Otel Odalarında Neden Pencereleri Açamayız?
Birçok otel odasında pencereler açılmıyor. Camın açılmadığını fark eden konuklar, havasızlık hissiyle rahatsız olabiliyor. Yalnızca estetik bir tercih gibi görünse de bu kararın arkasında ciddi gerekçeler var. Camların kapalı tutulmasının nedenleri hem güvenlikle hem de işletme yönetimiyle yakından ilişkili.
Peki gerçekten neden? Otel camlarını kim, neye güvenerek kapattı? Bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk sebep: Otellerin en büyük korkusu sorumluluk almak!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkinci neden: Dışarının havası değil, içerinin sıcaklığı önemli.
Peki hiç mi açılabilen cam yok? Var ama şartlı...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın