkışıp kalabiliyor.

Ancak bugün birçok öğrenci, yazdığı bölümün gelecekteki yaşam standardına değil, kendisine uygun olup olmamasına odaklanmak istiyor.

13 Ağustos’a kadar devam edecek tercih sürecinde bu tür baskılar daha da görünür hale gelecek gibi duruyor.

Kullanıcılardan gelen yorumlar ise şöyle 👇🏻

Kullanıcılardan gelen yorumlar ise şöyle 👇🏻

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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