Tavuğuna Röntgen Çektirmek İsteyen Kadın Sosyal Medyada X-Ray Etkisi Yarattı

Hastaneler bir tavuğu daha reddetti! Sahibinin pansuman için hastaneye götürdüğü tavuğu hatırlarsınız... Benzer bir vaka bu kez Giresun'un Çamoluk ilçesinde yaşandı. Tavuğunu önce veterinere götüren vatandaş boğazına iğne kaçan tavuğuna şifa bulamayınca röntgen çektirmek için hastaneye gitti. Ancak yaralı tavuk burada da şifa bulamadı! Tavukların sesi ise sosyal medya kullanıcılarının klavyelerinde dile geldi.

İşte, detaylar...