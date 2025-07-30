Yabancılarda da Varmış: Bir Kadın Flörtüyle Çıktıktan Sonra Gelen Date Faturasıyla Şok Oldu!

Kadının aktardığına göre adam, bir anda gönderdiği mesajda “Son birkaç hafta için Venmo ya da Zelle ile bana bir miktar ödeme yapabilir misin?” diyerek bir Excel dosyası ekledi. Dosyada, birlikte gidilen restoranlar, bar harcamaları ve hatta 28 Haziran’da alınan bir sigara paketi dahil tüm giderler listelenmişti.

Harcamaların toplamı 249.31 dolar olarak hesaplandı. Adam, bu miktarın ilk etapta 100 dolarını talep etti. Kısa süre sonra başka bir mesajla arkadaşına ait bir ödeme olduğunu belirterek 90 dolar daha istedi. Geriye kalan miktarı daha sonra alabileceğini söyledi.