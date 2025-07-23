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Mısır ve Sudan’ın Sahiplenmediği Dünyanın Tek Sahipsiz Toprağı: Bir Tawil

Mısır ve Sudan’ın Sahiplenmediği Dünyanın Tek Sahipsiz Toprağı: Bir Tawil

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.07.2025 - 15:29

Dünyada üzerinde hak iddia edilmeyen nadir topraklardan biri var. Adı Bir Tawil. Ne Mısır sahip çıkıyor ne de Sudan. Çöllerle kaplı bu alan, hala resmi olarak kimseye ait değil. Bu durumun arkasında ise yüz yılı aşkın karmaşık bir sınır hikayesi var.

Gelin o hikayenin derinliklerine inelim...

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Bir Tawil'in hikayesi 19. yüzyılda İngilizlerin Mısır ve Sudan üzerindeki egemenliğiyle başladı.

Bir Tawil'in hikayesi 19. yüzyılda İngilizlerin Mısır ve Sudan üzerindeki egemenliğiyle başladı.

Bir Tawil’in bugünkü statüsü, İngiltere’nin 19. yüzyılda Mısır ve Sudan üzerindeki kontrolü sırasında çizilen çelişkili sınırların bir sonucu. 1899’da çizilen ilk sınır, Mısır ve Sudan’ı düz bir hatla ayırıyordu. Ancak bu sınır, bölgedeki kabile yapıları ve yerel koşulları göz ardı ediyordu. 

Bu nedenle 1902 yılında İngilizler, yeni bir idari sınır belirledi. Buna göre Mısır, kuzeydeki Bir Tawil’i, Sudan ise stratejik öneme sahip Hala’ib Üçgeni’ni kontrol etmeye başladı. Ancak bu iki farklı sınır harita üzerinde çakışınca, arada kimsenin sahiplenmediği bir bölge doğdu...

Sorunun merkezinde siyasi ve stratejik bir hesap yatıyor.

Sorunun merkezinde siyasi ve stratejik bir hesap yatıyor.

Sudan, 1902’deki idari haritayı savunuyor çünkü Hala’ib Üçgeni onun lehine. Mısır ise 1899 sınırını esas alıyor çünkü o sınırda Hala’ib kendisine ait. Ancak bu durumda, Bir Tawil’i resmi olarak sahiplenen ülke, Hala’ib üzerindeki iddiasından vazgeçmiş sayılıyor. 

Böylece iki taraf da Bir Tawil’e mesafeli duruyor. Bölgenin ekonomik değeri olmadığı ve yaşam koşulları zor olduğu için kimse sahip çıkmak istemiyor. Hal böyle olunca Bir Tawil, dünya üzerinde resmen hiçbir devlete ait olmayan nadir kara parçalarından biri olarak kalıyor.

Bir Tawil’in sahipsiz oluşu, zamanla maceraperestlerin ilgisini çekti.

Bir Tawil’in sahipsiz oluşu, zamanla maceraperestlerin ilgisini çekti.

2014’te Amerikalı Jeremiah Heaton, kızını 'prenses' yapmak için bölgeye gidip bayrak dikti ve burayı “Kuzey Sudan Krallığı” ilan etti. Ancak bu girişim Birleşmiş Milletler tarafından tanınmadı. Ardından Rus ve Hintli girişimciler de benzer şekilde kendi bayraklarını dikip toprak talebinde bulundu. Fakat bu denemeler de başarısız oldu. Bu olaylar, yeni-sömürgecilik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Bir Tawil, yaşanabilir olmamasına rağmen hala uluslararası hukuk açısından tartışmalı bir alan. Resmi olarak sahipsiz olması, her isteyenin hak iddia edebileceği anlamına gelmiyor. Bölgede zaman zaman göçebe topluluklar yaşıyor ve asıl aidiyetin bu topluluklara ait olduğu savunuluyor. Eğer bir gün Birleşmiş Milletler bu duruma müdahale ederse, Bir Tawil’in statüsü benzer sınır sorunları için emsal teşkil edebilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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