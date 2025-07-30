Yabancılarda da Varmış: Bir Kadın Flörtüyle Çıktıktan Sonra Gelen Date Faturasıyla Şok Oldu!
Florida’da yaşayan genç bir kadın, kendisinden yaşça büyük biriyle keyifli vakit geçiriyordu. Her şey olağan görünüyordu. Adam sürekli plan yapıyor, ulaşımı ayarlıyor, buluşmaları organize ediyordu. Ta ki bir gün telefonuna gelen o mesajla neye uğradığını şaşırana kadar. Mesajda tam 249 dolarlık bir “date faturası” vardı.
İşte Reddit'te viral olan o olay...
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Romantik bir başlangıç, Excel dosyasıyla biten bir hikaye...
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Kadın süreci resmi ve alışılmadık buldu, erkek ilişkiyi sürdürmek istedi.
Reddit paylaşımı gündem oldu, kullanıcılar yüzlerce yorum yaptı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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