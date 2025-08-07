İsviçre’de İnsanların Eve Yüzerek Gittiğini Gören İçerik Üreticisi Şaşkınlığını Gizleyemedi

İşe giderken otobüse binenleri gördük, bisikletle gidenleri de. Ama ya yüzerek işe gidenler? İsviçre’de bu tam anlamıyla mümkün. Üstelik sadece işe değil, eve dönerken de bu yöntem kullanılıyor. Cenevre, Bern ve Basel şehirlerinde insanlar nehre atlayıp akıntıyla süzülerek ulaşım sağlıyor. Instagram'da 'cocobolinho' adıyla paylaşım yapan içerik üreticisi, o anları anlatırken şaşkınlığını gizleyemedi!
İsviçre’de yaşayanlar sıcak yaz günlerinde akıntının gücünden faydalanarak iş çıkışı yüzerek eve dönüyor.
