Her Gün Yeni Bir Terim Çıkıyor: İlişkilerin Yeni Trendi "Floodlighting"
İlişkiler dünyasında yeni bir kavram daha karşımızda: floodlighting. Bu terim, özellikle ilk tanışmalarda karşınızdakine yoğun ve erken duygusal açılmalar yapmayı ifade ediyor. Genellikle iyi niyetli bir yakınlık kurma isteği gibi görünse de, altında bambaşka nedenler yatabiliyor. TikTok gibi mecralarda hızla yayılan bu kavram, uzmanlara göre zamanlama hatasıyla başlayan bir manipülasyon biçimi haline gelebiliyor. Peki floodlighting nedir ve neden bu kadar konuşuluyor?
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Floodlighting ne demek?
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Hangi davranışlar floodlighting'e girer?
Floodlighting davranışı her zaman bilinçli bir manipülasyonla ortaya çıkmayabilir.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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