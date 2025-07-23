Mısır ve Sudan’ın Sahiplenmediği Dünyanın Tek Sahipsiz Toprağı: Bir Tawil
Dünyada üzerinde hak iddia edilmeyen nadir topraklardan biri var. Adı Bir Tawil. Ne Mısır sahip çıkıyor ne de Sudan. Çöllerle kaplı bu alan, hala resmi olarak kimseye ait değil. Bu durumun arkasında ise yüz yılı aşkın karmaşık bir sınır hikayesi var.
Gelin o hikayenin derinliklerine inelim...
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Bir Tawil'in hikayesi 19. yüzyılda İngilizlerin Mısır ve Sudan üzerindeki egemenliğiyle başladı.
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Sorunun merkezinde siyasi ve stratejik bir hesap yatıyor.
Bir Tawil’in sahipsiz oluşu, zamanla maceraperestlerin ilgisini çekti.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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