Rastgele Değil! Telefon Şehir Kodları Aslında Neye Göre Belirleniyor?

Günümüzde tuşlara basmak milisaniyelik bir iş ama eski sistemde durum çok farklıydı. Kadranlı telefonlarda bir numarayı çevirmek, fiziksel olarak döndürme ve bırakma süresiyle ölçülüyordu. Örneğin “1” tuşu neredeyse hiç zaman kaybettirmezken, “9” tuşu tam dairenin sonuna kadar döndürülüp beklenmek zorundaydı.

Bu da demek oluyor ki 212 gibi bir numara çok daha hızlı çevrilebiliyordu. 989 gibi numaralarsa zaman alıyor, santrali daha uzun süre meşgul ediyordu.