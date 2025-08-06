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Otostopla Türkiye'yi Gezen Kadın "Kaçırılıyordum" Diyerek O Anları Paylaştı

Otostopla Türkiye'yi Gezen Kadın "Kaçırılıyordum" Diyerek O Anları Paylaştı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.08.2025 - 20:41

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İster macera deyin, ister basit bi' aktivite...Otostopla gezmek birçok gezgin için vazgeçilmez. Üstelik otostop çekmek için sadece ekonomik nedenlere ihtiyaçları yok. Günümüzde birçok kişi, otostopla gezmeyi günlük hayatının bir parçası haline getirmiş durumda. Haliyle sosyal medyada sürekli otostop macerasını anlatan kişileri de görebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de 'Güzel Yollarda' ismiyle tanınan Özbek gezgin Gözernaz. 

Güzel Yollarda, bu kez ise başına gelen talihsiz bir olayı paylaştı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

"Abi biz yanlış yoldayız ya"

"Abi biz yanlış yoldayız ya"

Güzel Yollarda isimli kullanıcı, yanlış yolda olduklarını iddia ederek TIR şoförünün kendisini indirmesini istedi. Fakat şoför, haritanın da kendi gittikleri yolu gösterdiğini iddia etti. 

Öte yandan Güzel Yollarda, daha önce paylaştığı başka bir videoda da bir abinin 'Otostopla senin başına illa ki bir iş gelir.' dediği anları kayda almıştı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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