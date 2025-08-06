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Bu Sesi Tanıyacaksınız! "Kastamonu Taşköprü Sarımsak Geldi" Anonsunun Sahibi Ortaya Çıktı

Bu Sesi Tanıyacaksınız! "Kastamonu Taşköprü Sarımsak Geldi" Anonsunun Sahibi Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.08.2025 - 13:52

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Kastamonu Valisi Meftun Dallı ve Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ın ilçede kurulan pazarı ziyareti sırasında ilginç anlar yaşandı. Birçok ilde sokaklarda seyyar olarak satılan sarımsağın dillere pelesenk olmuş anonsunu yapan kişi ortaya çıktı. “Kastamonu Taşköprü sarımsak geldi. Kilo 100 lira. Kilo 100 lira.” sözlerini duyunca eminin siz de bu sesi tanıyacaksınız.

Kaynak: KastHaber

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Herkesin bir şekilde duyduğu anonsu yapan kişi 👇

Herkesin bir şekilde maruz kaldığı ses sosyal medyada konuşuldu. 👇

Herkesin bir şekilde maruz kaldığı ses sosyal medyada konuşuldu. 👇
twitter.com

'İstanbul'un her ilçesindeki o mistik ses.'

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👇
twitter.com

'Bu sesi ilk duyduğumda sarımsak 10 liraydı.'

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👇
twitter.com

'Tarkan'dan sonra en çok bilinen erkek sesi'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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