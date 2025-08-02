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Otel Odalarında Neden Pencereleri Açamayız?

Otel Odalarında Neden Pencereleri Açamayız?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.08.2025 - 10:49

Birçok otel odasında pencereler açılmıyor. Camın açılmadığını fark eden konuklar, havasızlık hissiyle rahatsız olabiliyor. Yalnızca estetik bir tercih gibi görünse de bu kararın arkasında ciddi gerekçeler var. Camların kapalı tutulmasının nedenleri hem güvenlikle hem de işletme yönetimiyle yakından ilişkili. 

Peki gerçekten neden? Otel camlarını kim, neye güvenerek kapattı? Bakalım!

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İlk sebep: Otellerin en büyük korkusu sorumluluk almak!

İlk sebep: Otellerin en büyük korkusu sorumluluk almak!

Camları açmak kulağa basit bir tercih gibi gelse de oteller için bu durum ciddi bir risk anlamına geliyor. Yüksek katlardan düşme, hem intihar hem de kazayla olabiliyor ve bu tarz olaylar maalesef geçmişte yaşandı. Ayrıca alkollü misafirler veya küçük çocuklar için açık camlar tehlike demek. 

Örneğin 2015’te, bir kadının 11. kattan düşüp başka bir kişiyi yaralamasıyla sonuçlanan olay, otel camlarının neden kilitli olduğuna dair güçlü bir örnek sunuyor. Hukuki sorumluluk ve misafir güvenliği, camları kapalı tutmak için yeterli gerekçe olarak görülüyor.

İkinci neden: Dışarının havası değil, içerinin sıcaklığı önemli.

İkinci neden: Dışarının havası değil, içerinin sıcaklığı önemli.

Otel odalarının iklimlendirmesi otel yönetimi için büyük bir yatırım kalemi. Klima sistemi, odanın yıl boyunca belli bir sıcaklıkta kalmasını sağlıyor. Ama açılan bir pencere, tüm bu dengeyi bozabiliyor. Klima açıkken pencerenin de açılması demek, enerji kaybı ve fatura şişmesi demek. Ve tabii ki faturayı otel ödeyeceği için bu risk göze alınmıyor. 

Ayrıca açılır camlar, zamanla bozulmaya daha müsait olduğu için bakım masrafı da artırıyor. Yani işin içine sadece güvenlik değil, ekonomi de giriyor.

Peki hiç mi açılabilen cam yok? Var ama şartlı...

Peki hiç mi açılabilen cam yok? Var ama şartlı...

Bazı oteller sınırlı da olsa cam açılmasına izin veriyor. Örneğin bazı camlarda pencere kısıtlayıcı güvenlik aparatları bulunuyor. Bu sistem, camın sadece birkaç santim açılmasına izin veriyor. Hem biraz hava alabiliyorsun hem de güvenlik riski oluşmuyor. Hatta bazı durumlarda, konaklayan kişi özel bir feragatname imzalarsa cam tamamen açılabiliyor. 

Kilitli camlar bazı sorunları çözüyor gibi görünse de başka rahatsızlıkları beraberinde getiriyor. Önceki misafirden kalan kokular, havasızlık ya da dışarıyı sadece cam arkasından seyretmek, bazı konuklar için ciddi memnuniyetsizlik kaynağı olabiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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