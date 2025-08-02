Rastgele Değil! Telefon Şehir Kodları Aslında Neye Göre Belirleniyor?
Telefon şehir kodları ilk bakışta tamamen rastgele verilmiş gibi görünebilir. Ancak işin aslı hiç de öyle değil. Özellikle New York ve İstanbul’un aynı alan kodunu kullanıyor olması, Ankara ve Chicago gibi şehirlerin 312 ortaklığında buluşması bir tesadüf değil. Tüm bu sistem, tuşlu telefonlardan çok önce kullanılan kadranlı telefonların çevrilme süresine göre planlandı. Yani aslında bugün hala kullandığımız şehir kodları, yıllar önce tuşlar değil parmak hareketleri düşünülerek belirlendi!
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Her şey, kadranlı telefonların dönme süresiyle başladı.
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Tahmin ettiğiniz üzere en hızlı çevrilen kodlar, en yoğun şehirleri aldı.
Peki neden komşu şehirlerin kodları birbirine benzemez?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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