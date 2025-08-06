Kız Arkadaşlarına Kötü Davranma Rolü Yapan Erkeklere Annelerinden Alkışlanacak Tepki

TikTok'ta erkek kullanıcılar kız arkadaşlarıyla rol yapma konusunda anlaştı. Erkekler annelerinin yanında sevgililerine yüksek sesle bağırdı veya hakaret etti. Anneler ise kız arkadaşına sesini yükselten oğullarına hayatının dersini verdi. Kimi sözlü şekilde bunu bir daha tekrarlamaması konusunda uyardı kimisi ise fiziksel şiddet uyguladı. O anlar kameralara yansıdı.