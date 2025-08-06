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Türk Tabipleri Birliği’nden Ayşe Barım İçin Ön Rapor: "Ani Ölüm Riski Var"

Türk Tabipleri Birliği’nden Ayşe Barım İçin Ön Rapor: "Ani Ölüm Riski Var"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.08.2025 - 11:36

Türkiye’de birçok oyuncunun menajeri olan Ayşe Barım, 27 Ocak’ta 12 yıl önceki “Gezi Parkı Olayları” kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılık Ayşe Barım hakkında, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlemişti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ayşe Barım’ın avukatının talebi üzerine bir kurul oluşturduklarını açıkladı. TTB, ani ölüm riski bulunan Ayşe Barım’ın bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini duyurdu.

Kaynak: Gazete Oksijen

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“Gezi Parkı Davası” kapsamında uzun süredir tutuklu bulunan Ayşe Barım’ın cezaevinde 20 kilo kaybettiği ve sağlık durumunun kötüye gittiği ortaya çıkmıştı.

“Gezi Parkı Davası” kapsamında uzun süredir tutuklu bulunan Ayşe Barım’ın cezaevinde 20 kilo kaybettiği ve sağlık durumunun kötüye gittiği ortaya çıkmıştı.

Gazete Oksijen’de yer alan habere göre, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Barım’ın avukatlarının tıbbi değerlendirme ve görüş raporu talep etmesi üzerine bilim kurulu oluşturdu ve hazırlanacak geniş çaplı raporun bir an önce hazırlanacağını duyurdu.

“Ani ölüm riski var. Tahliyeli edilmeli”

“Ani ölüm riski var. Tahliyeli edilmeli”

TTB sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, konunun aciliyeti sebebiyle ön rapor düzenlendiğini duyurdu. 

'Emine Ayşe Barım hakkında Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi tarafından 2 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen durum bildirir son sağlık kurulu raporunda 'Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomiyopati' tanısı konulduğu ve ani ölüm riski nedeniyle İCD (implantable cardioverter defibrilator-şok cihazı) takılması önerildiği bildirilmektedir. Bunun yanında Emine Ayşe Barım'ın ciddi beyin damar hastalığı ve bayılma atakları olduğu bildirilmiştir.'

Açıklamada ayrıca, 'Hastanın başka herhangi bir ek sağlık sorunu bulunmaması durumunda bile ani ölüm riski taşıyan kalp hastalığı nedeniyle bir an önce tahliye edilmesi kanaatindeyiz' denildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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