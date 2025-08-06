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Yine Kadın Cinayeti: TBMM Çalışanı Saliha Akkaş Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürüldü

Yine Kadın Cinayeti: TBMM Çalışanı Saliha Akkaş Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürüldü

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.08.2025 - 10:05

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP’nin çalışma grubunda memur olarak çalışan Saliha Akkaş, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü. 

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Saliha Akkaş’ın öldürülmesine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

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TBMM’de memur olarak çalışan Saliha Akkaş, boşanma aşamasında olduğu eşinin saldırısına uğradı.

TBMM’de memur olarak çalışan Saliha Akkaş, boşanma aşamasında olduğu eşinin saldırısına uğradı.

Bıçaklı saldırıya maruz kalan Akkaş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Saliha Akkaş’ın vücudunda 50 bıçak darbesi olduğu iddia edildi.

CHP Kadın Kolları Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ise genç kadının ölümüne tepki gösterdi.

“Buna da mı sessiz kalacaksınız!”

“Buna da mı sessiz kalacaksınız!”
twitter.com

'Saliha Akkaş yaşam mücadelesini kaybetti.

Saatlerce direndi...

Vücuduna aldığı 40’tan fazla bıçak darbesine rağmen hayata tutunmaya çalıştı.

Ama olmadı. Saliha’yı kaybettik.

Öncelikle Saliha'ya Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve tüm TBMM çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyorum.

Bir kadın daha, boşanmak istediği erkek tarafından vahşice katledildi.

Üstelik bu cinayet, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapan bir kamu çalışanına karşı işlendi.

Şimdi soruyorum:

Buna da mı sessiz kalacaksınız?

TBMM çatısı altında görev yapan bir kadının katledilmesini de mi görmezden gelecekseniz?

Saliha için sessiz kalmayacağız.

Bu ülkede bir kadının daha adı, bir cinayet dosyasına yazılmasın diye susmayacağız.

Saliha'nın anısı mücadelemizde yaşayacak.

Ve biz, bu karanlık düzeni mutlaka değiştireceğiz!'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın paylaşımı 👇

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın paylaşımı 👇
twitter.com

'Maalesef hastanede yaşam mücadelesi veren, TBMM’de görevli personellerimizden Saliha Akkaş’ı kaybettik.

Saliha önceki gece, boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı.

Bu bir aile içi tartışma ya da münferit bir olay değil. Bu, açıkça bir erkek şiddeti.

Bu sorunu görmezden gelen her siyaset bu suçun ortağıdır. 

Biz bu suça ortak olmayacağız.

İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkanlar, “aileyi koruyoruz” diyerek kadınların yaşam hakkını görmezden gelenler, bu cinayetlerin sorumluluğundan kaçamaz! 

Kaçamayacaklar! 

Buna izin vermeyeceğiz!

Saliha Akkaş’a Allah’tan rahmet ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır diliyorum.

Başımız sağ olsun.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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