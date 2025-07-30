Her Gün Yeni Bir Terim Çıkıyor: İlişkilerin Yeni Trendi "Floodlighting"

Floodlighting, ilk olarak Brené Brown tarafından tanımlanmış bir kavram. Brown’a göre bu davranış, gerçek samimiyetten değil, yoğun bir şekilde duygusal paylaşım yaparak savunma mekanizması geliştirme ihtiyacından doğuyor. Yani kişi, gerçek kırılganlığını saklamak için fazlasıyla açık ve hızlı biçimde kendini anlatıyor. Bu durum, karşı tarafa aşırı bilgi yüklemesi yaparak onu bir tür duygusal teste sokuyor.

Floodlighting sırasında kişi genellikle karşısındakinin sınırlarını fark etmeden veya önemsemeden davranıyor. Bu da ilişkilerde dengesiz dinamik yaratıyor; biri tamamen açılmışken, diğeri kendini köşeye sıkışmış hissedebiliyor. Böyle bir paylaşım biçimi, bilinçli olmasa bile manipülatif etki bırakabiliyor.