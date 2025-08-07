Danimarka’da Bir Hayvanat Bahçesi Yırtıcılara Mama Değil Evcil Hayvan Bağışı İstedi!

Aalborg Hayvanat Bahçesi’nin yaptığı açıklamaya göre, hayvanat bahçesindeki Avrupa vaşağı, kaplanlar ve aslanlar gibi yırtıcı türlerin daha doğal bir yaşam sürdürebilmeleri için “tüm bedenleriyle” beslenmeleri gerektiği vurgulandı. Bu doğrultuda, sağlık durumu uygun olan tavuk, tavşan ve hatta bazı küçük atların bağışlanabileceği belirtildi.

Teslim alınan hayvanların, özel olarak eğitilmiş personel ve veterinerler eşliğinde önce uyutulacağı, ardından da yırtıcılara besin olarak verileceği açıklandı. Özellikle vaşaklar için bu yöntemin, doğal avlanma düzenine en yakın beslenme modeli olduğu ifade edildi. Hayvan bağışlayan kişilerin, bağış sonrası vergi indirimi gibi avantajlardan da faydalanabileceği bildirildi.