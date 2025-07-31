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Bu Kasabada Ölmek Resmen Yasak! İspanya’nın Lanjarón Kasabasının Tuhaf Kanunu

Bu Kasabada Ölmek Resmen Yasak! İspanya’nın Lanjarón Kasabasının Tuhaf Kanunu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.07.2025 - 16:57

Dünyanın dört bir yanında garip yasalar var. Ancak İspanya’daki Lanjarón kasabasında alınan bir karar, kelimenin tam anlamıyla sınırları zorluyor. Çünkü burada ölmek yasak. Hayır, yanlış okumadınız. Kasabanın eski belediye başkanı tarafından alınan bu karar, mezarlık krizine dikkat çekmek için yapılmıştı. Yıllar geçmesine rağmen yasa teknik olarak hala yürürlükte. Peki bu sıra dışı kararın ardında ne yatıyor?

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1999 yılında Lanjarón’un belediye başkanı José Rubio, kasabanın karşılaştığı mezarlık krizine dikkat çekmek için alışılmadık bir adım attı.

1999 yılında Lanjarón’un belediye başkanı José Rubio, kasabanın karşılaştığı mezarlık krizine dikkat çekmek için alışılmadık bir adım attı.

Yerel mezarlık tamamen doluydu ve üst makamlardan çözüm gelmeyince, Rubio dikkat çekici bir yöntem seçti: Ölmek resmen yasaklandı. Yayımlanan resmi bildiride, “Lanjarón’da ölmek yasaktır” ifadeleri yer aldı. Bu karar hem sembolik hem de tepki çeken bir halkla ilişkiler hamlesiydi.

Rubio, yasağı duyurduğunda esprili bir dil de kullanmıştı. 'Ben sadece bir belediye başkanıyım, benden yukarıda Tanrı var' diyerek kararın doğrudan ölümün önüne geçemeyeceğini kabul etti. Ancak aynı zamanda halka, “Sağlıklarınıza dikkat edin, ta ki yeni mezar alanı bulunana kadar kimse ölmesin” diyerek çağrıda bulundu. Bu çıkış, kasabanın mezarlık ihtiyacını görünür kılmak için yapılmış pasif-agresif protestoydu.

Üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen Lanjarón’un mezarlık problemi tam anlamıyla çözülebilmiş değil.

Üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen Lanjarón’un mezarlık problemi tam anlamıyla çözülebilmiş değil.

O dönem yalnızca dikkat çekmek için alınan yasağın uygulanabilirliği tartışılsa da yasal olarak hala kaldırılmadığı belirtiliyor. Bugüne kadar kimse ölüm yasağına uymadığı için cezalandırılmadı ama yasağın kendisi, kasabanın tarihinde ilginç bir anekdot olarak yerini koruyor.

Yasağın ardından ne kadar mezar yeri açıldığı ya da yeni alan bulunup bulunmadığına dair net bir bilgi bulunmuyor. Buna rağmen kasabalılar, bu yasağı mizahi bir anlayışla ve uyum içinde karşıladıklarını belirtiyor. Lanjarón’un bu sıra dışı yasası, zamanla şehir efsanesine dönüşen ama aslında oldukça gerçek durumun sembolü haline gelmiş durumda.

Lanjarón, ölüm yasağıyla anılsa da aslında daha çok doğal şifalı kaynak suları ve spa kültürüyle tanınan bir yer.

Lanjarón, ölüm yasağıyla anılsa da aslında daha çok doğal şifalı kaynak suları ve spa kültürüyle tanınan bir yer.

Sağlık turizminin önemli duraklarından biri olan kasaba, son zamanlarda TikTok ve seyahat bloglarının ilgisiyle yeniden keşfedildi. Bu yeni dijital ilgi, yıllar önceki yasağı da gün yüzüne çıkardı. Sosyal medya sayfaları, kısa videolarda 'Bu kasabada ölmek yasak' içerikleri yeniden yayılmaya başladı.

Lanjarón, ölüm yasağına benzer örnekleriyle yalnız değil. Norveç’in Longyearbyen bölgesinde de bilimsel nedenlerle ölüme dair yasal kısıtlamalar var. Fakat Lanjarón’un yasağı daha çok sembolik bir eylem olarak görülüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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