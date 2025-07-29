Sadece Animelere Özgü Değilmiş: Japonya'nın Bekarlara Özel Sevgili Kiralama Hizmeti

Anime severlerin yakından tanıdığı “Kanojo Okarishimasu (Rent-a-Girlfriend)” dizisiyle popülerleşen kiralık sevgili kavramı, aslında uzun süredir Japonya’da gerçek bir hizmet olarak sunuluyor. Tokyo Rent-Kano gibi sitelerde 300'den fazla kadın, belli bir ücret karşılığında “sevgili gibi davranma” hizmeti veriyor.

Ancak sistemin kuralları oldukça net. Bu bir ilişki değil, yalnızca sosyal bir deneyim. Kiralanan kişilerle samimi temas, öpüşme gibi davranışlar kesinlikle yasak. Hatta kurallara uyulmazsa randevu anında sonlandırılıyor.