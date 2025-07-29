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Sadece Animelere Özgü Değilmiş: Japonya'nın Bekarlara Özel Sevgili Kiralama Hizmeti

Sadece Animelere Özgü Değilmiş: Japonya'nın Bekarlara Özel Sevgili Kiralama Hizmeti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.07.2025 - 22:40

Japonya deyince akla ilk gelenler arasında teknolojik yenilikler, sessiz trenler ya da ilginç otomasyonlar olabilir. Ancak birçok kişiye göre hala şaşırtıcı gelen bir başka şey daha var: sevgili kiralama hizmeti. “Japonya’da sevgili kiralanır mı?” sorusunun cevabı evet. Üstelik bu hizmet yalnızca Japonlar için değil, turistlerin de kolaylıkla ulaşabileceği kadar yaygın. Peki bu sistem nasıl işliyor, sınırları ne, kuralları neler? İşte detaylar...

Kaynak 1, Kaynak 2

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Rent-a-Girlfriend animesi meğerse gerçekmiş!

Rent-a-Girlfriend animesi meğerse gerçekmiş!

Anime severlerin yakından tanıdığı “Kanojo Okarishimasu (Rent-a-Girlfriend)” dizisiyle popülerleşen kiralık sevgili kavramı, aslında uzun süredir Japonya’da gerçek bir hizmet olarak sunuluyor. Tokyo Rent-Kano gibi sitelerde 300'den fazla kadın, belli bir ücret karşılığında “sevgili gibi davranma” hizmeti veriyor.

Ancak sistemin kuralları oldukça net. Bu bir ilişki değil, yalnızca sosyal bir deneyim. Kiralanan kişilerle samimi temas, öpüşme gibi davranışlar kesinlikle yasak. Hatta kurallara uyulmazsa randevu anında sonlandırılıyor.

Tokyo Rent-Kano gibi sitelerde bir sevgiliyle randevu yapmanın belli bir ücreti var ve bu ücret yalnızca zaman için ödeniyor.

Tokyo Rent-Kano gibi sitelerde bir sevgiliyle randevu yapmanın belli bir ücreti var ve bu ücret yalnızca zaman için ödeniyor.

Minimum randevu süresi 2 saat ve başlangıç ücreti 12.000 yen (yaklaşık 84 dolar). Ancak bu sadece başlangıç. Eğer randevunuza özel istekler eklemek istiyorsanız, her biri için ayrı ücret ödemeniz gerekiyor.

Örneğin, el ele tutuşmak gibi basit bir fiziksel temasta bulunmak bile ek ücrete tabi. Sadece yürürken el ele tutmaya izin veriliyor ve bu istek için 5.000 yen ödeniyor. Dönme dolaba birlikte binmek istiyorsanız 3.000 yen, minik bir bento yani öğle yemeği kutusu hazırlamasını isterseniz yine 5.000 yen gibi ek ücretlerle karşılaşıyorsunuz. Hatta giyeceği kıyafeti seçmek isterseniz, bu da ayrıca fiyatlandırılıyor.

Japonya’da yalnızca sevgili değil, aile bireyleri ve arkadaşlar da kiralanabiliyor.

Japonya’da yalnızca sevgili değil, aile bireyleri ve arkadaşlar da kiralanabiliyor.

Kiralık bir anne ile çocuklara göz kulak olmak ya da bir iş görüşmesine babayla gitmek mümkün. Bir koşu sırasında moral vermesi için kiralanan bir arkadaş ya da düğüne birlikte gidip “evlilik ne zaman?” sorularından kaçınmak için kiralanan bir sevgili adayı... 

Bunlar hepsi gerçek hikayeler. Tokyo sokaklarında bir günlüğüne mutluluğu kiralamak, artık sadece bir anime senaryosu değil. Bu tür servislerin temelinde Japon kültüründeki yüz kaybetmeme, yalnız görünmeme gibi sosyal baskıların etkisi var. Özellikle iş hayatında ya da özel ilişkilerde başarısızlık ya da yalnızlık, dışlanma korkusuna yol açabiliyor. Kiralık arkadaşlar ya da sevgililer, geçici de olsa bu görünümü ortadan kaldırmak için başvurulan sosyal çözümler haline gelmiş durumda.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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