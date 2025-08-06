Yine Kadın Cinayeti: TBMM Çalışanı Saliha Akkaş Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürüldü
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP’nin çalışma grubunda memur olarak çalışan Saliha Akkaş, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü.
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Saliha Akkaş’ın öldürülmesine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
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TBMM’de memur olarak çalışan Saliha Akkaş, boşanma aşamasında olduğu eşinin saldırısına uğradı.
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“Buna da mı sessiz kalacaksınız!”
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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