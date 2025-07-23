Mısır ve Sudan’ın Sahiplenmediği Dünyanın Tek Sahipsiz Toprağı: Bir Tawil

Bir Tawil’in bugünkü statüsü, İngiltere’nin 19. yüzyılda Mısır ve Sudan üzerindeki kontrolü sırasında çizilen çelişkili sınırların bir sonucu. 1899’da çizilen ilk sınır, Mısır ve Sudan’ı düz bir hatla ayırıyordu. Ancak bu sınır, bölgedeki kabile yapıları ve yerel koşulları göz ardı ediyordu.

Bu nedenle 1902 yılında İngilizler, yeni bir idari sınır belirledi. Buna göre Mısır, kuzeydeki Bir Tawil’i, Sudan ise stratejik öneme sahip Hala’ib Üçgeni’ni kontrol etmeye başladı. Ancak bu iki farklı sınır harita üzerinde çakışınca, arada kimsenin sahiplenmediği bir bölge doğdu...