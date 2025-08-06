Yine Kadın Cinayeti: TBMM Çalışanı Saliha Akkaş Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürüldü

'Maalesef hastanede yaşam mücadelesi veren, TBMM’de görevli personellerimizden Saliha Akkaş’ı kaybettik.

Saliha önceki gece, boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı.

Bu bir aile içi tartışma ya da münferit bir olay değil. Bu, açıkça bir erkek şiddeti.

Bu sorunu görmezden gelen her siyaset bu suçun ortağıdır.

Biz bu suça ortak olmayacağız.

İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkanlar, “aileyi koruyoruz” diyerek kadınların yaşam hakkını görmezden gelenler, bu cinayetlerin sorumluluğundan kaçamaz!

Kaçamayacaklar!

Buna izin vermeyeceğiz!

Saliha Akkaş’a Allah’tan rahmet ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır diliyorum.

Başımız sağ olsun.'