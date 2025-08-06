onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kız Arkadaşlarına Kötü Davranma Rolü Yapan Erkeklere Annelerinden Alkışlanacak Tepki

Kız Arkadaşlarına Kötü Davranma Rolü Yapan Erkeklere Annelerinden Alkışlanacak Tepki

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.08.2025 - 16:08

İçerik Devam Ediyor

TikTok'ta kullanıcılar kız arkadaşlarıyla anlaşıp annelerinin yanında 'kötü davranma' rolü yaptı. Kullanıcılar annelerinin tepkilerini çekerken annelerden alkışlanacak tepki geldi. İşte o videolar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Kimi anne oğlunu sakince uyardı kimisi ise şiddete başvurdu.

Kimi anne oğlunu sakince uyardı kimisi ise şiddete başvurdu.

TikTok'ta erkek kullanıcılar kız arkadaşlarıyla rol yapma konusunda anlaştı. Erkekler annelerinin yanında sevgililerine yüksek sesle bağırdı veya hakaret etti. Anneler ise kız arkadaşına sesini yükselten oğullarına hayatının dersini verdi. Kimi sözlü şekilde bunu bir daha tekrarlamaması konusunda uyardı kimisi ise fiziksel şiddet uyguladı. O anlar kameralara yansıdı.

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın