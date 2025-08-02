Otel Odalarında Neden Pencereleri Açamayız?

Camları açmak kulağa basit bir tercih gibi gelse de oteller için bu durum ciddi bir risk anlamına geliyor. Yüksek katlardan düşme, hem intihar hem de kazayla olabiliyor ve bu tarz olaylar maalesef geçmişte yaşandı. Ayrıca alkollü misafirler veya küçük çocuklar için açık camlar tehlike demek.

Örneğin 2015’te, bir kadının 11. kattan düşüp başka bir kişiyi yaralamasıyla sonuçlanan olay, otel camlarının neden kilitli olduğuna dair güçlü bir örnek sunuyor. Hukuki sorumluluk ve misafir güvenliği, camları kapalı tutmak için yeterli gerekçe olarak görülüyor.