Otostopla Türkiye'yi Gezen Kadın "Kaçırılıyordum" Diyerek O Anları Paylaştı

İster macera deyin, ister basit bi' aktivite...Otostopla gezmek birçok gezgin için vazgeçilmez. Üstelik otostop çekmek için sadece ekonomik nedenlere ihtiyaçları yok. Günümüzde birçok kişi, otostopla gezmeyi günlük hayatının bir parçası haline getirmiş durumda. Haliyle sosyal medyada sürekli otostop macerasını anlatan kişileri de görebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de 'Güzel Yollarda' ismiyle tanınan Özbek gezgin Gözernaz.
Güzel Yollarda, bu kez ise başına gelen talihsiz bir olayı paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Abi biz yanlış yoldayız ya"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın