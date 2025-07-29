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"Partner Değil Yük": Ev İşlerini Tek Başına Üstlenen Kadının İsyanı Hak Verdirdi

"Partner Değil Yük": Ev İşlerini Tek Başına Üstlenen Kadının İsyanı Hak Verdirdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.07.2025 - 11:47

Ev işlerini yıllardır tek başına üstlenen bir kadın, partnerinin ilgisizliği ve sorumluluktan kaçan tavırları nedeniyle duygusal olarak tükendiğini anlattı. Destek beklerken “dramatiksin” diye suçlanan kadın, yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı.

Gelin, detaylara birlikte bakalım...

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Ev işlerini yıllardır tek başına üstlenen bir kadın, partnerinin kayıtsız tavırları nedeniyle duygusal olarak tükendiğini söyledi.

Ev işlerini yıllardır tek başına üstlenen bir kadın, partnerinin kayıtsız tavırları nedeniyle duygusal olarak tükendiğini söyledi.

Reddit’te paylaştığı hikayesinde, birlikte yaşadığı erkek arkadaşının sorumlulukları sürekli ertelediğini ve destek istemesini “dramatik olmakla” suçladığını dile getirdi

“Yapılacak işleri sen hemen yapıyorsun, ben de fırsat bulamıyorum” diyerek suçu kendisine atan partneriyle yıllardır aynı döngüyü yaşadığını anlatan kadın, artık bu yükün altından kalkamadığını belirtti.

Ev temizliği, yemek yapma ve ilişkinin duygusal yükünü neredeyse tek başına taşıdığını ifade eden kadın, zamanla sadece evi değil, ilişkiyi de sırtlandığını fark ettiğini söyledi.

Ev temizliği, yemek yapma ve ilişkinin duygusal yükünü neredeyse tek başına taşıdığını ifade eden kadın, zamanla sadece evi değil, ilişkiyi de sırtlandığını fark ettiğini söyledi.

Partneri ise bu durumu küçümseyerek konuşma çabalarını sürekli “negatiflik” olarak nitelendiriyor ve onu abartmakla suçluyor. Tüm bunlara rağmen birlikte kaliteli zaman geçirmek hala kadının sorumluluğunda görülüyor.

Pek çok kişi, bunun sağlıklı bir ilişki olmadığını açıkça dile getirirken, bazıları ise partnerin sorumluluk almamak için bilinçli şekilde yetersizlik sergilediğini belirtti.

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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