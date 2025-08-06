TikTok Fenomeni "Arda Edeoğlu" Öldürülmüştü: Eşi Tehdit Mesajları Aldığını Açıkladı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arda Edeoğlu ismiyle bilinen fenomen Onur Karael, Van’ın İpekyolu ilçesinde silahlı saldırıya uğramıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Hala tehdit ediliyoruz. Barış değil adalet istiyorum”
Meryem Karael’in açıklamaları 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın