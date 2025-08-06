Otostopla Türkiye'yi Gezen Kadın "Kaçırılıyordum" Diyerek O Anları Paylaştı

İster macera deyin, ister basit bi' aktivite...Otostopla gezmek birçok gezgin için vazgeçilmez. Üstelik otostop çekmek için sadece ekonomik nedenlere ihtiyaçları yok. Günümüzde birçok kişi, otostopla gezmeyi günlük hayatının bir parçası haline getirmiş durumda. Haliyle sosyal medyada sürekli otostop macerasını anlatan kişileri de görebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de 'Güzel Yollarda' ismiyle tanınan Özbek gezgin Gözernaz.

Güzel Yollarda, bu kez ise başına gelen talihsiz bir olayı paylaştı.