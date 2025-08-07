İsviçre’de İnsanların Eve Yüzerek Gittiğini Gören İçerik Üreticisi Şaşkınlığını Gizleyemedi

İçerik üreticisi, Cenevre’de Rhone Nehri boyunca insanların nasıl suya atlayıp akıntıyla adeta yolculuk ettiğini gösterdi.

Videoda anlattığına göre herkesin elinde su geçirmez renkli bir çanta var. Bu çantalara telefon, cüzdan gibi eşyalar konuluyor, sonra da hop nehre atlanıyor! Akıntıyla birlikte başka bir noktadan çıkılıyor, sonra yürüyerek çanta bırakılan yere dönülüyor. Çantaya da hiçbir şey olmuyor!

Peki siz böyle ilginç şehir deneyimi yaşadınız mı?