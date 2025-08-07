onedio
Danimarka’da Bir Hayvanat Bahçesi Yırtıcılara Mama Değil Evcil Hayvan Bağışı İstedi!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.08.2025 - 16:37

Danimarka’daki bir hayvanat bahçesi, sosyal medyada yaptığı duyuruyla dünya gündemine oturdu. Aalborg Hayvanat Bahçesi, yırtıcı hayvanlarının doğal beslenme düzenini sürdürebilmek için halktan canlı hayvan bağışı istedi. Tavşan, tavuk ve hatta at gibi evcil hayvanlar, eğitilmiş personel tarafından önce 'nazikçe' uyutulacak, ardından yırtıcılara verilecekti. Bu çağrı, pek çok hayvanseverin tepkisini çekti.

Kaynak

“Doğal beslenme” adı altında evcil hayvan talebi...

Aalborg Hayvanat Bahçesi’nin yaptığı açıklamaya göre, hayvanat bahçesindeki Avrupa vaşağı, kaplanlar ve aslanlar gibi yırtıcı türlerin daha doğal bir yaşam sürdürebilmeleri için “tüm bedenleriyle” beslenmeleri gerektiği vurgulandı. Bu doğrultuda, sağlık durumu uygun olan tavuk, tavşan ve hatta bazı küçük atların bağışlanabileceği belirtildi. 

Teslim alınan hayvanların, özel olarak eğitilmiş personel ve veterinerler eşliğinde önce uyutulacağı, ardından da yırtıcılara besin olarak verileceği açıklandı. Özellikle vaşaklar için bu yöntemin, doğal avlanma düzenine en yakın beslenme modeli olduğu ifade edildi. Hayvan bağışlayan kişilerin, bağış sonrası vergi indirimi gibi avantajlardan da faydalanabileceği bildirildi.

Hayvanseverlerden sert tepki: “Evcil hayvan mama değildir!”

Facebook ve Instagram üzerinden yapılan bu çağrı, kısa sürede sosyal medyada tepki topladı. Kullanıcıların büyük bir kısmı, evcil hayvanların yırtıcılara mama olarak sunulmasını kabul edilemez buldu. Özellikle sevgiyle büyütülmüş bir evcil hayvanın, doğal döngü bahanesiyle yem yapılması fikri kamuoyunun büyük bir bölümünde rahatsızlık yarattı. 

Bazı yorumcular, Danimarka’da giderek artan bir duyarsızlık trendi olduğunu savundu. Ancak diğer tarafta, bağış yapmayı düşünen ya da daha önce hayvan bağışladığını belirten bazı kullanıcılar da vardı. Hatta bir kullanıcı, ötenazi gerektiren tavşanını bağışladığını ve sürecin “oldukça profesyonel ve nazikçe” yürütüldüğünü söyledi. Yani tepkiler ikiye bölünmüştü.

Danimarka hayvanat bahçelerinin ilk tartışmalı uygulaması bu da değil.

2014 yılında Kopenhag Hayvanat Bahçesi, genetik çeşitlilik gerekçesiyle sağlıklı bir zürafayı uyutmuş, ardından kalıntılarını aslanlara yem etmişti. Üstelik bu olay halkın gözleri önünde, eğitici bir faaliyet olarak sunulmuştu. Takip eden haftalarda aynı hayvanat bahçesi, aile içi çiftleşmeyi önlemek amacıyla iki yavru aslan ve ebeveynlerini de uyutmuştu.

Avrupa’daki pek çok tesis doğal doğumlara izin verip sonrasında fazla hayvanları ötanazi ile dengelemeyi tercih ediyor. Aalborg Hayvanat Bahçesi de bu yaklaşımı sürdürenlerden biri.

