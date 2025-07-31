Bu Kasabada Ölmek Resmen Yasak! İspanya’nın Lanjarón Kasabasının Tuhaf Kanunu

Yerel mezarlık tamamen doluydu ve üst makamlardan çözüm gelmeyince, Rubio dikkat çekici bir yöntem seçti: Ölmek resmen yasaklandı. Yayımlanan resmi bildiride, “Lanjarón’da ölmek yasaktır” ifadeleri yer aldı. Bu karar hem sembolik hem de tepki çeken bir halkla ilişkiler hamlesiydi.

Rubio, yasağı duyurduğunda esprili bir dil de kullanmıştı. 'Ben sadece bir belediye başkanıyım, benden yukarıda Tanrı var' diyerek kararın doğrudan ölümün önüne geçemeyeceğini kabul etti. Ancak aynı zamanda halka, “Sağlıklarınıza dikkat edin, ta ki yeni mezar alanı bulunana kadar kimse ölmesin” diyerek çağrıda bulundu. Bu çıkış, kasabanın mezarlık ihtiyacını görünür kılmak için yapılmış pasif-agresif protestoydu.