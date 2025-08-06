Tavuğuna Röntgen Çektirmek İsteyen Kadın Sosyal Medyada X-Ray Etkisi Yarattı
Hastaneler bir tavuğu daha reddetti! Sahibinin pansuman için hastaneye götürdüğü tavuğu hatırlarsınız... Benzer bir vaka bu kez Giresun'un Çamoluk ilçesinde yaşandı. Tavuğunu önce veterinere götüren vatandaş boğazına iğne kaçan tavuğuna şifa bulamayınca röntgen çektirmek için hastaneye gitti. Ancak yaralı tavuk burada da şifa bulamadı! Tavukların sesi ise sosyal medya kullanıcılarının klavyelerinde dile geldi.
İşte, detaylar...
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Gelin önce, boğazına iğne kaçan tavuğu ve içindeki hayvan sevgisini yüzündeki sıcaklıktan hissedeceğiniz teyzemizi tanıyalım.👇
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Talihsiz tavuk, ne veterinerde ne de hastanede şifa bulamadı...
Tavuğun son durumunu merak ediyorsanız, maalesef henüz haber yok!
"Vefa borcumuz var." 👇
"Yine tavuk ahı aldık" 👇
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Her şey sığdı ama hayvanları sığdıramadık dünyaya... 👇
"Yine telafi edemedik..." 👇
"Tavuklara karşı duyarsızlık şaka mı?" 👇
Neresinden baksanız iyi fikir! 👇
"Davuklar affetmeyecek..." 👇
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Tıpçılar açıklasın, lütfen! 👇
Bu kadarını biz de beklemiyorduk... 👇
İşte beklediğimiz an... 👇
Bu konuda biz de çaresiz kaldık inanın... 👇
O zaman efsaneyi hatırlayalım...👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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Şu durumla dalga geçenler, inşallah aynı şeyi yaşarsınız da çare bulamazsınız
Veteriner sahte diplomalılardan galiba hastanede böyle bir şey yapılamayacağını bilmiyor mu ?