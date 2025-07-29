Sadece Animelere Özgü Değilmiş: Japonya'nın Bekarlara Özel Sevgili Kiralama Hizmeti
Japonya deyince akla ilk gelenler arasında teknolojik yenilikler, sessiz trenler ya da ilginç otomasyonlar olabilir. Ancak birçok kişiye göre hala şaşırtıcı gelen bir başka şey daha var: sevgili kiralama hizmeti. “Japonya’da sevgili kiralanır mı?” sorusunun cevabı evet. Üstelik bu hizmet yalnızca Japonlar için değil, turistlerin de kolaylıkla ulaşabileceği kadar yaygın. Peki bu sistem nasıl işliyor, sınırları ne, kuralları neler? İşte detaylar...
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Rent-a-Girlfriend animesi meğerse gerçekmiş!
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Tokyo Rent-Kano gibi sitelerde bir sevgiliyle randevu yapmanın belli bir ücreti var ve bu ücret yalnızca zaman için ödeniyor.
Japonya’da yalnızca sevgili değil, aile bireyleri ve arkadaşlar da kiralanabiliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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