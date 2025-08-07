Danimarka’da Bir Hayvanat Bahçesi Yırtıcılara Mama Değil Evcil Hayvan Bağışı İstedi!
Danimarka’daki bir hayvanat bahçesi, sosyal medyada yaptığı duyuruyla dünya gündemine oturdu. Aalborg Hayvanat Bahçesi, yırtıcı hayvanlarının doğal beslenme düzenini sürdürebilmek için halktan canlı hayvan bağışı istedi. Tavşan, tavuk ve hatta at gibi evcil hayvanlar, eğitilmiş personel tarafından önce 'nazikçe' uyutulacak, ardından yırtıcılara verilecekti. Bu çağrı, pek çok hayvanseverin tepkisini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Doğal beslenme” adı altında evcil hayvan talebi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayvanseverlerden sert tepki: “Evcil hayvan mama değildir!”
Danimarka hayvanat bahçelerinin ilk tartışmalı uygulaması bu da değil.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın