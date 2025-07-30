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Yabancılarda da Varmış: Bir Kadın Flörtüyle Çıktıktan Sonra Gelen Date Faturasıyla Şok Oldu!

Yabancılarda da Varmış: Bir Kadın Flörtüyle Çıktıktan Sonra Gelen Date Faturasıyla Şok Oldu!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.07.2025 - 14:42

Florida’da yaşayan genç bir kadın, kendisinden yaşça büyük biriyle keyifli vakit geçiriyordu. Her şey olağan görünüyordu. Adam sürekli plan yapıyor, ulaşımı ayarlıyor, buluşmaları organize ediyordu. Ta ki bir gün telefonuna gelen o mesajla neye uğradığını şaşırana kadar. Mesajda tam 249 dolarlık bir “date faturası” vardı.

İşte Reddit'te viral olan o olay...

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Romantik bir başlangıç, Excel dosyasıyla biten bir hikaye...

Romantik bir başlangıç, Excel dosyasıyla biten bir hikaye...

Kadının aktardığına göre adam, bir anda gönderdiği mesajda “Son birkaç hafta için Venmo ya da Zelle ile bana bir miktar ödeme yapabilir misin?” diyerek bir Excel dosyası ekledi. Dosyada, birlikte gidilen restoranlar, bar harcamaları ve hatta 28 Haziran’da alınan bir sigara paketi dahil tüm giderler listelenmişti.

Harcamaların toplamı 249.31 dolar olarak hesaplandı. Adam, bu miktarın ilk etapta 100 dolarını talep etti. Kısa süre sonra başka bir mesajla arkadaşına ait bir ödeme olduğunu belirterek 90 dolar daha istedi. Geriye kalan miktarı daha sonra alabileceğini söyledi.

Kadın süreci resmi ve alışılmadık buldu, erkek ilişkiyi sürdürmek istedi.

Kadın süreci resmi ve alışılmadık buldu, erkek ilişkiyi sürdürmek istedi.

Kadın, süreci şu ifadelerle anlattı: “Her planı o yapıyordu. Çoğu zaman Uber ayarlıyordu. Ben de bazı akşam yemekleri ve içkileri ödedim ama hiç geri istemedim. Tanışma sürecindeyiz sanıyordum.” 

İlk öpücüğün bile haftalar sonra geldiğini söyleyen kadın, gelen tabloyu resmi ve alışılmadık olarak tanımladı. Dosyada kendi adının yer aldığı bir sütun olduğunu ve tüm harcamaların yanına düşen miktarların işlendiğini belirtti. Tüm bu tabloya rağmen adamın hala kendisiyle görüşmek istemesi, kadını şaşırttı.

Reddit paylaşımı gündem oldu, kullanıcılar yüzlerce yorum yaptı.

Reddit paylaşımı gündem oldu, kullanıcılar yüzlerce yorum yaptı.

Kadının Reddit'te paylaştığı gönderi kısa sürede yüzlerce yorum aldı. Paylaşımda, Excel tablosunun ekran görüntüsüne yer verilmedi ancak olayın detayları açık şekilde anlatıldı. 

Kadın, yaşadığı durumu değerlendirmek amacıyla topluluğa “Aşırı mı tepki veriyorum, yoksa az mı?” diye sordu. Kullanıcıların büyük kısmı, ilişkinin başlarında yapılan böyle bir hesaplaşmayı sıra dışı buldu. Hikaye sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştı ve çok sayıda haber platformuna konu oldu.

Peki sizin düşünceniz ne? Sizce kim haklı? Yorum sizin...

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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