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TikTok Fenomeni "Arda Edeoğlu" Öldürülmüştü: Eşi Tehdit Mesajları Aldığını Açıkladı

TikTok Fenomeni "Arda Edeoğlu" Öldürülmüştü: Eşi Tehdit Mesajları Aldığını Açıkladı

Van
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.08.2025 - 11:19

TikTok’da Arda Edeoğlu ismiyle bilinen fenomen Onur Karael’in 3 çocuğu ile birlikte içinde olduğu araç kurşunlanmış ve Karael kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 

Olayla ilgili 4 kişi tutuklanırken, fenomenin eşi Meryem Karael hala tehdit mesajları aldığını açıkladı.

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Arda Edeoğlu ismiyle bilinen fenomen Onur Karael, Van’ın İpekyolu ilçesinde silahlı saldırıya uğramıştı.

Arda Edeoğlu ismiyle bilinen fenomen Onur Karael, Van’ın İpekyolu ilçesinde silahlı saldırıya uğramıştı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karael, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Binlerce takipçisi olan fenomenin cenazesi, memleketi Yüksekova'da toprağa verilirken, aile taziye kurmadı.

Saldırı sırasında araçta bulunan 3 kızı da yaralanan Meryem Karael, olay gecesini gözyaşları içinde anlattı.

“Hala tehdit ediliyoruz. Barış değil adalet istiyorum”

“Hala tehdit ediliyoruz. Barış değil adalet istiyorum”

3 kızı da yaralanan Meryem Karael, olay gecesini gözyaşları içinde anlattı. Eşi ve çocuklarının haince pusuya düşürüldüğünü belirten Karael, 'Eşim otoparka dönerken arabaların arkasına saklanan kişiler birden ortaya çıktı. Önce eşime ateş ettiler, sonra arkaya çocuklarıma sıkmaya başladılar' dedi.

Silah seslerini duyunca oğluyla birlikte yere yattığını söyleyen Karael, yaralanan 3 kızının her birinin bedeninde 4-5 mermi bulunduğunu ve yoğun bakımda olduklarını aktardı.

Saldırıyı gerçekleştirenleri gördüğünü belirten Meryem Karael, eşinin ve çocuklarının masum olduğunu vurguladı. 'Hala tehdit mesajları alıyoruz. Bu bir insanlık suçu, bir vahşettir' ifadelerini kullanan Karael, yapılan barış çağrılarına da tepki gösterdi. Meryem Karael, barış çağrılarına olumlu bakmadığını dile getirerek, 'Daha çok anne ağlamasın istiyoruz. Barış istemiyorum, sadece adalet istiyorum. Eşim haince öldürüldükten sonra o barışın bir anlamı kalmadı' dedi.

Olayı bir 'katliam' ve 'vahşet' olarak tanımlayan Karael, tek isteğinin adaletin yerini bulması olduğunu belirtti.

Meryem Karael’in açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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