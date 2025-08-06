Türk Tabipleri Birliği’nden Ayşe Barım İçin Ön Rapor: "Ani Ölüm Riski Var"

Türkiye’de birçok oyuncunun menajeri olan Ayşe Barım, 27 Ocak’ta 12 yıl önceki “Gezi Parkı Olayları” kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılık Ayşe Barım hakkında, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlemişti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ayşe Barım’ın avukatının talebi üzerine bir kurul oluşturduklarını açıkladı. TTB, ani ölüm riski bulunan Ayşe Barım’ın bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini duyurdu.

Kaynak: Gazete Oksijen