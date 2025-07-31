Bu Kasabada Ölmek Resmen Yasak! İspanya’nın Lanjarón Kasabasının Tuhaf Kanunu
Dünyanın dört bir yanında garip yasalar var. Ancak İspanya’daki Lanjarón kasabasında alınan bir karar, kelimenin tam anlamıyla sınırları zorluyor. Çünkü burada ölmek yasak. Hayır, yanlış okumadınız. Kasabanın eski belediye başkanı tarafından alınan bu karar, mezarlık krizine dikkat çekmek için yapılmıştı. Yıllar geçmesine rağmen yasa teknik olarak hala yürürlükte. Peki bu sıra dışı kararın ardında ne yatıyor?
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1999 yılında Lanjarón’un belediye başkanı José Rubio, kasabanın karşılaştığı mezarlık krizine dikkat çekmek için alışılmadık bir adım attı.
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Üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen Lanjarón’un mezarlık problemi tam anlamıyla çözülebilmiş değil.
Lanjarón, ölüm yasağıyla anılsa da aslında daha çok doğal şifalı kaynak suları ve spa kültürüyle tanınan bir yer.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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