İsviçre’de İnsanların Eve Yüzerek Gittiğini Gören İçerik Üreticisi Şaşkınlığını Gizleyemedi

İsviçre'de İnsanların Eve Yüzerek Gittiğini Gören İçerik Üreticisi Şaşkınlığını Gizleyemedi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.08.2025 - 18:06

İşe giderken otobüse binenleri gördük, bisikletle gidenleri de. Ama ya yüzerek işe gidenler? İsviçre’de bu tam anlamıyla mümkün. Üstelik sadece işe değil, eve dönerken de bu yöntem kullanılıyor. Cenevre, Bern ve Basel şehirlerinde insanlar nehre atlayıp akıntıyla süzülerek ulaşım sağlıyor. Instagram'da 'cocobolinho' adıyla paylaşım yapan içerik üreticisi, o anları anlatırken şaşkınlığını gizleyemedi!

Gelin bakalım...

O anlara buradan ulaşabilirsiniz:

İsviçre’de yaşayanlar sıcak yaz günlerinde akıntının gücünden faydalanarak iş çıkışı yüzerek eve dönüyor.

İsviçre’de yaşayanlar sıcak yaz günlerinde akıntının gücünden faydalanarak iş çıkışı yüzerek eve dönüyor.

İçerik üreticisi, Cenevre’de Rhone Nehri boyunca insanların nasıl suya atlayıp akıntıyla adeta yolculuk ettiğini gösterdi. 

Videoda anlattığına göre herkesin elinde su geçirmez renkli bir çanta var. Bu çantalara telefon, cüzdan gibi eşyalar konuluyor, sonra da hop nehre atlanıyor! Akıntıyla birlikte başka bir noktadan çıkılıyor, sonra yürüyerek çanta bırakılan yere dönülüyor. Çantaya da hiçbir şey olmuyor!

Peki siz böyle ilginç şehir deneyimi yaşadınız mı?

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
