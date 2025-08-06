Bir Kadın, 91 Kilodan 53 Kiloya Düşerek Geçirdiği Değişimi Çektiği Videoyla Gözler Önüne Serdi!

Hangi kiloda olursak olalım işe kendimizi sevmekle başlamalıyız. Kendimizi fiziksel ve psikolojik olarak sağlıklı hissettiğimiz, herhangi bir sağlık problemi yaşamadığımız kilo bizim için ideal olandır. Zayıf ya da kilolu olmak değil, sağlıklı olmak hepimiz için ilk amaç olmalıdır. Bunun yanında kişinin daha öz güvenli hissettiği kiloda olması da büyük önem taşır. Bir kadın da 91 kilodayken başladığı kilo verme serüveninin sonunda değişimini paylaştı. 38 kilo vererek 53 kiloya düşen kadının değişimi gündem oldu.
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91 kilodan 53 kiloya düşen kadının inanılmaz değişimini buradan izleyebilirsiniz:
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Genç bir kadın 38 kilo vererek yaşadığı değişimi paylaştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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