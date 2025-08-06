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Tavuğuna Röntgen Çektirmek İsteyen Kadın Sosyal Medyada X-Ray Etkisi Yarattı

Tavuğuna Röntgen Çektirmek İsteyen Kadın Sosyal Medyada X-Ray Etkisi Yarattı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.08.2025 - 20:29

Hastaneler bir tavuğu daha reddetti! Sahibinin pansuman için hastaneye götürdüğü tavuğu hatırlarsınız... Benzer bir vaka bu kez Giresun'un Çamoluk ilçesinde yaşandı. Tavuğunu önce veterinere götüren vatandaş boğazına iğne kaçan tavuğuna şifa bulamayınca röntgen çektirmek için hastaneye gitti. Ancak yaralı tavuk burada da şifa bulamadı! Tavukların sesi ise sosyal medya kullanıcılarının klavyelerinde dile geldi. 

İşte, detaylar...

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Gelin önce, boğazına iğne kaçan tavuğu ve içindeki hayvan sevgisini yüzündeki sıcaklıktan hissedeceğiniz teyzemizi tanıyalım.👇

Talihsiz tavuk, ne veterinerde ne de hastanede şifa bulamadı...

Talihsiz tavuk, ne veterinerde ne de hastanede şifa bulamadı...

“Veterinere götürdüm, çok uğraştılar ama çıkaramadılar.' diyen Giresunlu teyzemiz, veteriner tavsiyesi ile hastaneye röntgen çektirmeye gelmiş olsa da görevlilerden beklediği desteği alamadı. Poşete koyup hastaneye getirdiği tavuğunu tedavi ettiremeden geri götürdü.

Tavuğun son durumunu merak ediyorsanız, maalesef henüz haber yok!

Tavuğun son durumunu merak ediyorsanız, maalesef henüz haber yok!
twitter.com

Boğazına iğne kaçan talihsiz tavuktan şimdilik haber alamasak da sosyal medya kullanıcılarının 'Nedir bu tavukların çektiği çile' isyanına birlikte ortak olabiliriz. 

İşte, X kullanıcılarının yaşananlara kah güldüren kah hüzünlendiren tepkileri 👇

"Vefa borcumuz var." 👇

"Vefa borcumuz var." 👇
twitter.com

"Yine tavuk ahı aldık" 👇

"Yine tavuk ahı aldık" 👇
twitter.com
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Her şey sığdı ama hayvanları sığdıramadık dünyaya... 👇

Her şey sığdı ama hayvanları sığdıramadık dünyaya... 👇
twitter.com

"Yine telafi edemedik..." 👇

"Yine telafi edemedik..." 👇
twitter.com

"Tavuklara karşı duyarsızlık şaka mı?" 👇

"Tavuklara karşı duyarsızlık şaka mı?" 👇
twitter.com

Neresinden baksanız iyi fikir! 👇

Neresinden baksanız iyi fikir! 👇
twitter.com

"Davuklar affetmeyecek..." 👇

"Davuklar affetmeyecek..." 👇
twitter.com
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Tıpçılar açıklasın, lütfen! 👇

Tıpçılar açıklasın, lütfen! 👇
twitter.com

Bu kadarını biz de beklemiyorduk... 👇

Bu kadarını biz de beklemiyorduk... 👇
twitter.com

İşte beklediğimiz an... 👇

İşte beklediğimiz an... 👇
twitter.com

Bu konuda biz de çaresiz kaldık inanın... 👇

Bu konuda biz de çaresiz kaldık inanın... 👇
twitter.com

O zaman efsaneyi hatırlayalım...👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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Turgut Güler

Şu durumla dalga geçenler, inşallah aynı şeyi yaşarsınız da çare bulamazsınız

ömer

Veteriner sahte diplomalılardan galiba hastanede böyle bir şey yapılamayacağını bilmiyor mu ?