Bir Kadın, 91 Kilodan 53 Kiloya Düşerek Geçirdiği Değişimi Çektiği Videoyla Gözler Önüne Serdi!

Hangi kiloda olursak olalım işe kendimizi sevmekle başlamalıyız. Kendimizi fiziksel ve psikolojik olarak sağlıklı hissettiğimiz, herhangi bir sağlık problemi yaşamadığımız kilo bizim için ideal olandır. Zayıf ya da kilolu olmak değil, sağlıklı olmak hepimiz için ilk amaç olmalıdır. Bunun yanında kişinin daha öz güvenli hissettiği kiloda olması da büyük önem taşır. Bir kadın da 91 kilodayken başladığı kilo verme serüveninin sonunda değişimini paylaştı. 38 kilo vererek 53 kiloya düşen kadının değişimi gündem oldu.