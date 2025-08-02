Tıp Yazmadığı İçin Babası Evi Terk Etti: Üniversite Tercih Dönemi Sosyal Medyada Yine Gergin Başladı

Üniversite adayları için kader anı geldi çattı. Tercih dönemi resmen başladı ve son gün 13 Ağustos olarak belirlendi. Öğrenciler, aylarca hatta yıllarca verdikleri emeğin karşılığını almak için kritik bir karar aşamasındalar. Ancak bu süreçte yaşanan aile baskısı ve toplumsal beklentiler de birçok genç için süreci zorlaştırıyor.

Reddit’te yer alan “liseliler” subreddit’inde yapılan bir paylaşım ise tüm bu gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi. Tercih listesine tıp fakültesi yazmayan bir öğrenci, babasının evi terk ettiğini duyurdu. Paylaşım kısa sürede gündem oldu.

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