Tıp Yazmadığı İçin Babası Evi Terk Etti: Üniversite Tercih Dönemi Sosyal Medyada Yine Gergin Başladı
Üniversite adayları için kader anı geldi çattı. Tercih dönemi resmen başladı ve son gün 13 Ağustos olarak belirlendi. Öğrenciler, aylarca hatta yıllarca verdikleri emeğin karşılığını almak için kritik bir karar aşamasındalar. Ancak bu süreçte yaşanan aile baskısı ve toplumsal beklentiler de birçok genç için süreci zorlaştırıyor.
Reddit’te yer alan “liseliler” subreddit’inde yapılan bir paylaşım ise tüm bu gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi. Tercih listesine tıp fakültesi yazmayan bir öğrenci, babasının evi terk ettiğini duyurdu. Paylaşım kısa sürede gündem oldu.
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“Babam tıpa tapıyor, ben mühendislik yazdım”
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Gençler, ailelerinin hayalleri, toplumun beklentileri ve kendi istekleri arasında sıkışıp kalabiliyor.
Kullanıcılardan gelen yorumlar ise şöyle 👇🏻
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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