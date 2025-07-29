"Partner Değil Yük": Ev İşlerini Tek Başına Üstlenen Kadının İsyanı Hak Verdirdi
Ev işlerini yıllardır tek başına üstlenen bir kadın, partnerinin ilgisizliği ve sorumluluktan kaçan tavırları nedeniyle duygusal olarak tükendiğini anlattı. Destek beklerken “dramatiksin” diye suçlanan kadın, yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı.
Gelin, detaylara birlikte bakalım...
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Ev işlerini yıllardır tek başına üstlenen bir kadın, partnerinin kayıtsız tavırları nedeniyle duygusal olarak tükendiğini söyledi.
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Ev temizliği, yemek yapma ve ilişkinin duygusal yükünü neredeyse tek başına taşıdığını ifade eden kadın, zamanla sadece evi değil, ilişkiyi de sırtlandığını fark ettiğini söyledi.
Pek çok kişi, bunun sağlıklı bir ilişki olmadığını açıkça dile getirirken, bazıları ise partnerin sorumluluk almamak için bilinçli şekilde yetersizlik sergilediğini belirtti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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